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Марина Лебедева

У вашей собаки пятна от слёз: может потребоваться хирургическое вмешательство

3:06
Зоосфера » Собаки

Пятна от слёз у собак — распространённая проблема, особенно у пород с белым или светлым окрасом шерсти вокруг глаз. Эти пятна вызваны чрезмерным выделением слёз или анормальным потоком жидкости из-за закупорки слёзных протоков или других заболеваний.

У вашей собаки пятна от слёз: может потребоваться хирургическое вмешательство
Фото: www.krakvet.pl

Аномальное строение век или закупорка слёзного канала

У некоторых пород, таких как пудели, бишон фризе, мальтезе и их помеси, аномальное строение век или закупорка слезного канала могут препятствовать нормальному отводу слез. Вместо этого жидкость вытекает из глаз и попадает на шерсть вокруг носа, что приводит к появлению неприглядных пятен цвета ржавчины. Эти пятна особенно заметны у собак с белым или светлым окрасом шерсти.

Увеличение выработки слёз

Волосы или другие раздражители, трущиеся о глаза, могут вызвать повышенную выработку слез, что также может привести к появлению слезных пятен. В этих случаях мех вокруг глаз удерживает влагу и способствует размножению бактерий, что приводит к раздражению кожи и неприятному запаху.

Определение причины слёзных пятен

Если у вашей собаки появились пятна от слез, необходимо отвести ее к ветеринару, чтобы выявить основную причину проблемы. Ветеринар осмотрит глаза собаки и прилегающие области, чтобы определить, есть ли какие-либо основные заболевания, например, закупоренные, больные или поврежденные слезные каналы, ресницы, закручивающиеся внутрь, или веки, блокирующие слезотечение. Аллергия также может быть возможной причиной появления слезных пятен.

Лечение пятен от слёз у собак

Лечение пятен от слез у собак зависит от основной причины. Если у вашей собаки заболевание глаз, из-за которого слезы текут неправильно, ваш ветеринар может порекомендовать хирургическое вмешательство для устранения проблемы. Кроме того, если у вашей собаки аллергия, ей может потребоваться медикаментозное лечение для снятия симптомов.

Независимо от основной причины важно содержать область вокруг глаз собаки в чистоте и ухоженном состоянии. Коротко подстриженная шерсть вокруг морды поможет свести к минимуму рост бактерий, а регулярная чистка мягким, нераздражающим чистящим средством поможет уменьшить пятна.

Чтобы удалить существующие пятна, используйте, например, физиологический раствор, шампунь для домашних животных без слез или смесь борной кислоты и кукурузного крахмала.

Предотвращение повторного появления пятен также важно, поэтому следите за тем, чтобы глаза вашей собаки были сухими, и подумайте о переходе на очищенную воду. Иногда чрезмерное слезотечение и пятна от слез являются признаками проблем со зрением, поэтому проконсультируйтесь с ветеринаром, если симптомы серьезны или развиваются внезапно.

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🐾🐕📝 Слёзные дорожки у собаки. Что это и как избавиться?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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