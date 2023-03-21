Безопасные игрушки для кошек вы можете сделать своими руками

4:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Котята вырастают, но не перестают любить игры. Участие в интерактивной игре с вашим питомцем и его игрушками не только обеспечивает умственную и физическую нагрузку и стимуляцию, но и укрепляет связь между вами и вашим пушистым другом. Очень важно обеспечить безопасность кошек во время игр.

Хотя некоторые игрушки доступны только в магазинах, они могут стать отличной инвестицией как для вас, так и для вашей кошки. Мышки с дистанционным управлением — яркий пример забавной интерактивной игрушки, которой вы и ваша кошка можете наслаждаться вместе. Тем не менее вы должны быть осторожны, чтобы держать любые устройства с батарейками вне досягаемости вашей кошки, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Игрушки с лазером также могут быть интересным дополнением к коллекции игрушек вашей кошки, хотя не все кошки будут заинтересованы в них. Важно не направлять свет в глаза во избежание травм.

В зоомагазинах представлен широкий ассортимент игрушек, которые обязательно привлекут внимание вашей кошки, однако некоторые игрушки можно сделать и своими руками.

Игрушки, которые вы можете сделать дома

Есть много простых способов развлечь вашего котенка.

Бумажные пакеты: простой вариант — открыть один или несколько бумажных пакетов, чтобы мгновенно создать убежище для вашей кошки. Однако важно убедиться, что пакеты размещены в безопасном месте, где никто не сможет случайно на них наступить.

Картонные коробки: вы можете превратить обычную картонную коробку в забавную игровую площадку для вашей кошки, прорезав отверстия по бокам. Некоторые коробки можно ставить вверх дном, а другие — наоборот.

Флисовые повязки: толстые и мягкие, такие как, например, пояс от халата, могут стать отличной игрушкой для вашей кошки, за которой она будет гоняться и хвататься. Тем не менее, важно следить за тем, чтобы предметы, привязанные к концу пояса, не были такими маленькими, чтобы их можно было проглотить.

Удочки: эти игрушки легко сделать, прикрепив игрушку на нитку или верёвку на конце палки или веревки. Однако важно использовать гибкий материал, например, короткий хлыст, и держать игрушку вне досягаемости, когда вы не можете присматривать за кошкой.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество простых и творческих способов развлечь и развлечь вашу кошку. Просто не забывайте уделять внимание их безопасности и всегда контролируйте их игровое время.

Игрушки, которые могут быть опасными

Важно знать, что некоторые предметы, которые обычно считаются игрушками, на самом деле могут быть очень опасны для вашего пушистого друга. Например, с веревкой, лентой, пряжей и резинками весело играть, но при проглатывании они могут привести к ужасным последствиям. Языки кошек покрыты зазубринами, обращенными назад, из-за чего им трудно выплевывать такие длинные предметы. При проглатывании эти предметы могут вызвать сморщивание кишечника, что может быть опасным для жизни и требует хирургического вмешательства. Поэтому важно убрать эти предметы в безопасное место, где ваша кошка не сможет получить к ним доступ после окончания игры.

Кроме того, будьте осторожны с игрушками, на которых есть веревки, пряжа, ленты, перья или пластиковые украшения. Многие игрушки, например пушистые мыши имеют пластиковые глаза и носы, которые можно отгрызть и проглотить. Чтобы предотвратить это, вы можете удалить эти части, прежде чем давать игрушку вашей кошке.

Выбирая мячи и другие игрушки для своей кошки, убедитесь, что они не настолько малы, чтобы их можно было вдохнуть или проглотить. Мячи для пинг-понга или тренировочные мячи для гольфа с отверстиями в них — хороший размер для кошек. Вы можете поместить эти шарики в ограниченное пространство, например, в ванну, или положить их в пустую коробку из-под салфеток, чтобы ваша кошка могла их доставать.

Хотя игрушки с кошачьей мятой могут понравиться многим кошкам, не все представители семейства кошачьих отреагируют на них. Около половины всех кошек страдают от кошачьей мяты, а котята могут не чувствовать ее воздействия.

Важно помнить о потенциальных опасностях, связанных с некоторыми типами игрушек для кошек. Выбирая безопасные и подходящие игрушки для своей кошки, вы можете гарантировать, что они будут весело и интересно играть, не подвергая риску свое здоровье.

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