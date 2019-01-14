Кошкин хвост: руль при падении, шест канатоходца, покрывало для носика и другие функции от Создателя

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кто прекрасно держит равновесие, шагая по тонкому забору или взбираясь на дерево? Кто так ловко преодолевает препятствия в прыжке и мягко приземляется на землю, спускаясь с какой-либо возвышенности?

Кошка — грациозное животное с независимым характером и в то же время преданно любящее своего хозяина. Сегодня мы поговорим о том, зачем кошке хвост. Вы задумывались об этом? Конечно, не только для красоты.

По достоинству этой самой длинной частью тела могут похвастаться сиамские коты, мейн-куны и норвежские лесные кошки. Есть в природе и представители кошачьего семейства с коротким хвостом, например, кошки бобтейлы.

И те, и другие обладают непревзойденной способностью охотиться и передвигаться по узким поверхностям.

Однако хвост все-таки играет в кошачьей жизни весьма существенную роль. Перечислим его основные функции:

Во-первых, это балансир. Трудно удержать равновесие, передвигаясь по ветке дерева, если нет хвоста. Он как бы заменяет шест канатоходца, распределяя вес.

Следующая роль — руль при падении, при резком изменении траектории движения. Эта функция незаменима для животных во время охоты, когда жертва быстро меняет направление. А когда кот спасается бегством от собаки, с помощью хвоста он может ловко огибать препятствия, поэтому поймать его для пса — очень трудная задача.

Терморегуляция тела. Конечно, для питомцев, которые живут в домашних условиях, это не настолько важно, но даже в этом случае хвост используется как покрывало, прикрывая нос и лапки — места, где нет шерсти.

Для устрашения врагов хвост изгибается дугой, а шерсть поднимается дыбом, как бы увеличивая животное в размере. Это популярный способ избежать контактного конфликта с противником.

Наблюдая за котом, хозяева подмечают, что положение хвоста меняется в зависимости от настроения питомца. Так, например, когда животное пугается, оно прячет хвост между лап, а если раздражается или ему что-то не нравится, стучит им об пол. Интерес к происходящему вокруг, даже если кот демонстрирует безразличие, выдается шевелением кончика хвоста. Когда же хвост поднят трубой — этот знак читается как готовность к играм. В предвкушении же вкусного обеда — хвост у кошки начинает подергиваться.

Можно выделить еще одну функцию — красота. Образ кошки без хвоста выглядит несколько незаконченным. Ведь в первую очередь при взгляде на животное мы обращаем внимание на на усы, лапы и хвост.

Как же без хвоста обходятся кошки, потерявшие его по какой-либо причине? Или те породы, у которых его никогда и не было?

Владельцы куцехвостых пород утверждают, что их питомцы прекрасно обходятся и без данного атрибута — твердо держат равновесие и могут приземляться при падении на лапы. К тому же хозяева любят своих питомцев и не обращают большого внимания на их эстетические изъяны.

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