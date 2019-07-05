Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы Экзотика
Автор Марина Расторгуева

Как путешествовать со своими питомцами

Зоосфера print

Многим кажется, что довольно сложно отправиться в путешествие со своим питомцем. Но при должной подготовке проблем с животным у вас не возникнет. Согласитесь, ведь замечательно взять с собой навстречу приключениям пушистого друга.


Мужчина уже 3 года путешествует с кошкой

Давайте перечислим аксессуары, которые помогут грамотно собрать любимца в путь.

Читайте также: Жители Китая стали чаще вывозить из России собак и кошек

Путешествия на самолете

Перед тем, как взять своего питомца в полет, обязательно стоит изучить правила провозки животных на борту самолета в нужной авиакомпании. Как правило, большинство авиакомпаний разрешает перевозить в салоне самолета подобный дополнительный "груз", который не превышает 8 кг вместе с переноской. Питомец должен быть в переноске весь полет. Если же вес животного превышает допустимый максимальный вес, лететь ему придётся в багажном отсеке. Животному должно быть комфортно в переноске и достаточно места. В переноске должны быть отверстия для вентиляции и салфетка, впитывающая влагу.

Путешествия поездом или электричкой

Как и в случае с авиаперелетами, вам придется ознакомиться с правилами провоза животных. Имейте в виду, что условия перевоза в разных странах могут отличаться. Основные правила гласят, что кошки, маленькие собаки и другие малогабаритные животные должны перевозиться в специальных переносках. Если вы владелец большой собаки, то её стоит посадить на короткий поводок и надеть намордник. В купе разрешается провозить до двух собак. Их хозяин при этом должен выкупить все места. В пригородных электричках провозить животных проще. Главное, чтобы ваш питомец не мешал другим людям. Для этого пользуйтесь переноской для мелких животных и поводком с намордником для больших собак.

Читайте также: В Москве-реке поймали гигантскую черепаху

Путешествия на машине

Кажется, что нет ничего проще, чем взять с собой питомца в путешествие на машине. Но и тут есть свои нюансы.

Чтобы любимец не испачкал лапами обивку сидений в машине, приобретите специальный автогамак. Это приспособление, выполненное из водонепроницаемой ткани, крепится на заднее сидение машины. Вся грязь и шерсть будут оставаться на этом полотне. Как правило, провозятся таким образом собаки. Чтобы питомец не пострадал при резких торможениях, приобретите специальный ремень безопасности для собак.

Чтобы животное не мешало вам вести машину, приобретите специальную решетку, огораживающую передние сидения от задних.

Для мелких пород собак и кошек оптимальным решением будет переноска. В этом случае вы будете уверены, что животное не повредит автомобиль. Также питомец точно не будет вам мешать следить за дорогой.

Обязательно возьмите в дорогу воду для питомца. Чтобы процесс питья в дороге был для животного удобным, приобретите в зоомагазине миску-непроливайку.

Читайте также: Житель Таиланда использует крокодила вместо сторожевой собаки

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы переноски провоз животных домашнее животное путешествие с питомцем аксессуары для животных
Обсудить
Актуальная аналитика
Домашние животные
Как путешествовать со своими питомцами
Соцсети
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Новости Все >
Квартирные теплосчетчики позволят сэкономить до 20% платежа﻿
Заглавы МИД Григорий Карасин стал кандадатом в сенаторы
Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков в Баренцевом море
Мутко о работе чиновников Приангарья: видно, что люди стараются
Над Черным морем перехватили самолет-шпион США
Бывший премьер-министр Польши не платит алименты более полутора лет
"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина
Протесты не помогли: бюст Тутанхамона продали за 6 млн долларов
Единоросс Орлов посоветовал однопартийцам вовремя "затыкать фонтан"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Общество
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина
Попов и Бубка брали взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016
С-400 прибудут в Турцию в ближайшие дни
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
В Лондоне в мусорном баке нашли секретные файлы о химоружии
"Бросился к раковине": Алибасов заявил, что его спасла вода из крана
Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной
Болгария устала от толерантности к цыганам
Матвиенко предложила запретить детям носить телефоны в школу
Опрос: молодежь хочет получать зарплату 50-60 тысяч рублей
Новый небоскреб в Москва-Сити побьёт рекорд высоты в Европе﻿
"Чума XX века": Сможем ли победить
Великобритания захватила танкер с нефтью для Сирии
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Опрос: молодежь хочет получать зарплату 50-60 тысяч рублей
Эксперты узнали примерную цену билета Hyperloop из Москвы в Питер
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ