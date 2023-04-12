Миски для еды питомцев: главное, чтобы после приёма пищи они были тщательно вымыты

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как владельцы домашних животных мы хотим, чтобы наши питомцы были здоровы и защищены от болезней. Однако бывает трудно уследить за противоречивой информацией о чистоте мисок для еды наших питомцев. В этой статье мы рассмотрим, как часто следует мыть миски для еды ваших питомцев и чем их следует мыть, а также другие методы защиты здоровья людей и животных в доме.

Почему нужно мыть миски для животных

Очень важно мыть миски для еды после каждого приема пищи и миски для воды — каждые два дня горячей мыльной водой. Также следует мыть руки горячей водой с мылом до и после работы с кормом вашего питомца, чтобы предотвратить передачу загрязнений. На корме для домашних животных, оставленном надолго, могут размножаться бактерии, как и на пище для людей.

Бактерии в мисках домашних животных

Домашние животные едят прямо из мисок, и микробы, которые обычно живут у них во рту, могут попасть на остатки корма в мисках, создавая среду, где бактерии могут процветать. Вид бактерий, которые растут в мисках, зависит от таких факторов, как

окружающая среда,

воздействие и гигиена полости рта животного.

Возможные примеры включают Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida, различные виды Corynebacterium, Streptococcus, Enterobacteria, Neisseria, Moraxella, Bacillus и, реже, Salmonella и Pseudomonas.

Некоторые из этих микробов могут быть потенциально опасны для домашних животных и людей и особенно опасны для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Обращение с открытыми кормами

Владельцы домашних животных часто спрашивают, как долго можно оставлять консервированный или влажный корм открытым. Собаки и кошки не всегда съедают сразу содержимое банки, и безопасность пищи всегда под вопросом, когда она остается открытой. Несъеденные или открытые консервы/влажные корма следует как можно скорее накрыть и поставить в холодильник. Не оставляйте открытые консервы без охлаждения (например, в миске животного или на столе при комнатной температуре) более чем на два часа, так как бактерии в пище могут быстро размножаться и привести к пищевому заболеванию.

С сухими кормами и посудой следует обращаться так же, как и с консервированными кормами. Рекомендуется хранить сухой корм для домашних животных в оригинальном пакете в чистом, специальном пластиковом контейнере с крышкой, держа верх пакета закрытым. Идеальными условиями хранения является прохладное, сухое место — при температуре не выше 25 градусов по Цельсию. Также полезно мыть руки после работы с сухим кормом и использовать совок, предназначенный только для корма домашних животных.

Советы по очистке посуды

Рекомендуется мыть миски горячей мыльной водой. В качестве дополнительной меры предосторожности можно использовать раствор одной столовой ложки неароматизированного жидкого хлорного отбеливателя в одном галлоне воды для дезинфекции вымытых поверхностей и посуды. Самое главное, чтобы тарелка или миска была очищена и на ней не осталось остатков пищи или пленки, независимо от того, мыли ли ее вручную или в посудомоечной машине.

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