Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера
Феномены и тайны Вопрос-ответ Развлечения
Автор Сергей Бухранский

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы

Зоосфера » Интересное print

Думаю, вы уже достаточно удивились тому как ведут себя некоторые виды животных. Продолжим рассказывать об их удивительном поведении.

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы. 404534.jpeg

Читайте начало:

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать

Падающая в обморок коза и другие интересные факты о поведении животных

Плотоядные растения.

Среди растений также есть свои уникалы, и пока подавляющее большинство флоры добывает пропитание из почвы, такой вид как саррацения пошло по другому пути. Это растение настоящий хищник. Рацион этого плотоядного растения составляют насекомые. Хотя иногда в ловушку попадают даже мелкие животные, такие как мыши или лягушки. Трудно сказать, как эволюции удалось сделать такой поворот, но в итоге мы видим, как красивый цветок становится западней для мелких живых существ.

Читайте также: 

Пизония: растение-убийца

Растения стали хищниками из-за "гена плотоядности"

Как травоядные мясо едят.

Сложно представить, что красивый и сильный тигр вдруг возьмет и начнет питаться травой. Но есть случаи, когда животные в корне меняют свой рацион. Например, некоторые травоядные домашние животные, такие как коровы или овцы, вполне могут попробовать своего павшего собрата. Происходит это довольно редко и только если есть дефицит обычного корма. Тем не менее факт остаётся фактом. Травоядные могут питаться мясом если будет нужда.

Читайте также: Предками коров оказались хищники

Кровавые слезы.

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы. 404530.jpeg
Фото: moya-planeta.ru

У каждого животного своя защитная тактика. У некоторых она настолько странная, что трудно даже представить чем руководствовалась эволюция, когда создавала эту защиту. Например, жабовидная ящерица, чтобы спастись, пускает в сторону обидчика струю крови из глаз. Это очень странное поведение, но оно достаточно эффективно. Струя крови выпущенная в обидчика попросту вводит его в ступор, а ящерица тем временем убегает.

Бег задом.

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы. 404532.jpeg
Фото: ok.ru

Скажите, вы знаете много животных способных одинаково быстро бегать как вперёд, так и задом. А вот такое существо как лысый слепыш делает это совершенно спокойно. Вся жизнь этого животного проходит в темноте, поэтому природа лишила его зрения, но при этом он научился одинаково хорошо бегать как вперёд, так и задом.

Читайте также: Животные, которые могут жить вечно

Злопамятная птица.

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы. 404533.jpeg
Фото: politeka.net

Вороны не просто умные и сообразительные пернатые существа. Они очень злопамятны. Учёные, которые ловили ворон для исследований, заметили, что те уже после эксперимента преследуют и обкаркивают обидчиков. Тогда ученые стали использовать маски. Так стало ясно, что вороны запоминают именно лица тех, кто их ловил. Но самое удивительное, что и птенцы этих ворон также проявляли агрессию к тем, кто обижал их родителей.

Природные садисты.

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы. 404531.jpeg
Фото: navoprosotveta.net

Природа очень жестока. Примеров жестокого выживания множество. Например, ихневмоноидные наездники обнаруживают гусеницу и откладывают в ее тело яйца, при этом парализуя ядом. Когда яйца вылупляются, то личинки начинают питаться плотью ещё живой гусеницы. Удивительно то, что питаются они избирательно. То есть едят те органы, которые не очень важны, тем самым оставляя гусеницу живой как можно дольше.

Читайте также: Зомби среди животных: мокрица, которая превращает крабов в нянек

Продолжение следует…

Фото: forum.oyunus.com

Темы ворона животные саррацения лысый слепыш интересные факты поведение животных
Обсудить
Актуальная аналитика
Путешествия
Лучшая чешская еда - блюда, которые нужно попробовать
Интересное и полезное
Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы
Новости Украины
Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел
Новости Все >
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены
СБР показал яркую форму российских биатлонисток
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Заемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит
Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей
Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид
Союз биатлонистов России отпустил Подчуфарову в сборную Словении
Последние материалы
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы
Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Футболист Адриано сделал предложение девушке, к которой ушел от жены
23 октября - день Х. ВАДА будет атаковать Россию
СБР показал яркую форму российских биатлонисток
Осень - время поддержать иммунитет
17 октября: Борьба с нищетой, Заплати налоги, и Эминем уже не молод
Команда Квята сменит название на "Альфа Таури"
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Игорь Буккер Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса" Игорь Буккер Любовь Степушова Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга? Любовь Степушова Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Политолог: рейтинг Зеленского будет падать, но это не главное
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
Илон Маск согласился принять участие в бизнес-форуме на Кубани
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Эксперт: властям не выгодно решать вопрос о незаконных вырубках леса
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков
Счетная палата: указ Путина о росте пенсий под угрозой невыполнения
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Власти Крыма развернули борьбу за украинского туриста
Губернатор Иркутской области забыл о людях в огне
В Люберцах полицейские задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг
Власти Москвы обещают ее жителям значительный рост средних зарплат
Патриарх Кирилл посчитал либерализм "в каком-то смысле" грехом
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
История и современность
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Слишком русский голландец Андрей Виниус
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с НАТО
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Криминалист: убийства детей на пути в школу - следствие плохой работы участковых
Гунны - покорители степей и Европы
Гунны - покорители степей и Европы
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Экспедиция Путятина: как Россия и Япония заключили первый договор
Экспедиция Путятина: как Россия и Япония заключили первый договор
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Почему провалился поход армии Наполеона на Петербург
Каким будет транзит власти в России-2024
Каким будет транзит власти в России-2024
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Конец российского спорта: признана подмена "тысяч" допинг-проб
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Фильм "Анонимные романтики", упражнения Эллиса как способы преодоления стеснительности
Хруст шеи - к инсульту
О чем расскажут наши губы: при каких признаках нужно идти к врачу, а когда не следует беспокоиться
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Понятие о красоте у всех разное и иногда здорово удивляет
Чем можно "нарисовать" брови
Чем можно "нарисовать" брови
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Советы по декорированию домашнего офиса
Советы по декорированию домашнего офиса
Какой цвет краски выбрать для кухни
Какой цвет краски выбрать для кухни
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ