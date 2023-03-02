Свиньи, муравьи, попугаи: животные перед лицом правосудия

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Сегодня, судя по обилию сообщений, нападение собак или других животных на человека далеко не редкость. И чаще всего речь идет не о бродяжках, а о домашних животных, которые, как и их неадекватные хозяева, остаются безнаказанными. Хотя, по УК и АК во многих странах мира за проступки домашних животных должен отвечать их хозяин. Но у нас в России придерживаются старого права времён царя-гороха.

И кузнечиков предавали анафеме

Когда-то животное, совершившее преступление, будь это осёл, бык, корова, свинья, лошадь или собака, сажали в "тюрьму". И судили их по всем правилам юриспруденции. Кошкам, кстати, чаще всего доставалось за колдовство. И в случае смертного приговора казнили прилюдно. Вероятно, тело "казнённого" потом неплохо шло под бутылку вина. Если это был барашек.

Посложней было с насекомыми. Их много, да и маленькие. Как всех переловишь. В этой связи обращались к Божьему суду. Поэтому насекомых отдавали церковному суду, который и должен был вынести свой вердикт и принять все меры для прекращения напасти. А это нашествие саранчи, засилье вшей или клопов. Да мало ли паразитов окружает нас.

Против "пособников Сатаны" церковь разражалась анафемой. Правда, и здесь всё было не так просто. Согласно римскому праву, к насекомым обращались по всем правилам юриспруденции: предупреждение, вызов в суд и, наконец, приговор. 12 священников во главе с архиереем бросали на поле горящие свечи и топтали их ногами, обрекая "кузнечиков" на вечную смерть.

История судебного преследования животных и насекомых насчитывает большие тома. Известно, что процессуальные дела вели против мышей, гусениц, мух, крыс, кротов, пиявок, улиток и других братьев меньших. Более солидные животные привлекались к суду уже по статье "убийство". Такие прецеденты известны не только в Европе, но и в Америке, куда своё "право" и завезли европейцы, колонизируя континент. Например, в Бразилии были отлучены от церкви муравьи. Когда-то монахи обители святого Антония возбудили против насекомых дело о нарушении прав собственности. Вердикт суда — муравьи должны были очистить территорию монастыря под страхом предания анафеме.

Понимало ли животное свои преступные деяния? Практически все скажут: вряд ли. Что и доказала в прошлом веке собака Павлова. Ведь, чаще всего, и хвостатым кушать хочется. Вот и утверждали юристы прошлого, как француз Дюрель, что "поросят, пожирающих детей, вешают для того, чтобы уничтожить всякое воспоминание о таком ужасающем преступлении". Но почему-то никто из юристов не упомянул о родителях, которые бросили грудничков рядом со свинарником.

Коллега Дюреля из XVI века Корсель заявил противоположное в обосновании казни глупого поросёнка:

"Поросёнка, съевшего младенца, вешают для того, чтобы научить родителей, кормилиц и слуг не оставлять детей без присмотра или хорошенько запирать животных, дабы они не могли нанести вам вред".

И попугаи бывают контрреволюционерами

Больше всего под следствием находились свиньи. Их "арестовывали", заковывали. Потом банальная процессуальная процедура, как и сегодня. Расследование, свидетели, суд, приговор. "Преступника" обычно вешали за задние ноги на дубе или виселице. В зависимости от обычаев местности. Надо сказать, всё обставлялось весьма цивилизованно: визжащему "преступнику" зачитывали приговор, а иногда и пытали. Визг подсудимого считался его признанием.

Первым известным приговором свинье считается дело 1266 года. Тогда за убийство ребёнка был сожжён поросёнок. Там же, во Франции, через полвека казнили быка, который бросился на прохожего и смертельно его ранил. Граф Карл Валуа назначил следствие: в итоге быка вздёрнули на виселице. Также в Шатильоне и Гондрекуре кончила свою жизнь на виселице пара свиней. И тоже за нападение на детей.

Позже стали "казнить" за модное тогда колдовство. В Базеле в 1474 году заподозрили, что местный петух "снёс яйцо". И яйцо, и петуха отправили на костёр. Оказывается, в годы охоты на ведьм считалось, что колдуны творят свои заклинания, используя "куриные яйца", из которых потом вылезают змеи. Похоже на нашего Кащея-бессмертного.

В годы французской революции животные и птицы могли угодить в опалу по новым обвинениям. Свидетелем в одном процессе оказался попугай. Луиза де ла Вьюфиль и её дочь были обвинены в антиреволюционном заговоре с целью восстановить королевскую власть. Попугай откровенно проорал в суде:

"Да здравствует король! Да здравствуют священники! Да здравствует дворянство!"

Слуги дам были обвинены в сокрытии попугая-контры. Им тоже светила гильотина. Итог для людей был трагичен. Их казнили. Зато попугая-провокатора передали некой гражданке Ле-Бон, чтобы она научила его кричать "Да здравствует нация!". Птица отделалась лёгким испугом. Наверное, дожила до реставрации монархии.

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