Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Безопасные игрушки для кошек вы можете сделать своими руками

4:56
Зоосфера » Кошки

Котята вырастают, но не перестают любить игры. Участие в интерактивной игре с вашим питомцем и его игрушками не только обеспечивает умственную и физическую нагрузку и стимуляцию, но и укрепляет связь между вами и вашим пушистым другом. Очень важно обеспечить безопасность кошек во время игр.

Безопасные игрушки для кошек вы можете сделать своими руками

Хотя некоторые игрушки доступны только в магазинах, они могут стать отличной инвестицией как для вас, так и для вашей кошки. Мышки с дистанционным управлением — яркий пример забавной интерактивной игрушки, которой вы и ваша кошка можете наслаждаться вместе. Тем не менее вы должны быть осторожны, чтобы держать любые устройства с батарейками вне досягаемости вашей кошки, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Игрушки с лазером также могут быть интересным дополнением к коллекции игрушек вашей кошки, хотя не все кошки будут заинтересованы в них. Важно не направлять свет в глаза во избежание травм.

В зоомагазинах представлен широкий ассортимент игрушек, которые обязательно привлекут внимание вашей кошки, однако некоторые игрушки можно сделать и своими руками.

Игрушки, которые вы можете сделать дома

Есть много простых способов развлечь вашего котенка.

Бумажные пакеты: простой вариант — открыть один или несколько бумажных пакетов, чтобы мгновенно создать убежище для вашей кошки. Однако важно убедиться, что пакеты размещены в безопасном месте, где никто не сможет случайно на них наступить.

Картонные коробки: вы можете превратить обычную картонную коробку в забавную игровую площадку для вашей кошки, прорезав отверстия по бокам. Некоторые коробки можно ставить вверх дном, а другие — наоборот.

Флисовые повязки: толстые и мягкие, такие как, например, пояс от халата, могут стать отличной игрушкой для вашей кошки, за которой она будет гоняться и хвататься. Тем не менее, важно следить за тем, чтобы предметы, привязанные к концу пояса, не были такими маленькими, чтобы их можно было проглотить.

Удочки: эти игрушки легко сделать, прикрепив игрушку на нитку или верёвку на конце палки или веревки. Однако важно использовать гибкий материал, например, короткий хлыст, и держать игрушку вне досягаемости, когда вы не можете присматривать за кошкой.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество простых и творческих способов развлечь и развлечь вашу кошку. Просто не забывайте уделять внимание их безопасности и всегда контролируйте их игровое время.

Игрушки, которые могут быть опасными

Важно знать, что некоторые предметы, которые обычно считаются игрушками, на самом деле могут быть очень опасны для вашего пушистого друга. Например, с веревкой, лентой, пряжей и резинками весело играть, но при проглатывании они могут привести к ужасным последствиям. Языки кошек покрыты зазубринами, обращенными назад, из-за чего им трудно выплевывать такие длинные предметы. При проглатывании эти предметы могут вызвать сморщивание кишечника, что может быть опасным для жизни и требует хирургического вмешательства. Поэтому важно убрать эти предметы в безопасное место, где ваша кошка не сможет получить к ним доступ после окончания игры.

Кроме того, будьте осторожны с игрушками, на которых есть веревки, пряжа, ленты, перья или пластиковые украшения. Многие игрушки, например пушистые мыши имеют пластиковые глаза и носы, которые можно отгрызть и проглотить. Чтобы предотвратить это, вы можете удалить эти части, прежде чем давать игрушку вашей кошке.

Выбирая мячи и другие игрушки для своей кошки, убедитесь, что они не настолько малы, чтобы их можно было вдохнуть или проглотить. Мячи для пинг-понга или тренировочные мячи для гольфа с отверстиями в них — хороший размер для кошек. Вы можете поместить эти шарики в ограниченное пространство, например, в ванну, или положить их в пустую коробку из-под салфеток, чтобы ваша кошка могла их доставать.

Хотя игрушки с кошачьей мятой могут понравиться многим кошкам, не все представители семейства кошачьих отреагируют на них. Около половины всех кошек страдают от кошачьей мяты, а котята могут не чувствовать ее воздействия.

Важно помнить о потенциальных опасностях, связанных с некоторыми типами игрушек для кошек. Выбирая безопасные и подходящие игрушки для своей кошки, вы можете гарантировать, что они будут весело и интересно играть, не подвергая риску свое здоровье.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Перехват бомбардировщиков B-52 ВВС США российским Су-35 над Балтикой попал на видео
Минобороны: российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР
Ходаковский предостерёг от сравнений Владимира Путина с Милошевичем, а России — с Югославией
МК: певица Азиза объявила о своём уходе со сцены ради занятий целительством
Mash: MQ-9 Reaper разведывал обстановку для ударов дронами ВСУ по порту Туапсе
Подполковник ЛНР Марочко рассказал о дефиците офицеров в ВСУ
Юрист Князев: все активы Volkswagen в России продадут с молотка
РВ: ВСУ бросают солдат и технику НАТО в "мясной штурм" в Запорожской области
РИА Новости: немецкая амуниция времён Великой Отечественной войны найдена под Херсоном
Вера Брежнева поделилась переживаниями с поклонниками: "Как раньше уже не будет"
Популярное
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой

Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.

Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Впереди мощная битва — Шурыгин
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Нарушение правил обращения с оружием привело к гибели военных ВСУ в Черниговской области
Нарушение правил обращения с оружием привело к гибели военных ВСУ в Черниговской области
Последние материалы
Ходаковский предостерёг от сравнений Владимира Путина с Милошевичем, а России — с Югославией
МК: певица Азиза объявила о своём уходе со сцены ради занятий целительством
Mash: MQ-9 Reaper разведывал обстановку для ударов дронами ВСУ по порту Туапсе
Подполковник ЛНР Марочко рассказал о дефиците офицеров в ВСУ
Юрист Князев: все активы Volkswagen в России продадут с молотка
РВ: ВСУ бросают солдат и технику НАТО в "мясной штурм" в Запорожской области
РИА Новости: немецкая амуниция времён Великой Отечественной войны найдена под Херсоном
Вера Брежнева поделилась переживаниями с поклонниками: "Как раньше уже не будет"
Депутат Наумов: льготы семьям добровольцев и мобилизованных нужно уравнять
МО РФ: ВСУ пытались прорваться под прикрытием дымовой завесы в Запорожской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников