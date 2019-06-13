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Ирина Гусакова

Каракал — это вовсе не милая домашняя киса, а грозный хищник

Зоосфера » Экзотика

Каракал — дикая кошка, но его внешний вид и сходство с домашней мурлыкой пробуждает во многих желание завести дома это элегантное, похожее на рысь животное. Но каракал — это вовсе не милая грациозная киса, а грозный хищник, сравнимый размерами со средней собакой. Завести его дома хотят прежде всего любители экзотики и те, кто хочет вызвать восхищение, восторг, страх и зависть одновременно у гостей. Для того чтобы держать каракала в домашних условиях, следует знать особенности этого животного и выполнять необходимые для его нормального существования требования.

Каракал — это вовсе не милая домашняя киса, а грозный хищник

Содержание в домашних условиях

Каракала достаточно просто приручить. В давние времена этим пользовались азиатские народы, использовавшие каракалов для охоты. С каракалами добывали зайца, фазана, павлинов. Охота с каракалом вполне могла иметь в качестве добычи и небольшую антилопу.

В те времена особенно популярной охотничьей кошкой был гепард, который стоил невероятных денег. Поэтому те, кто победнее, использовали для охоты каракала. Но с распространением охотничьих пород собак и огнестрельного оружия про охоту с помощью каракала стали забывать. Увидеть каракала для большинства из нас стало возможно только в зоопарке. Внезапно возникшая мода на различных экзотических питомцев вынудила вспомнить об этой великолепной кошке и задаться вопросом, может ли она жить в квартире.

Содержание каракала требует немалых сил, времени и денег. Не каждый ветеринар знает особенности таких питомцев. Будучи сильным и ловким животным, каракал с легкостью разгромит квартиру, и виновата в этом будет только его дикая природа. Владелец каракала должен обладать поистине безграничным запасом терпения.

Каракал плохо уживается с маленькими детьми

Он не терпит фамильярного или грубого к себе отношения и без раздумий ответит на него агрессией. Сильная большая кошка может травмировать или даже убить ребенка. Равным образом несладко придется и другим животным, особенно если они будут меньше каракала. Птицы, крысы, хомяки и морские свинки, вероятнее всего, окончат свои дни в его когтях и клыках. Каракал — хищник не по названию, а по сути. Ему неинтересно лежать на диване и мурчать. Пока хозяин будет сидеть, уставившись в сериал, каракал решит, что сезон охоты на морских свинок и волнистых попугайчиков можно считать открытым.

Но в то же время каракал — это кошка, которую можно приучить к лотку, которой требуются игрушки и когтеточки. Последнее особенно важно, так как острые когти каракала способны оставить глубокие следы даже на дереве, не говоря о кожаном кресле.

Каракалу требуется много места

Он должен играть, бегать, прыгать и кувыркаться. Обеспечить это в условиях квартиры довольно затруднительно. Да и при наличии загородного дома лучше всего, если каракал будет жить в специально организованном для него вольере. Продолжительность жизни каракала в неволе достигает 15 лет.

Каракал во многом подобен собаке

Так же он будет ревниво охранять свою территорию, также выбирает одного хозяина. Кормить каракала следует прежде всего мясом, курицей и индейкой. В рацион большой кошки должны входить рыба, витаминные и минеральные добавки.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы животные
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