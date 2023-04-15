Дрессировка упрямой собаки изматывает, но надежда есть: семь проверенных методов

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Дрессировка упрямой собаки может стать сложной и изнурительной задачей для любого владельца домашнего животного. Может быть обидно чувствовать, что вы постоянно боретесь с собакой из-за базовых команд, но есть и хорошая новость: надежда есть даже для самых упрямых собак. Изменив подход к дрессировке, вы сможете научить своего пушистого друга выполнять ваши команды и демонстрировать хорошее поведение.

Начинайте с малого

Начните с отработки знакомых моделей поведения с собакой, чтобы создать положительную ассоциацию с дрессировкой. Вознаграждайте даже самые незначительные успехи, чтобы поощрить собаку, и делайте маленькие шаги, изменяя только одну переменную за раз.

Контролируйте окружающую обстановку

Примите меры предосторожности, чтобы помочь вашей собаке не отвлекаться во время тренировок. Выберите место, свободное от отвлекающих факторов, например, гостиную или кухню, и уберите все игрушки и предметы, которые могут отвлечь собаку. Если вы тренируетесь на улице, держите собаку на поводке, чтобы она не отвлекалась.

Будьте последовательны

Чтобы не запутать собаку, убедитесь, что все, кто с ней взаимодействует, используют последовательные сигналы или команды и предлагают последовательные поощрения. Таким образом, ваша собака с большей вероятностью поймет, чего вы от нее требуете. Так, если вы пытаетесь научить собаку сидеть при приветствии людей, убедитесь, что все в вашем доме используют одну и ту же команду.

Избегайте наказаний

Наказание может усилить тревогу вашей собаки и подорвать ее доверие к вам. Вместо этого выбирайте тактику дрессировки, основанную на поощрении, которая заключается в том, чтобы давать собаке желаемые вещи, такие как лакомства, ласки и игры, когда она реагирует на команду желаемым образом. Перенаправьте собаку на более приемлемое поведение и вознаградите ее за это, вместо того чтобы наказывать за нежелательное поведение.

Выбирайте правильные поощрения

Убедитесь, что поощрения, которые вы предлагаете собаке, актуальны и имеют для нее высокую ценность. Если поощрения будут редкими или малоценными, реакция собаки, скорее всего, будет отсутствовать. Разные собаки ценят разные вещи, поэтому выясните, что ваша собака любит больше всего, и предлагайте это в обмен на хорошее поведение. В качестве поощрения можно использовать специальные лакомства, ласку или время игры с любимой игрушкой.

Сделайте дрессировку привычкой

Включите дрессировку в свой распорядок дня, привлекая собаку к коротким занятиям в течение дня. Подкрепляйте желаемое поведение, требуя от собаки конкретных действий, таких как "сидеть" или "лежать", и вознаграждая ее.

Обратитесь за помощью

Если дрессировка не помогает или если ваша собака проявляет признаки агрессии или чрезмерного страха, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Ваш ветеринар поможет вам найти инструктора по дрессировке или ветеринара-бихевиориста, который даст квалифицированные рекомендации.

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