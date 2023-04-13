Щенок в возрасте от 4 до 6 месяцев начинает демонстрировать свою независимость

На этом этапе ваш очаровательный пушистый друг взрослеет и становится более самостоятельным. Как и человеческие подростки, щенок может проявлять своеволие или бунтарство, а также относиться ко всему с любопытством и озорством.

Физическое и умственное развитие

К 5 месяцам щенок должен быть хорошо приучен к дому, и способен дольше ждать между выходами на улицу. Как правило, в среднем он будет выходить на улицу от четырех до шести раз в день, а по мере взросления этот показатель постепенно снизится до трех-четырех.

В этот период физического развития у вашей собаки происходит половое созревание. К 5 месяцам щенок-самец может производить сперму, а к 6 месяцам самка способна родить первый помет. Если вы не планируете разводить свою собаку, поговорите со своим ветеринаром о стерилизации или кастрации как можно скорее. Стерилизация или кастрация вашего питомца может устранить риск незапланированной беременности, уменьшить склонность к бродяжничеству, снизить многие нежелательные агрессивные проявления, а также помочь предотвратить развитие многих распространенных репродуктивных раковых заболеваний. Настоятельно рекомендуется стерилизовать собаку до первой течки, чтобы получить некоторые из сопутствующих преимуществ для здоровья.

В течение следующих нескольких месяцев у вашего щенка начнут выпадать молочные зубы. Они выпадают, чтобы освободить место для коренных зубов. Вы можете найти их на ковре или в ее любимой жевательной игрушке, а можете и не найти вовсе. Чтобы облегчить прорезывание зубов, предложите питомцу подходящие игрушки для жевания, а также угощение в виде кубика льда. Ваш ветеринар будет следить за состоянием ротовой полости вашего питомца, чтобы убедиться, что все молочные зубы выпали. Иногда у домашних животных наблюдается ретенция молочного зуба, что означает, что молочный зуб не выпал. Ветеринар удалит такой зуб, чтобы предотвратить инфекцию и освободить место для коренного зуба.

Изменения в поведении

На этом этапе ваш милый друг начинает демонстрировать свою независимость. Он может меньше стремиться угождать и чаще проверять правила. Она также получает большую дозу гормонов, которые могут вызвать своевольное или бунтарское поведение, как у подростка. Ваш приученный к горшку щенок может начать ходить в туалет в неположенных местах. Но будьте терпеливы и последовательны.

Здоровье

В зависимости от породы и шерсти вашей собаки, ей может потребоваться регулярное или даже ежедневное расчесывание для удаления лишней шерсти и предотвращения образования подшерстка. Выберите щетку, предназначенную для собак, и займитесь грумингом, чтобы пообщаться с вашей молодой собакой. Она также может линять или нуждаться в регулярной стрижке, чтобы ее шерсть оставалась здоровой и послушной. Кроме того, собаку нужно регулярно купать, чтобы сохранить ее приятный запах. Частота купания зависит от породы вашей собаки и других факторов образа жизни. Обратитесь к ветеринару за рекомендациями по уходу и советом по выбору подходящего шампуня для вашего питомца. Избегайте использования шампуней, предназначенных для людей, так как они могут пересушить чувствительную кожу собаки.

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