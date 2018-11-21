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Сергей Бухранский

Попугай вылетел в окно: ищите под машинами, птицы часто прячутся именно там

Зоосфера » Птицы

Если у вас поселился пернатый говорун, он в любой момент может покинуть отчий дом. И дело даже не в форточке, которую забыли закрыть. Он может вылететь в дверь, когда кто-то из домашних решит выйти.

Попугай вылетел в окно: ищите под машинами, птицы часто прячутся именно там

Очень важно следить за птицей в зимний период, так как холод для попугая смертельно опасен. На морозе птица проживет не более часа. Если такое случилось, и попугай все-таки вылетел, не поддавайтесь панике. Существует надежда на возвращение беглеца.

Постарайтесь проследить, куда именно полетела птица. Далеко, как правило, попугай не улетит. Для него всё вокруг незнакомо, а значит сядет он на ветку неподалеку.

Откройте все окна, возможно, испуганная птица вернется сама. Выставьте на подоконник его клетку, так ему будет видно, куда возвращаться. Можно положить на окно немного его любимой еды.

Заготовьте заранее запись звуков, издаваемых попугаями, одного вида с вашим. И, если он улетит, включите на большую громкость эту запись. Возможно, испугавшись враждебной среды, он полетит на звуки сородичей.

Если дома остался второй попугайчик, это даже лучше. В клетке на подоконнике он быстрее привлечет сородича.

Попугаи, как правило, летают по кругу, поэтому не бегите далеко. Минут 15 оставайтесь на месте, скорее всего, вы его увидите. Если вы не знаете, когда вылетел попугай, то осмотрите окрестности, загляните под машины, попугаи часто прячутся под ними.

 Попугая легче услышать

И все это время прислушивайтесь. Попугая легче услышать, чем высмотреть в листве деревьев. Средний радиус выживаемости попугая составляет 2 километра. Искать его нужно примерно в этом круге.

Но вот попугай обнаружен. Вы видите его сидящим на ветке. Не начинайте громко кричать или вызывать пожарных. Очень спокойно разговаривайте с ним, как делали дома.

Принесите клетку с кормом и водой, не стоит лезть на дерево и пытаться схватить его руками. Лучше насыпьте корм в руку и медленно пересыпайте его из одной руки в другую, также можно поступить с водой, переливая ее из одной мисочки в другую.

Такие действия должны привлечь его внимание. Он услышит родные голоса и увидит свой дом с едой. Скорее всего, он сам подлетит через некоторое время.

Ночью попугай никуда не полетит

Если на улице становится темно, спокойно идите домой. Ночью попугай никуда не полетит. По возможности оставьте клетку. Попугай может вернуться в родной безопасный дом. Но если хотите застать его на прежнем месте, выходите до рассвета.

Обязательно обойдите соседей и расклейте объявления на подъездах соседних домов. Очень часто попугаи залетают в соседние квартиры. Лучше всего установить на окна прочные сетки.

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ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАШ ПОПУГАЙ ВЫЛЕТЕЛ НА УЛИЦУ. КАК ИСКАТЬ ПОПУГАЯ
Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы животные
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