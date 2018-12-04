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Маргарита Цветная

Агрессивное поведение питомца: определяет своё место в "обществе" или нервничает

Зоосфера

Иногда живёте вы со своим питомцем счастливо. И всё вроде хорошо, но внезапно ваш любимец начинает вести себя агрессивно. Он может напасть на кого-то из членов семьи или на другое животное (если у вас их больше одного). Что же происходит с вашим пушистым другом и как с этим справиться?

Агрессивное поведение питомца: определяет своё место в "обществе" или нервничает

Первое, что следует понять, животное не начинает проявлять агрессию "внезапно". У него есть определённая причина, которую в первую очередь и стоит определить. Конечно, прежде всего стоит  исключить бешенство, одним из симптомов которого является агрессия. Но если ваш питомец привит и точно ничем не болеет, нужно разбираться дальше.

Защита животным своего потомства или пищи естественна

Все знают, что подходить к собаке во время еды нежелательно, поскольку она может воспринять это как угрозу отобрать у нее пищу.

В других случаях агрессивное поведение — реакция питомца на нестабильность окружающей обстановки. К примеру, можно наблюдать агрессию, если в доме появилось новое животное или даже новый человек. Ваш питомец не знает, чего от него ожидать. К тому же ожидает "передела" территориальных владений, из-за чего нервничает.

К тому же часто с помощью агрессии животные определяют свое место в "обществе". К примеру, если у вас дома пёс и щенок, но щенок вырос, он вполне может поспорить со старшим за пост "главного". Тот, кто уступит, окажется в иерархии ниже. И пока животные не разберутся между собой, драки будут продолжаться. Но как только мир вокруг животного станет стабильным, или ваш любимец к нему приспособится, агрессивное поведение сойдёт на нет.

Нередка агрессия и на определённые действия с вашей стороны или на определённую обстановку. Такие реакции питомца лучше предотвращать. Так, если вы ведёте собаку к ветеринару и знаете, что она таких действий не любит, то наденьте на неё намордник и постоянно контролируйте животное. Потом можно стимулировать хорошее поведение питомца.

Если животное боится, нужно позволить ему самому пересилить свой страх и дать стимул к этому. Например, завлечь питомца в "страшное" место с помощью пищи.

При различных обстоятельствах меры принимаются разные. Допустим, вам нужно сделать некие манипуляции с котятами. Кошку в этом случае стоит удалить подальше от них, чтобы она не бросилась на их защиту.

Агрессивное поведение питомца можно пресечь правильным воспитанием

Если хозяин правильно обращается с животным с самого детства и является для животного непререкаемым авторитетом, то проблемы с питомцем в будущем сведутся к минимуму.

Воспитанное животное никогда ни на кого не бросится без команды. Поэтому хозяин для животного должен быть спокойным, предсказуемым и уверенным в себе.

Это значит, что все правила поведения в доме должны быть установлены с первого момента появления питомца. Все меры наказания и поощрения для вашего животного очевидны и являются понятными для него.

На плохое поведение следует уверенный жесткий и краткий физический отпор с последующим игнорированием. В этом случае мир для вашего любимца будет понятным, очевидным и стабильным. Животное будет чувствовать себя комфортно и спокойно.

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Автор Маргарита Цветная
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