Пять лучших советов для поддержания здоровья кошки

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для владельцев кошек забота о здоровье и благополучии своего питомца является главным приоритетом. Принятие превентивных мер для поддержания здоровья вашего пушистого друга позволит наслаждаться долгими счастливыми годами совместной жизни.

Необходимое оборудование для вашей кошки

Миски для еды

Необходимо обеспечить кошку едой и водой, не менее важно использовать правильные приспособления. Подумайте о приобретении красивых, плоских и широких мисок для еды, чтобы кошка не задевала их усами, наслаждаясь пищей. Вы также можете приобрести фонтанчик для воды, поскольку, согласно исследованиям, фонтанчики привлекают кошек и проточная вода делает их более здоровыми.

Лоток

Туалет — еще один необходимый аксессуар для кошек. Позаботьтесь о том, чтобы поддон для туалета был в 1,5 раза больше длины тела вашей кошки, включая хвост. Большинство кошек предпочитают поддон без крышки и имеют определенные предпочтения в выборе наполнителя. Выбирайте комкующийся наполнитель без пыли и запаха, чтобы глубина поддона составляла около 4 см.

Переноска для кошек

Хотя многие люди не придают значения переноске для кошек, это жизненно важный предмет, который должен быть у каждого владельца кошки. Если возникнет чрезвычайная ситуация и ваша кошка получит травму или серьезно заболеет, наличие хотя бы одной переноски среднего размера на каждую кошку может стать спасением. Переноска с верхней загрузкой часто является самой быстрой и простой для кошки, которая не желает залезать внутрь.

Игрушки для кошек

Кошки, как и люди, нуждаются в развлечениях. Подумайте о том, чтобы купить кошке игрушки, например, плюшевых мышей, звенящие шарики или лазерную игрушку. Оборудованные в комнате деревья для кошек могут обеспечить им многочасовое развлечение.

Правильное питание для вашей кошки

Выбор правильного корма имеет решающее значение для поддержания здоровья вашей кошки. Существует множество видов кормов для кошек, поэтому обратитесь к ветеринару за помощью в выборе диеты, подходящей именно вашему питомцу. Как правило, кошки более здоровы, если их кормят консервированными кормами, так как риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний у них ниже из-за меньшего количества углеводов в таких кормах.

Хотя не все сухие корма вредны, контроль за порциями имеет решающее значение, поскольку кошки легко переедают на богатых углеводами рационах. Кормление порциями — популярный способ среди владельцев кошек, когда вы кладете "меру" в определенное время и позволяете кошке есть, когда она захочет. Однако рекомендуется кормить кошку два-три раза в день.

Соблюдение гигиены для вашей кошки

Чистый туалет

Чистка кошачьего туалета — важный аспект ухода за кошкой. Она придирчиво относится к чистоте своего лотка, и если туалет пахнет, они не захотят им пользоваться. Грязный туалет — главная причина того, что кошки испражняются в неположенных местах. Чтобы предотвратить это, вычерпывайте все отходы не реже одного раза в день и чистите туалет не реже одного раза в неделю.

Груминг

Хотя кошки ухаживают за собой сами, им все равно нужна ваша помощь в поддержании гигиены, чтобы предотвратить появление волосяных комочков. Волосяные комочки могут вызвать проблемы с пищеварением и дискомфорт у вашей кошки. Чтобы предотвратить это, регулярно вычесывайте шерсть вашей кошки и давайте ей средства от комочков шерсти, такие как смазки и специализированный корм для кошек.

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