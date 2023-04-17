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Марина Лебедева

Щётка для котёнка: груминг должен быть похож на расслабляющий массаж

2:55
Зоосфера » Кошки

Уход за вашим котенком — это важный аспект его здоровья и счастья. Если одичавшие кошки могут самостоятельно ухаживать за собой, то домашний котенок нуждается в вашей помощи, чтобы оставаться чистым и постриженным.

Щётка для котёнка: груминг должен быть похож на расслабляющий массаж

Основы груминга

Чтобы груминг стал приятным занятием, вам понадобятся щетка для животных с мягкой щетиной и металлическая расческа для животных. Если у вашей кошки длинная шерсть, вам нужна расческа с более широкими зубьями или щетка-пинцет.

Лучше всего начинать ухаживать за котенком, когда он сонный и расслабленный. Груминг должен быть похож на расслабляющий массаж, а не на борьбу с щеткой. Усадите котенка к себе на колени, когда он будет готов задремать, погладьте его рукой, а когда он уснет, аккуратно примените щетку.

Начните с мягких поглаживаний по всей длине спины и боков. Избегайте коротких резких движений, так как они могут быть неприятны для котенка. Когда котенок смирится с этим, переходите к поглаживанию лапок и макушки головы. Когда котенку будет комфортно, переходите к лапкам и задней части хвоста. Погладьте расческой за ушами и под подбородком. Затем пройдитесь расческой по голове, спине, бокам, ногам и хвосту. Наконец, обработайте грудь и живот. Будьте осторожны в этой области, так как некоторые котята могут обижаться, когда им гладят живот.

Если вы столкнулись с комком шерсти, прекратите расчесывание и распутайте его пальцами, начиная с краев и стараясь не тянуть кожу. Поощрите котенка за хорошее поведение.

Время купания

Очень важно познакомить вашего котенка с понятием "купание". Хотя не все кошки нуждаются в регулярном купании, очень важно приучить их к этому. Начните с использования водопроводной воды примерно той же температуры, что и ваша ванна, или чуть прохладнее. Положите на дно ванны пластиковый коврик или полотенце, чтобы предотвратить скольжение. Используйте шампунь для животных, предназначенный для котят.

Следите за тем, чтобы котенок не замерз после купания — высушите его полотенцем и держите в теплом месте. Если у котенка длинная шерсть, приучите его к фену. Сначала включите его рядом с ними и дайте им привыкнуть к нему. Затем пускайте воздух на спину котенка на расстоянии, постепенно приближаясь к нему. Используйте низкую температуру и будьте осторожны, чтобы не обжечь кожу котенка. Начните со спины и боков кошки, оставив напоследок хвост, живот и задние лапы, так как именно эти области чаще всего вызывают протест. Поощряйте их лакомствами, чтобы сделать процесс более позитивным.

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🤩КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОТЯТАМИ С РОЖДЕНИЯ 1 ЧАСТЬ😻ДО 3_Х МЕСЯЦЕВ🙀GOLDEN KITTENS👑ЗОЛОТАЯ КОШКА👑
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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