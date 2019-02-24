Мейн-кун, также называемый американской енотовой кошкой, является второй по размеру породой домашней кошки. Крупнее мейн-кунов только кошки саванна. Вес мейн-куна может превышать десять килограммов.
Отличительными чертами мейн-кунов являются высокие крупные уши с кисточками, вытянутая голова, большие глаза и длинная густая шерсть. Именно из-за нее и специфического окраса, темного и полосатого, этих кошек и назвали "енотовыми".
О происхождении мейн-кунов иногда говорят, что они появились в результате скрещивания кошки и енота. Об этом якобы говорит окрас мейн-кунов. Но это невозможно, так как еноты принадлежат к другому подотряду и находятся ближе к собакам.
Другая версия утверждает, что мейн-куны стали результатом скрещивания рыси и домашней кошки. Это более правдоподобно, но также считается всего лишь эффектным предположением.
Современные заводчики считают, что порода появилась благодаря естественным процессам отбора внутри кошачьего племени.
Название породы происходит от американского штата Мэн. Официально первым ее представителем считается кот Капитан Дженкс, представленный публике на бостонской выставке в 1861 году. Но в те времена были модными персидские кошки, и о мейн-кунах на некоторое время забыли. Популярностью они пользовались только у фермеров, которым нравились размеры и охотничьи способности породы, грозы мышей и крыс.
"Я слышала не одну сказку про то, что мейн-куны весят 17-20 килограмм. Это очень маловероятно. Средней вес кошки — 5-6 килограмм, кота — 7-8. Это нормальный вес. Но, знаете, даже 4-х килограммовая кошка будет выглядеть внушающей. Почему они кажутся больше, чем весят на самом деле? Они сами очень длинные. Ноги, хвост, тело, шея, "коробочка" — все длинное. Поэтому, когда мейн-кун стоит, он кажется таким невероятно большим. Некоторые британцы, например, тоже весят по 8 килограмм, но они компактные и на коротких лапках, потому о них такого впечатления как о мейн-кунах не складывается. Если кун свернется клубочком, он тоже не будет казаться таким крупным", — говорит владелица питомника мейн-кунов Marelax Pride Ирина Маршалова.
|Возраст
|1 неделя
|2 недели
|1 мес
|2 мес
|3 мес
|4 мес
|5 мес
|6 мес
|7 мес
|Кошка
|180-230 г
|280-340 г
|560-680 г
|1,15-1,4 кг
|1,7-2,3 кг
|2,7-3,6 кг
|2,9-3,9 кг
|3,2-4 кг
|3,5-4,3 кг
|Кот
|200-260 г
|300-360 г
|630-750 г
|1,23-1,5 кг
|1,8-2,3 кг
|3-3,8 кг
|3,2-5,5 кг
|3,9-6,5 кг
|4,2-6,5 кг
|Возраст
|8 месяцев
|9 месяцев
|10 месяцев
|11 месяцев
|1 год
|1,5 года
|2 года
|2,5 года
|3 года
|Кошка
|3,8-4,3 кг
|4,1-5 кг
|4,2-5,5 кг
|4,3-6 кг
|4,5-6,3 кг
|4,5-6,5 кг
|4,5-7 кг
|4,5-7,2 кг
|до 7,5 кг
|Кот
|4,5-6,9 кг
|5-7 кг
|5,2-7,5 кг
|5,7-8 кг
|5,7-9 кг
|6-9,5 кг
|10 кг
|до 12 кг
|до 13кг*
* до 13 кг — вес кастрированного кота
Порода считается аборигенной и одной из старейших в Северной Америки. Но заводчики из Европы создали новые линии, оставив узнаваемую внешность, но присвоив котам новые черты. Так появились две внутрипородные линии — американская и европейская.
Мейн-кун будет иметь такой же характер, как и его хозяин. Эти кошки, взрослея, внимательно наблюдают за хозяином, перенимая его повадки и поведение. Несмотря на свой размер мейн-кун почти не демонстрирует агрессии. Он великолепно уживается как с людьми, так и с другими животными.
Эти кошки любят играть, но могут и подолгу лежать с хозяевами и смотреть с ними их любимый сериал. Мейн-кун не отличается мстительностью в отличие от многих других пород и не задумает месть в виде разодранной мебели, если на него накричат. Мейн-кун легко обучается. Он может научиться открывать двери, пользоваться унитазом.
От прочих кошек мейн-кун отличается любовью к воде. Он может играть с водой, мыть в ней пищу, подцепив ее на когти, с удовольствием плескаться и плавать.
Столь крупная порода кошек кушает много и часто. В питании важно выбрать направление — либо вы покупаете готовый корм самого высокого класса, либо останавливаетесь на натуральных продуктах. Если выбирается первый вариант, консервы добавляйте к сухим кормам 2-3 раза в неделю, причем это должны быть продукты одного производителя. Во втором случае тоже есть несколько советов:
Общие правила для всех видов кормления: обязательно следите за наличием воды в миске, не забывайте давать специальную пасту для выведения шерсти из желудка и купите стеклянную или металлическую миску, от пластика у него может быть раздражение на коже.
У любых животных крупных пород имеется одна и та же проблема — это состояние костей и суставов. Для того, чтобы мейн-кун не испытывал таких неприятностей, он должен получать витаминные добавки с кальцием и калием и иметь регулярную физическую нагрузку.
Поскольку эта порода длинношерстная, то кошке нужно давать пасту, вычищающую желудок от комков шерсти. Расчесывать кошку требуется пару раз в неделю.
В остальном уход за мейн-куном такой же, как и за обычными кошками. Требуется делать регулярные прививки, очищение от паразитов, чистку ушей и глаз.
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