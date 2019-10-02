Падающая в обморок коза и другие интересные факты о поведении животных

В первой части нашей статьи, мы начали рассказ об удивительных фактах из жизни и поведения некоторых животных. Давайте продолжим экскурсию в мир странного поведения наших меньших братьев.

Фото: mixstuff. ru

Читайте начало:

Козы и обморок.

Существует такой интересный вид домашних коз, который называется миотонический. Поведение этих коз просто удивительно. Когда их что-то пугает, они не бегут от опасности, как большинство животных, а падают в обморок. По сути от резкого стресса их мышцы становятся парализованными, и они просто падают как подкошенные. Интересно, но уже через минуту козы снова приходят в себя и продолжают жить, как ни в чем не бывало. Было проведено множество исследований, но точно установить причину такой реакции так мне удалось. Известно только то, что подобные обмороки не причиняют животному никакого вреда.

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Коровы и природный компас.

Фото: mixstuff. ru

Казалось бы, что удивительного может быть в обычных коровах? Это домашнее животное уже исследовано вдоль и поперек. Но коровы не так просты, как кажутся. Оказывается, у них в организме есть природный компас, который позволяет им чувствовать стороны света. Заметить это можно, если понаблюдать как коровы пасутся. Иногда они выстраиваются в одну линию, которая совпадает с магнитным полюсом земли. Такое поведение очень интересно, но пока ученые не могут разгадать эту тайну.

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Предсказатели катастроф.

Фото: youtube. com

Давным-давно известно, что многие животные чувствуют природные катаклизмы, в частности речь идет о землетрясениях. Тут можно назвать множество видов. На сегодня есть вполне весомые факты, что землетрясения предсказывали собаки, кошки, дождевые черви, змеи, аквариумные рыбки и некоторые виды птиц. Механизм, с помощью которого они могут предсказывать пока не изучен. Существует масса версий и гипотез, но точно сказать, как животное чувствует близкую катастрофу пока не получается.

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Драки шимпанзе.

Фото: naked-science.ru

Множество животных на планете выясняют отношения с помощью драк. Но в данном случае речь идёт либо о брачном периоде или при дележке добычи. Но отдельная группа животных ведёт себя как человек. Шимпанзе дерутся как люди иногда просто так. Драки шимпанзе отличаются изобретательностью. Животные придумывают новые тактики и используют элемент неожиданности. Также в ход идут и примитивные орудия, такие как камни и палки. По сути драки среди этих приматов происходят по тем же причинам, по которым зачастую дерутся люди. Например, дабы удовлетворить свое эго или просто из личной неприязни. А иногда шимпанзе могут драться ради хулиганской забавы. В любом случае эти драки не являются способом выживания.

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Продолжение следует…

Фото: mother. fund