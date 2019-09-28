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Зоосфера
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Автор Сергей Бухранский

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать

Зоосфера » Интересное print

Животные, как и человек, в своем большинстве стараются приспособиться к окружающему миру. В этом мы очень похожи, просто у человека на это больше ресурсов и возможностей. У животных таких возможностей нет и потому они делают только то, что могут. В целом ничего удивительного в желании выжить нет, но вот как некоторые животные это делают заслуживает отдельного разговора. Давайте рассмотрим некоторые факты о поведении животных, которые могут показаться очень странными.

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Фото: facts-worldwide.info

Птицы — самоубийцы

Это явление зафиксировано в Индии. Каждый год в сентябре и октябре происходит странное и шокирующее явление. Как только наступает безлунная ночь в деревню Джатинга устремляются сотни птиц. Птицы как одержимые летят на свет.

Специалисты, которые изучали их поведение установили, что состояние пернатых  в это время аналогично трансу. Пролетая над долиной в определенном месте, птицы вдруг складывают крылья и пикируют с высоты. Это явление получило название - Джатинский феномен.

Поскольку жители деревни очень суеверны, то они расценивают это явление, как проклятье и стараются с помощью копий убить как можно больше несчастных птиц.

Ученые пока не могут объяснить этот феномен. Пока считается, что в результате совокупности природных явлений, птицы теряют ориентацию и летят на свет жилищ. Пока эта загадка остается нераскрытой.

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Пение китов

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Фото: youtube.com

Многие хорошо знают о таком интересном явлении, как песни китов. Это различный набор звуков, которые издают киты. Причем это не просто звук, а специальная индивидуальная звуковая система. То есть киты понимают, что делают и делают это сознательно. Но учёные столкнулись со странной загадкой. Оказывается, с каждым годом песни китов немного меняются. То есть песни остаются теми же, но вот частота звука становится ниже. За несколько последних десятилетий высота песен китов стала ниже на несколько герц. Это очень интересно, но пока ученые лишь гадают о том, почему так происходит. Одни считают, что всему виной звуковое загрязнение океана в частности звуки от двигателей и сонаров подводных лодок и кораблей, другие связывают это с потеплением климата.

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Обезьяны курильщики и алкоголики

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать. 404411.jpeg
Фото: youtube.com

Удивительно, но вредные привычки присущи не только людям. Такая пагубная привычка может стать проблемой для обычной обезьяны. Так быстро привыкают к курению шимпанзе и орангутанги. Причем были случаи, когда в этом не было прямой вины человека. Обезьяны сами подбирали непотушенные окурки и самостоятельно начинали курить.

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать. 404412.jpeg
Фото: nkj.ru

Более того, на некоторых экзотических курортах, обезьяны пристрастились к спиртному. Они стали допивать напитки за туристами и тем самым стали настоящими выпивохами. Но это ещё не всё, не прочь побаловать себя спиртным и многие другие животные. Например, в Африке с некоторых деревьев падают плоды, которые начинают "играть". Так вот к таким деревьям часто приходят различные обитатели, чтобы, поев таких "заигравших" плодов, ощутить удовольствие от чувства опьянения.

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Продолжение следует…

Фото: world-of-adventures.ru

Темы кит птицы обезьяна интересные факты поведение животных
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