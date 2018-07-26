Куда ведет новый африканский курс России

Саммит БРИКС в ЮАР посвящен сотрудничеству блока со странами Африки. Владимир Путин встретится с президентами африканских стран, которые хотят диверсифицировать свои связи, как политические, так и экономические. Однако потребительского отношения к России, как к СССР, будем надеется, он не допустит. Куда ведет новый африканский курс России?

В Йоханнесбурге открылся саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с главной темой: "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции". В рамках саммита Владимир Путин встретится с президентами африканских государств, приглашенными на саммит. Африканскую повестку дня БРИКС комментирует для "Правды.Ру" заведующий Центром исследований Юга Африки Института Африки РАН Андрей Токарев.

— Какие у России интересы в Африке?

— Начну с того, что впервые за время существования БРИКС саммит будет проходить с приглашением представителей семи глав государств и правительств из Африки: Намибии, Анголы, Того, Руанды, Уганды, Сенегала и Габона. Это говорит о заинтересованности во взаимном сотрудничестве. Нашу страну исторически связывали тесные взаимоотношения со многими странами континента. Многим из них мы оказывали непосредственную помощь во время национально-освободительной борьбы, а после провозглашения независимости поддерживали их, помогали строить экономику, вооруженные силы, обороняться от иностранной агрессии, готовили кадры и т. д.

В 80-90-е и в начале нулевых годов, к сожалению, руководство нашей страны посчитало, что Африка не является приоритетным направлением. Сейчас наблюдается поворот в сторону Африки, президент встречается с лидерами африканских стран, Сергей Лавров в начале года был в африканском турне. Заключены достаточно серьезные соглашения в области добычи полезных ископаемых — газа на шельфе Мозамбика, нефти — в зоне Гвинейского залива. Речь идет также о совместной борьбе против терроризма, подготовке кадров, военно-техническом сотрудничестве, здравоохранении.

Я думаю, что эти направления достаточно перспективные, и многие из них традиционные, и это возвращение в Африку — большой плюс в нашей внешней политике

— Как нам конкурировать с Китаем и той же Францией? В настоящее время товарооборот Китая и Африки южнее Сахары превышает 220 миллиардов долларов, а к 2020 году, как ожидается, вырастет еще на треть. А у нас цифры на два порядка меньше.

— Время потребительских отношений, надеюсь, ушло, должна быть взаимная заинтересованность, и это обе стороны должны хорошо понимать. Наши товары должны быть конкурентоспособными. Надо снимать бюрократические рогатки, которые стоят на пути подписания соглашений. Чтобы получить визы в некоторые страны, приходится иногда до нескольких недель, а то и месяцев, ждать получения визы.

— Это в страны Африки?

— Именно! Мы в свое время подарили другим странам мира линии авиатрасс, которыми пользовался "Аэрофлот". Теперь эти линии загружены иностранными авиакомпаниями, а у нас или есть единственная, или вообще нет ни одной линии. Загружайте их. Нас ждут в африканских странах, и по-доброму к нам относятся, и, более того, нам при встречах говорят, что, сравнивая отношения и возможности других партнеров, предпочтение отдают России.

— Франция очень обеспокоена присутствием ЧВК "Вагнер" в ЦАР.

— Давайте мы зададим встречный вопрос о присутствии французского Иностранного легиона в Африке. Частные компании — это новодел, и не всегда это может быть контролируемо. А Иностранный легион давно на арене — пусть лучше они отчитаются о его действиях.

Напомним, что, по данным, приведенным министром иностранных дел Сергеем Лавровым в интервью Hommes d'Afrique, товарооборот РФ со всеми странами Африки к югу от Сахары в 2017 году составил 3,6 миллиарда долларов, в 2016 году — 3,3 миллиарда, в 2015 году — 2,2 миллиарда. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) присутствовали представители многих африканских стран. Именно там состоялась встреча Владимира Путина с президентом Габона Али Бонго Ондимбой, который сказал, что "Африка нуждается в России".

В мае Россию посетил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, он поблагодарил Путина за "поддержку процесса консолидации и примирения в нашей стране". В 2017 году в Сочи приезжал президент Судана Омар аль-Башир, который заявил главе России, что ждет от него участия в делах Судана. В частности, защиты от попыток американского вмешательства. Судан — один из крупнейших покупателей российского зерна в Африке. У России с ним развивается и взаимодействие в энергетике, геологоразведке, в сфере мирного атома.

Сергей Лавров в марте 2018 года посетил Анголу, Намибию, Зимбабве, Мозамбик и Эфиопию. Целью своей поездки он назвал наращивание связей в торговле и экономике, в научно-технической и гуманитарных отраслях. В интервью эфиопской газете The Reporter Лавров рассказал о планах по созданию в Эфиопии центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского производства.

Из крупных существующих российских проектов в Африке можно отметить проведение "Роснефтью" геолого-разведочных работ на трех участках газоносного шельфа в Мозамбике. В проекте разработки нефтеносного участка Etinde в акватории Камеруна в Гвинейском заливе (Западная Африка) участвует "Лукойл". Отметим и участие компании "Алроса" (32,8 процента) в горнорудном обществе "Катока" в Анголе, которое добывает алмазы.

В ноябре 2017 года стало известно, что структура госкорпорации "Росатом" Uranium One получит в Намибии восемь лицензий на разведку уранового месторождения. Основной российский проект в Зимбабве — участие в освоении одного из крупнейших в мире платиновых месторождений Дарвендейл. К 2024 году предусматривается поэтапное создание горно-обогатительного предприятия с добычей и обогащением до 9,75 миллиона тонн руды в год, общий объем инвестиций оценивается в три миллиарда долларов. С российской стороны в освоении Дарвендейла принимает участие консорциум "Ростеха", ВЭБа и инвестиционно-промышленной группы Vi Holding.

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