Правила перевозки птиц в самолете

Из данной статьи каждый владелец пернатого друга сможет узнать правила перевозки своего питомца в самолете.

Что сделать перед полетом?

Для начала вам стоит узнать, разрешает ли ваша авиакомпания перевозить птиц в салоне самолета. Также нужно уточнить, имеется ли специальный контейнер для провозки птиц. Если он отсутствует, приобретать его вам придется самостоятельно.

Когда клетка приобретена, вы должны понять, требуется ли для неё отдельное место. Некоторые авиакомпании разрешают провозить небольшую клетку на коленях, другие же требуют выкупать для неё отдельно место. Где-то вообще разрешается перевозка птиц только в багажном отсеке. Перед полетом необходимо узнать эти нюансы.

Все предметы, находящиеся в клетке, должны быть надежно закреплены, а дверца клетки надежно заперта.

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Подготовка животного

Познакомить птицу с её новым временным жилищем стоит заранее. Помните, что переезд уже сам по себе большой стресс для животного. Предварительный осмотр клетки питомцем поможет немного снизить стресс при перелете.

Чтобы в случае непредвиденной ситуации вы могли справиться с животным, подрежьте немного птице крылья и когти.

Орнитологи советуют примерно за неделю до полета начинать добавлять в рацион птицы специальные антистрессовые витаминные комплексы. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Также уточните у врача, какие документы на птицу понадобятся для перевозки самолётом. Учтите как страну назначения, так и страну местонахождения.

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Перед полётом дайте птице вдоволь напиться воды. Также поместите в клетку богатые влагой свежие фрукты и овощи. Хорошо подойдет арбуз, виноград, болгарский перец или тыква. Если птица обычно не ест эти продукты, начните её прикармливать ими еще до поездки.

При регистрации на рейс сразу сообщите работнику о перевозке птицы. У вас могут попросить справку о здоровье питомца, поэтому держите её под рукой. Билет на животное тоже всегда должен быть при вас.

Если птица летит отдельно от вас или в багажном отсеке, оставайтесь с ней максимально долгое время. Этот позволит снизить стресс как у животного, так и у вас. Перед вылетом проверяйте все идентификационные данные и этикетки.

Если авиакомпания разрешает провозить на борту самолета птиц, то вас проконсультируют бортпроводники. Если клетка небольшая, её можно поместить под свое сидение. Покрывало вам предоставит персонал. Если для клетки куплено отдельное место, хорошо привяжите клетку прямо к нему ремнем безопасности. В этом случае клетку также требуется накрыть покрывалом.

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Фото: animalreader.ru