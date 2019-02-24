Мейн-кун: история породы, характер и уход

Мейн-кун, также называемый американской енотовой кошкой, является второй по размеру породой домашней кошки. Крупнее мейн-кунов только кошки саванна. Вес мейн-куна может превышать десять килограммов.

Отличительными чертами мейн-кунов являются высокие крупные уши с кисточками, вытянутая голова, большие глаза и длинная густая шерсть. Именно из-за нее и специфического окраса, темного и полосатого, этих кошек и назвали "енотовыми".

История породы мейн-кун

О происхождении мейн-кунов иногда говорят, что они появились в результате скрещивания кошки и енота. Об этом якобы говорит окрас мейн-кунов. Но это невозможно, так как еноты принадлежат к другому подотряду и находятся ближе к собакам.

Другая версия утверждает, что мейн-куны стали результатом скрещивания рыси и домашней кошки. Это более правдоподобно, но также считается всего лишь эффектным предположением.

Современные заводчики считают, что порода появилась благодаря естественным процессам отбора внутри кошачьего племени.

Название породы происходит от американского штата Мэн. Официально первым ее представителем считается кот Капитан Дженкс, представленный публике на бостонской выставке в 1861 году. Но в те времена были модными персидские кошки, и о мейн-кунах на некоторое время забыли. Популярностью они пользовались только у фермеров, которым нравились размеры и охотничьи способности породы, грозы мышей и крыс.

"Я слышала не одну сказку про то, что мейн-куны весят 17-20 килограмм. Это очень маловероятно. Средней вес кошки — 5-6 килограмм, кота — 7-8. Это нормальный вес. Но, знаете, даже 4-х килограммовая кошка будет выглядеть внушающей. Почему они кажутся больше, чем весят на самом деле? Они сами очень длинные. Ноги, хвост, тело, шея, "коробочка" — все длинное. Поэтому, когда мейн-кун стоит, он кажется таким невероятно большим. Некоторые британцы, например, тоже весят по 8 килограмм, но они компактные и на коротких лапках, потому о них такого впечатления как о мейн-кунах не складывается. Если кун свернется клубочком, он тоже не будет казаться таким крупным", — говорит владелица питомника мейн-кунов Marelax Pride Ирина Маршалова.

Вес мейн куна по месяцам таблица

Возраст 1 неделя 2 недели 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес Кошка 180-230 г 280-340 г 560-680 г 1,15-1,4 кг 1,7-2,3 кг 2,7-3,6 кг 2,9-3,9 кг 3,2-4 кг 3,5-4,3 кг Кот 200-260 г 300-360 г 630-750 г 1,23-1,5 кг 1,8-2,3 кг 3-3,8 кг 3,2-5,5 кг 3,9-6,5 кг 4,2-6,5 кг

Возраст 8 месяцев 9 месяцев 10 месяцев 11 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 2,5 года 3 года Кошка 3,8-4,3 кг 4,1-5 кг 4,2-5,5 кг 4,3-6 кг 4,5-6,3 кг 4,5-6,5 кг 4,5-7 кг 4,5-7,2 кг до 7,5 кг Кот 4,5-6,9 кг 5-7 кг 5,2-7,5 кг 5,7-8 кг 5,7-9 кг 6-9,5 кг 10 кг до 12 кг до 13кг*

* до 13 кг — вес кастрированного кота

Виды мейн-куна

Порода считается аборигенной и одной из старейших в Северной Америки. Но заводчики из Европы создали новые линии, оставив узнаваемую внешность, но присвоив котам новые черты. Так появились две внутрипородные линии — американская и европейская.

Американские куны имеют крепкий и сильный костяк, они немного ниже европейских сородичей, но по весу и мощи не уступают им. Голова у американцев широкая, более заметен переход от выпуклого лба к морде. Глаза круглые. Уши короче и шире расставлены, чем у европейцев, не приняты пышные "рысьи" кисточки. Внешне они больше похожи на норвежскую лесную или сибирскую породу.

Мейн кун европейский

Европейский тип сформировался в 90-х годах прошлого века. Важное отличие — слегка раскосые и прищуренные глаза. Именно эти особи прославились немного хищным и презрительным взглядом из-за необычного разреза глаз. Их морда кажется треугольной, тело чаще вытянутое, хвост длинный, по спине должен доставать до плеча. Лапы высокие.

Мейн кун

Характер мейн-куна

Мейн-кун будет иметь такой же характер, как и его хозяин. Эти кошки, взрослея, внимательно наблюдают за хозяином, перенимая его повадки и поведение. Несмотря на свой размер мейн-кун почти не демонстрирует агрессии. Он великолепно уживается как с людьми, так и с другими животными.

Эти кошки любят играть, но могут и подолгу лежать с хозяевами и смотреть с ними их любимый сериал. Мейн-кун не отличается мстительностью в отличие от многих других пород и не задумает месть в виде разодранной мебели, если на него накричат. Мейн-кун легко обучается. Он может научиться открывать двери, пользоваться унитазом.

От прочих кошек мейн-кун отличается любовью к воде. Он может играть с водой, мыть в ней пищу, подцепив ее на когти, с удовольствием плескаться и плавать.

Питание мейн-куна

Столь крупная порода кошек кушает много и часто. В питании важно выбрать направление — либо вы покупаете готовый корм самого высокого класса, либо останавливаетесь на натуральных продуктах. Если выбирается первый вариант, консервы добавляйте к сухим кормам 2-3 раза в неделю, причем это должны быть продукты одного производителя. Во втором случае тоже есть несколько советов:

Из белковой пищи ему подойдут сырая и отварная говядина, крольчатина и индейка. Свинина, утка и гусиное мясо не должны входить в рацион, они слишком жирные для него. Также нужно отказаться от колбас, копченостей.

Рыба предпочтительнее морская и отварная.

Включайте в рацион кисломолочные продукты, вареные желтки и перепелиные яйца.

Потребность в клетчатке удовлетворяется подбором злаковых каш.

Витамины и минералы добавляются отдельно, а также в виде пророщенных зерен.

Общие правила для всех видов кормления: обязательно следите за наличием воды в миске, не забывайте давать специальную пасту для выведения шерсти из желудка и купите стеклянную или металлическую миску, от пластика у него может быть раздражение на коже.

Уход за мейн-кунами

У любых животных крупных пород имеется одна и та же проблема — это состояние костей и суставов. Для того, чтобы мейн-кун не испытывал таких неприятностей, он должен получать витаминные добавки с кальцием и калием и иметь регулярную физическую нагрузку.

Поскольку эта порода длинношерстная, то кошке нужно давать пасту, вычищающую желудок от комков шерсти. Расчесывать кошку требуется пару раз в неделю.

В остальном уход за мейн-куном такой же, как и за обычными кошками. Требуется делать регулярные прививки, очищение от паразитов, чистку ушей и глаз.

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