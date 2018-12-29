Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Бывший СССР
Дети Донбасса
Автор Руслан Веснянко

Последнее китайское предупреждение Украина получила

Мир » Бывший СССР » Украина

25 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев своим постановлением ввел новые санкции против граждан и компаний Украины. Теперь "недружественными" Москве названы в сумме 567 персоналий и 75 предприятий.

Российская власть сделала политикам Украины китайское предупреждение. 396588.jpeg

Реестр нынче пополнили депутаты Верховной рады — Александр Вилкул, Михаил и Дмитрий Добкины, Татьяна Бахтеева, Вадим Новинский, Борис Колесников, Евгений Мураев, Алена Бабак, Елена Сотник, Светлана Войцеховская, Игорь Луценко, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также лидер подконтрольной СБУ радикальной организации "С14" Евгений Карась.

В санкционный список были добавлены АО "Центрэнерго", госкомпании "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" и другие.

Напомним, что ни в первом перечне от 1 ноября, ни во втором нет ни президента Петра Порошенко (хотя присутствуют многие сотрудники его администрации), ни премьер-министра Владимира Гройсмана (но есть члены его правительства), ни олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова (хотя в наличии 13 из 20 богатейших бизнесменов страны).

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва сразу развенчивает миф о том, что этот санкционный список составлялся на Банковой в интересах Порошенко.

"Это попытка оппозиционеров, попавших в список, дать своим избирателям красивую версию, почему так произошло. Но к реальности это никакого отношения не имеет. А в реальности есть большой план действий, который пытаются реализовать Виктор Медведчук и Юрий Бойко на выборах президента и парламента 2019 года.

И этот план прихода во власть на Украине условной партии мира в общем и целом поддерживается Москвой.

Пункт первый: объединение юго-восточной оппозиции и выдвижение единого кандидата на выборах.

Пункт второй: вывод этого кандидата во второй тур.

Пункт третий: по итогам президентских выборов проход в Раду и создание там большой фракции на выборах осенью 2019-го, вхождение в коалицию и правительство.

Пункт четвертый: реинтеграция Донбасса в Украину выполнением политической части Минских соглашений.

Пункт пятый: нормализация отношений Украины с Россией", — подробно объясняет главред.

И именно в рамках этого большого плана объединились часть "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко и партия "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Они выдвинули кандидатом на президентские выборы Бойко, у которого наибольший среди оппозиционеров рейтинг. Совершенно понятно, что выдвижение единого сильного кандидата абсолютно не устраивает Порошенко, так как он при таком раскладе просто не попадет во второй тур, где уже практически забронировала себе место Юлия Тимошенко.

Поэтому команда Петра Алексеевича кровно заинтересована в распылении симпатий условных юго-восточных избирателей и противодействии намерениям Медведчука, невзирая на то, каковы у их патрона личные отношения с ним или еще с кем-либо.

Исходя из этой логики, в "Оппозиционной платформе" и в Кремле выдвижение в президенты "независимого" Мураева и "оппозиционного" Вилкула (кандидата от "Оппоблока" имени Ахметова) восприняли как игру на стороне Порошенко со всеми вытекающими последствиями, препятствующими реализации "большого плана".

Поэтому и были введены санкции, чтобы образумить "блудных сыновей". Понятно, что ни у Мураева, ни у Вилкула нет никаких шансов выйти во второй тур.

Но они, конечно, могут отнять часть голосов у Бойко, и в этом случае из президентской гонки выпадут все трое, что категорически не устраивает Москву, которая и отреагировала 25 декабря новыми санкциями.

Можно сказать, что это последнее китайское предупреждение для Рината Ахметова.

"Путин все делает правильно", — одобряет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Введение санкций против депутатов из "Оппоблока" — это, прежде всего, предупреждение другим олигархам, которые сейчас думают, кого спонсировать на предстоящих выборах. Понятно, что Россия не может напрямую влиять на выборы на Украине, но может экономически — через давление на олигархов.

Не стоит, однако, думать, что те украинские олигархи, которые не попали под санкции Медведева, являются агентами Кремля. Они, скорее, агенты украинской власти и являются участниками борьбы за власть.

Не исключено, что позже и они попадут под санкции, если ситуация не будет устраивать российскую власть", — заключает Охрименко.

"Логика давления на "минеральную" часть "Оппозиционного блока", в принципе, понятна: Ахметов — партнер Порошенко, "ОБ" — клиентела Ахметова, следовательно "ОБ" — партнеры Порошенко", — разложил по полочкам политтехнолог Василий Стоякин.

"Плюс политический фактор, связанный с отказом "Оппоблока" поддержать выдвижение единого кандидата. Однако способ воздействия выбран не очень удачный. Скорее всего, следствием будет еще большая деморализация именно того электората, на который должен опираться Бойко. И рост недоверия к России, опять же, со стороны лояльно и позитивно настроенных к России граждан Украины", — резюмирует Стоякин.

"Как и предупреждали лучшие умы нации, Кремль коварно подкрался и ударил по "лучшим людям" из актива Банковой", — пишет блогер Алексей Куракин.

"Правительство РФ огласило новый санкционный список, куда попали и назначенная на Банковой "молодая надежда оппозиции" Евгений Мураев, и Александр Вилкул, и Вадим Новинский, и другие политики, зависимые от олигарха Рината Ахметова.

Ранее Кремль публично задекларировал, что "в Киеве не с кем разговаривать", и фактически прекратил контакты с нынешней украинской властью во главе с Порошенко.

А теперь власти РФ четко дали понять, что Мураев, Вилкул и другие "ахметовцы" — это "ряженая оппозиция", назначенная на Банковой и работающая на второй срок Порошенко.

И они не имеют никакого отношения ни к защите православной веры, ни к отстаиванию интересов русскоязычных, а просто спекулируют на этих лозунгах", — утверждает Куракин.

Что имеем в итоге? Вилкул и Мураев лишились возможности использовать в предвыборной агитации тезисы о налаживании отношений с Россией, установлении мира в Донбассе и защите православия, ибо именно Москва ввела санкции против них (разумеется, с учетом мнения РПЦ).

Вилкулу (как и всему "Оппоблоку") и Мураеву четко дали понять, что их не считают договороспособными, и, соответственно, они никак не смогут способствовать нормализации отношений с РФ — их просто на границе развернут обратно.

На выборы с лозунгами о прекращении войны и защите православных теперь им идти не стоит — оппозиционный избиратель (все те, кто против Майдана и прямого управления из США) в это просто не поверит.

С того дня, как Медведев ввел санкции против Вилкула, Мураева & Co, они перестали быть оппозиционными политиками, перейдя в разряд "детей лейтенанта Шмидта" вроде Михаила Самуэлевича Паниковского и Шуры Балаганова, или, точнее говоря, самозванцев.

А для кураторов "Оппоблока" Рината Ахметова и Бориса Колесникова это и вовсе — весьма тревожное (и, по всей видимости, последнее) предупреждение, означающее, что нельзя потакать антироссийским настроениям Петра Алексеевича, и, раскалывая оппозицию, помогать ему переизбраться, одновременно зарабатывая миллионы в России.

Думаю, они уже осознали, под следующие санкции попадут кондитерская фабрика Колесникова "Конти-рус" в Курске, а также шахты Ахметова "Обуховская" и "Донской антрацит" в Ростовской области.

Напомню, что после скандального стукачества Мураева на своих бывших однопартийцев в прямом эфире собственного телеканала — его знающие люди предупредили, что ответ ему прилетит быстрый и жесткий. Все так и получилось — и поделом "павлику морозову". Продолжение следует…

Читайте также: 

Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?

Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?

Россияне чаще всего просят Деда Мороза о здоровье и мире Россияне чаще всего просят Деда Мороза о здоровье и мире

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы выборы Россия cанкции эксперт Украина Игорь Гужва Ринат Ахметов Петр Порошенко Алексей Куракин Василий Стоякин Дмитрий Медведев Борис Колесников выборы на Украине Александр Охрименко
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Недвижимость
Крупнейшие аферы с недвижимостью в мировой истории
Новости Все >
В Кремле ответили на требование Меркель освободить украинских моряков
Часть трассы "Таврида" пустили от Симферополя до Белогорска
Церетели рассказал о реакции Путина на свой памятник
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Многодетным семьям на Дальнем Востоке предоставят льготную ипотеку под 5%﻿
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Россияне чаще всего просят Деда Мороза о здоровье и мире
В Киеве рассказали об огромных убытках из-за блокады Крыма
В США анонсировали "военные меры" против России из-за ДРСМД
Жители Европы начали вживлять под кожу чипы
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
США планируют создать беспилотные надводные боевые корабли уже в 2019 году
Военные новости
США планируют создать беспилотные надводные боевые корабли уже в 2019 году
Польша включит красный свет "Северному потоку-2"
Газ
Польша включит красный свет "Северному потоку-2" Видео 
Читательский топ
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Меркель и Макрон потребовали свободы судоходства в Керченском проливе
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
В космической отрасли рассказали о будущих сложностях с пусками "Союзов" с Байконура
Милиция в Белоруссии заставила подростка извиниться перед скульптурой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Симферополя
Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста

Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.

Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Военные новости
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Финансы
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
Власть
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?

Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?

Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Прогнозы и статистика
Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет
Кремль
Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?
Россия
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах

Если вам не хватает денег на пропитание ребенка - идите работать в огород. Такого мнения придерживается самарская чиновница Марина Антимонова.

Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Меркель и Макрон потребовали свободы судоходства в Керченском проливе
Новости Европы
Меркель и Макрон потребовали свободы судоходства в Керченском проливе
Новости Симферополя
Спецзащиту от тарана кораблями установили на Крымском мосту
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко Любовь Степушова Это победа: арабские страны признали Асада Любовь Степушова Соломон Соловьев Дрессировщики небесных светил - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Это победа: арабские страны признали Асада
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Аукционы неслыханной наглости: как "осваивают" чужих крабов
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Меркель и Макрон потребовали свободы судоходства в Керченском проливе
Жители Европы начали вживлять под кожу чипы
Неправильные крабы к новогоднему столу
Жители Европы начали вживлять под кожу чипы
Россияне начнут платить за табачный дым
Значимость США для Китая оказалась выше российской
Спикер Госдумы осудил требования Меркель и Макрона
Американец сдался полиции после исполнения спецназовцем рождественской песни
Значимость США для Китая оказалась выше российской
Россияне начнут платить за табачный дым
Россияне начнут платить за табачный дым
История и современность Все >
Откуда взялись названия популярных брендов?
Откуда взялись названия популярных брендов?
Археологи обнаружили древний город Тенеа
Археологи обнаружили древний город Тенеа
Военная байка: как дед вплавь мины от корабля отталкивал
Военная байка: как дед вплавь мины от корабля отталкивал
Армия США уповает на искусственный интеллект
Армия США уповает на искусственный интеллект
Крым отгородили от Украины 60-километровым забором
Крым отгородили от Украины 60-километровым забором
Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля
Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля
Новый год без ЧП: полиция начинает работать в усиленном режиме
Новый год без ЧП: полиция начинает работать в усиленном режиме
Без штанов, но с "кольцом": как в Рыбинске "осваивают" бюджет на дороги
Без штанов, но с "кольцом": как в Рыбинске "осваивают" бюджет на дороги
Почему не стоит верить рассказам о древнем славянском городе Словенске
Почему не стоит верить рассказам о древнем славянском городе Словенске
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
Росстат: мигранты уже не спасают Россию от вымирания
Росстат: мигранты уже не спасают Россию от вымирания
Женское Все >
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток-цветет последним в саду
Очиток-цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Красивоплодник - украшение зимнего сада
Красивоплодник - украшение зимнего сада
Купили цветок в магазине, а он умирает. Что делать?
Купили цветок в магазине, а он умирает. Что делать?
Исследователи: сушилки для рук в туалетах - главные разносчики инфекции
Исследователи: сушилки для рук в туалетах - главные разносчики инфекции
Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя
Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя
Лайфхаки от Эшли Грэм для обладательниц пышных форм
Лайфхаки от Эшли Грэм для обладательниц пышных форм
Какой Новый год без мандаринов
Какой Новый год без мандаринов
"Письмо счастья" нашли в Китае
"Письмо счастья" нашли в Китае
Секреты красоты Дженнифер Лопес
Секреты красоты Дженнифер Лопес
Готовимся к праздникам: как не набрать вес в дни праздничных застолий
Готовимся к праздникам: как не набрать вес в дни праздничных застолий
Новогодние безалкогольные напитки: лучшие рецепты
Новогодние безалкогольные напитки: лучшие рецепты
Компас, питание и... пол ребенка
Компас, питание и... пол ребенка
Мужское Все >
Как экипироваться для зимней рыбалки
Как экипироваться для зимней рыбалки
Здоровье будут контролировать гаджеты
Здоровье будут контролировать гаджеты
Грамотное обустройство маленькой кухни
Грамотное обустройство маленькой кухни
Как провести генеральную уборку дома?
Как провести генеральную уборку дома?
Как украсить дом к Новому году
Как украсить дом к Новому году
Советы для приготовления хорошей выпечки
Советы для приготовления хорошей выпечки
Обои и их история
Обои и их история
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Чудеса веры Амвросия Медиоланского
Чудеса веры Амвросия Медиоланского
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Как подготовить дом к появлению щенка
Как подготовить дом к появлению щенка
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
Стало известно когда Земля остановит движение
Стало известно когда Земля остановит движение
Исследователи разработали "электронные таблетки"
Исследователи разработали "электронные таблетки"
В школьных учебниках будет присутствовать тема присоединения Крыма
В школьных учебниках будет присутствовать тема присоединения Крыма
Подарки для мамы на Новый год
Подарки для мамы на Новый год
Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» совсем не на новогоднюю тему.
Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» совсем не на новогоднюю тему.
Редкий кит попался на глаза американцам
Редкий кит попался на глаза американцам
Чем нам запомнился 2018 и что мы ждем от 2019
Чем нам запомнился 2018 и что мы ждем от 2019
Дырка в космическом корабле "Союз": почему ее засекретили
Дырка в космическом корабле "Союз": почему ее засекретили
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход

Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?

Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ