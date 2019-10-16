Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы

Думаю, вы уже достаточно удивились тому как ведут себя некоторые виды животных. Продолжим рассказывать об их удивительном поведении.

Читайте начало:

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать

Падающая в обморок коза и другие интересные факты о поведении животных

Плотоядные растения.

Среди растений также есть свои уникалы, и пока подавляющее большинство флоры добывает пропитание из почвы, такой вид как саррацения пошло по другому пути. Это растение настоящий хищник. Рацион этого плотоядного растения составляют насекомые. Хотя иногда в ловушку попадают даже мелкие животные, такие как мыши или лягушки. Трудно сказать, как эволюции удалось сделать такой поворот, но в итоге мы видим, как красивый цветок становится западней для мелких живых существ.

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Как травоядные мясо едят.

Сложно представить, что красивый и сильный тигр вдруг возьмет и начнет питаться травой. Но есть случаи, когда животные в корне меняют свой рацион. Например, некоторые травоядные домашние животные, такие как коровы или овцы, вполне могут попробовать своего павшего собрата. Происходит это довольно редко и только если есть дефицит обычного корма. Тем не менее факт остаётся фактом. Травоядные могут питаться мясом если будет нужда.

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Кровавые слезы.

Фото: moya-planeta.ru

У каждого животного своя защитная тактика. У некоторых она настолько странная, что трудно даже представить чем руководствовалась эволюция, когда создавала эту защиту. Например, жабовидная ящерица, чтобы спастись, пускает в сторону обидчика струю крови из глаз. Это очень странное поведение, но оно достаточно эффективно. Струя крови выпущенная в обидчика попросту вводит его в ступор, а ящерица тем временем убегает.

Бег задом.

Фото: ok.ru

Скажите, вы знаете много животных способных одинаково быстро бегать как вперёд, так и задом. А вот такое существо как лысый слепыш делает это совершенно спокойно. Вся жизнь этого животного проходит в темноте, поэтому природа лишила его зрения, но при этом он научился одинаково хорошо бегать как вперёд, так и задом.

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Злопамятная птица.

Фото: politeka.net

Вороны не просто умные и сообразительные пернатые существа. Они очень злопамятны. Учёные, которые ловили ворон для исследований, заметили, что те уже после эксперимента преследуют и обкаркивают обидчиков. Тогда ученые стали использовать маски. Так стало ясно, что вороны запоминают именно лица тех, кто их ловил. Но самое удивительное, что и птенцы этих ворон также проявляли агрессию к тем, кто обижал их родителей.

Природные садисты.

Фото: navoprosotveta.net

Природа очень жестока. Примеров жестокого выживания множество. Например, ихневмоноидные наездники обнаруживают гусеницу и откладывают в ее тело яйца, при этом парализуя ядом. Когда яйца вылупляются, то личинки начинают питаться плотью ещё живой гусеницы. Удивительно то, что питаются они избирательно. То есть едят те органы, которые не очень важны, тем самым оставляя гусеницу живой как можно дольше.

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Продолжение следует…

Фото: forum.oyunus.com