Для владельцев кошек забота о здоровье и благополучии своего питомца является главным приоритетом. Принятие превентивных мер для поддержания здоровья вашего пушистого друга позволит наслаждаться долгими счастливыми годами совместной жизни.
Необходимо обеспечить кошку едой и водой, не менее важно использовать правильные приспособления. Подумайте о приобретении красивых, плоских и широких мисок для еды, чтобы кошка не задевала их усами, наслаждаясь пищей. Вы также можете приобрести фонтанчик для воды, поскольку, согласно исследованиям, фонтанчики привлекают кошек и проточная вода делает их более здоровыми.
Туалет — еще один необходимый аксессуар для кошек. Позаботьтесь о том, чтобы поддон для туалета был в 1,5 раза больше длины тела вашей кошки, включая хвост. Большинство кошек предпочитают поддон без крышки и имеют определенные предпочтения в выборе наполнителя. Выбирайте комкующийся наполнитель без пыли и запаха, чтобы глубина поддона составляла около 4 см.
Хотя многие люди не придают значения переноске для кошек, это жизненно важный предмет, который должен быть у каждого владельца кошки. Если возникнет чрезвычайная ситуация и ваша кошка получит травму или серьезно заболеет, наличие хотя бы одной переноски среднего размера на каждую кошку может стать спасением. Переноска с верхней загрузкой часто является самой быстрой и простой для кошки, которая не желает залезать внутрь.
Кошки, как и люди, нуждаются в развлечениях. Подумайте о том, чтобы купить кошке игрушки, например, плюшевых мышей, звенящие шарики или лазерную игрушку. Оборудованные в комнате деревья для кошек могут обеспечить им многочасовое развлечение.
Выбор правильного корма имеет решающее значение для поддержания здоровья вашей кошки. Существует множество видов кормов для кошек, поэтому обратитесь к ветеринару за помощью в выборе диеты, подходящей именно вашему питомцу. Как правило, кошки более здоровы, если их кормят консервированными кормами, так как риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний у них ниже из-за меньшего количества углеводов в таких кормах.
Хотя не все сухие корма вредны, контроль за порциями имеет решающее значение, поскольку кошки легко переедают на богатых углеводами рационах. Кормление порциями — популярный способ среди владельцев кошек, когда вы кладете "меру" в определенное время и позволяете кошке есть, когда она захочет. Однако рекомендуется кормить кошку два-три раза в день.
Чистка кошачьего туалета — важный аспект ухода за кошкой. Она придирчиво относится к чистоте своего лотка, и если туалет пахнет, они не захотят им пользоваться. Грязный туалет — главная причина того, что кошки испражняются в неположенных местах. Чтобы предотвратить это, вычерпывайте все отходы не реже одного раза в день и чистите туалет не реже одного раза в неделю.
Хотя кошки ухаживают за собой сами, им все равно нужна ваша помощь в поддержании гигиены, чтобы предотвратить появление волосяных комочков. Волосяные комочки могут вызвать проблемы с пищеварением и дискомфорт у вашей кошки. Чтобы предотвратить это, регулярно вычесывайте шерсть вашей кошки и давайте ей средства от комочков шерсти, такие как смазки и специализированный корм для кошек.
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