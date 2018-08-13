Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились очередные военные учения третьей бригады из Форт-Карсона. И эти учения интересны тем, что если раньше американских солдат все больше тренировали для борьбы с разного рода повстанческими и партизанскими военными структурами, то теперь тренируют для противодействия регулярной армии потенциального противника. Этот противник, естественно, наша страна — Россия.

Как заявил командующий бригадой, полковник Майк Симмеринг, "мы проводим тренировки, направленные на противодействие самой серьезной угрозе, с которой можем столкнуться". Также он отметил: "Один человек сам по себе не может сделать многого, но когда у вас есть четыре тысячи человек в бронетанковой бригаде, вы можете совершать поразительные вещи".

Ряд СМИ отмечают, что, судя по характеру учений, под потенциальными противниками подразумеваются армии Китая и США. В общем, нагнетание военной истерии продолжается. И это далеко не первый ее акт. Только этим летом относительно недавно завершились учения "Удар сабли" на территории стран Прибалтики. Там войска НАТО тоже "отражали нападение восточного противника".

Вооруженные силы США в течение последних лет закупали советскую военную технику, чтобы отрабатывать на ней ведение боев. Речь идет о еще советских самолетах и вертолетах. Про вход в "русскую деревню" войск НАТО, думается, все помнят. Когда вербовщики НАТО искали людей для массовки, чтобы изобразить малый российский населенный пункт и отработать вход туда военного контингента.

С начала этого года Пентагон начал вполне официально и публично подбирать кандидатуру генерала, который "будет заниматься планированием вероятного конфликта с Россией и Китаем".

В общем, нынешние учения — это еще один этап в череде последовательной военной политики. И это только учения. А если принять во внимание увеличение количества американских военных кораблей в Черном море, регулярные воздушные провокации в российской акватории у берегов Крыма, то становится понятно, кого американские политики сейчас видят "врагом номер один".

Впрочем, в Штатах многие говорят об этом открыто. И когда речь заходит об очередных санкциях, и просто когда речь идет об увеличении военного присутствия на российских границах.

При этом риторика США периодически поражает своей "незамутненностью". Например, по словам представительницы госдепартамента США Хизер Науэрт, новые санкции, которые могут вступить в отношении России 22 августа этого года, нужны для того, чтобы "принудить российское правительство вести себя правильно".

А ранее, комментируя увеличение морской группировки войск в Черном море, представители Пентагона заявляли, что такое наращивание сил нужно, чтобы "снизить конфликтность в этом регионе". В общем, "война — это мир, свобода — это рабство" в чистом и незамутненном виде.

Что касается последних учений, то в них, помимо пехоты, принимала участие и военная техника: танки M1A2 "Абрамс", боевые машины "Брэдли" и САУ M109 "Паладин". При этом многие офицеры отмечали "кардинально изменившийся характер учений".

Противостояние идет не только по линии военных учений. Многие нынешние и бывшие чиновники в США серьезно говорят о противостоянии с Россией по линии "гибридной войны". Естественно, в сугубо оборонительном ключе. Правда оборона получается какая-то странная.

К примеру, Майкл Морелл, бывший заместитель директора ЦРУ, в своей последней статье в The Washington Post призвал создать единый центр противодействия гибридным угрозам. Правда там же он написал, что лучшей обороной от России будет революция среднего класса именно в России и против Путина. Этим он в том числе объяснил необходимость санкций.

Также из последних выступлений Дональда Трампа следует, что в США будут созданы космические войска и многие из элементов космической обороны планируется взять из программы Рональда Рейгана, известной широкой публике под названием "Звездные войны". И да, в выступлении Трампа о необходимости наращивания вооружений в космосе в качестве главных конкурентов, а то и потенциальных противников снова фигурировали Россия и Китай.

В самих же США происходит и вовсе нечто параноидальное. Выходцы из России там стали автоматически маркироваться контролирующими и правоохранительными органами как "потенциальная угроза". Если учесть, что русская диаспора составляет в США примерно три миллиона человек, то ловля "врагов Америки", если таковая начнется, даст сто очков формы всей эпохе маккартизма.

Кстати, выдача американских виз россиянам в последние годы подорожала, сократилась и усложнилась. До трети таких виз вообще выдаются за пределами РФ. Ну и задержания россиян в США — это, в общем, тоже тренд последних лет. При этом арестовывают и за банальный криминал, и по политическим мотивам, типа подозрения в "шпионаже", как недавно арестовали Марию Бутину.

Эксперты, кстати, указывают, что если начнется массовое задержание или банальное ограничение в свободе выходцев из России в США, это будет первым признаком нового витка конфликта и того, что в Штатах окончательно и бесповоротно решили, что с Россией необходимо воевать.

Как пишут в ряде телеграм-каналов, если этот курс не изменится, то в ближайшее время стоит ожидать, как минимум, "выдавливания" граждан РФ, находящихся по самым разными причинам в США с длительными визитами. А может, и не с длительными.

Впрочем, премьер-министр России Дмитрий Медведев заговорил об экономической войне уже в контексте грядущих санкций. И отметил, что если они будут приняты, то на такое объявление экономической войны Россия будет отвечать "политическими, экономическими и иными методами".

С политической точки зрения, кстати, такое поведение США противоречит их же декларируемым целям. Поскольку все эти санкции и прочее наращивание военного присутствия, во-первых, официально носит оборонительный характер. Во-вторых, Штаты вроде как воюют исключительно с российской политической системой. Но не со всеми гражданами РФ.

На поверку же оказывается все с точностью до наоборот. Вашингтон пытается сейчас бить именно по российскому обществу в целом. И маркирование выходцев из РФ в качестве угрозы — это меры из той же серии. Почему при этом американские стратеги думают, что такие меры вызовут неприязнь россиян в адрес Путина, а не по отношению к США — это интересный вопрос.

Этим вопросом, кстати, задаются и американские аналитики со страниц все той же газеты The Washington Post. В одном из последних материалов ряд экспертов заявляли, что санкции, конечно, могут подорвать российскую экономику, но одновременно с этим повысят и популярность Путина как политика, который этим санкциям противостоит. Ну и антиамериканские настроения с их эскалацией эти эксперты тоже весьма обоснованно предположили.

В общем, понятно, что антироссийская истерия — это теперь такой политический мейнстрим в США, а риторика "холодной войны" окончательно вернулась в Вашингтон. С другой стороны, хорошо, что в России имеется куда более зрелое и трезвое отношение к актуальной геополитике и противостоянию России и США. Нам все же до такой "охоты на ведьм" очень и очень далеко.

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