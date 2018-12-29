Последнее китайское предупреждение Украина получила

25 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев своим постановлением ввел новые санкции против граждан и компаний Украины. Теперь "недружественными" Москве названы в сумме 567 персоналий и 75 предприятий.

Реестр нынче пополнили депутаты Верховной рады — Александр Вилкул, Михаил и Дмитрий Добкины, Татьяна Бахтеева, Вадим Новинский, Борис Колесников, Евгений Мураев, Алена Бабак, Елена Сотник, Светлана Войцеховская, Игорь Луценко, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также лидер подконтрольной СБУ радикальной организации "С14" Евгений Карась.

В санкционный список были добавлены АО "Центрэнерго", госкомпании "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" и другие.

Напомним, что ни в первом перечне от 1 ноября, ни во втором нет ни президента Петра Порошенко (хотя присутствуют многие сотрудники его администрации), ни премьер-министра Владимира Гройсмана (но есть члены его правительства), ни олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова (хотя в наличии 13 из 20 богатейших бизнесменов страны).

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва сразу развенчивает миф о том, что этот санкционный список составлялся на Банковой в интересах Порошенко.

"Это попытка оппозиционеров, попавших в список, дать своим избирателям красивую версию, почему так произошло. Но к реальности это никакого отношения не имеет. А в реальности есть большой план действий, который пытаются реализовать Виктор Медведчук и Юрий Бойко на выборах президента и парламента 2019 года.

И этот план прихода во власть на Украине условной партии мира в общем и целом поддерживается Москвой.

Пункт первый: объединение юго-восточной оппозиции и выдвижение единого кандидата на выборах.

Пункт второй: вывод этого кандидата во второй тур.

Пункт третий: по итогам президентских выборов проход в Раду и создание там большой фракции на выборах осенью 2019-го, вхождение в коалицию и правительство.

Пункт четвертый: реинтеграция Донбасса в Украину выполнением политической части Минских соглашений.

Пункт пятый: нормализация отношений Украины с Россией", — подробно объясняет главред.

И именно в рамках этого большого плана объединились часть "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко и партия "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Они выдвинули кандидатом на президентские выборы Бойко, у которого наибольший среди оппозиционеров рейтинг. Совершенно понятно, что выдвижение единого сильного кандидата абсолютно не устраивает Порошенко, так как он при таком раскладе просто не попадет во второй тур, где уже практически забронировала себе место Юлия Тимошенко.

Поэтому команда Петра Алексеевича кровно заинтересована в распылении симпатий условных юго-восточных избирателей и противодействии намерениям Медведчука, невзирая на то, каковы у их патрона личные отношения с ним или еще с кем-либо.

Исходя из этой логики, в "Оппозиционной платформе" и в Кремле выдвижение в президенты "независимого" Мураева и "оппозиционного" Вилкула (кандидата от "Оппоблока" имени Ахметова) восприняли как игру на стороне Порошенко со всеми вытекающими последствиями, препятствующими реализации "большого плана".

Поэтому и были введены санкции, чтобы образумить "блудных сыновей". Понятно, что ни у Мураева, ни у Вилкула нет никаких шансов выйти во второй тур.

Но они, конечно, могут отнять часть голосов у Бойко, и в этом случае из президентской гонки выпадут все трое, что категорически не устраивает Москву, которая и отреагировала 25 декабря новыми санкциями.

Можно сказать, что это последнее китайское предупреждение для Рината Ахметова.

"Путин все делает правильно", — одобряет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Введение санкций против депутатов из "Оппоблока" — это, прежде всего, предупреждение другим олигархам, которые сейчас думают, кого спонсировать на предстоящих выборах. Понятно, что Россия не может напрямую влиять на выборы на Украине, но может экономически — через давление на олигархов.

Не стоит, однако, думать, что те украинские олигархи, которые не попали под санкции Медведева, являются агентами Кремля. Они, скорее, агенты украинской власти и являются участниками борьбы за власть.

Не исключено, что позже и они попадут под санкции, если ситуация не будет устраивать российскую власть", — заключает Охрименко.

"Логика давления на "минеральную" часть "Оппозиционного блока", в принципе, понятна: Ахметов — партнер Порошенко, "ОБ" — клиентела Ахметова, следовательно "ОБ" — партнеры Порошенко", — разложил по полочкам политтехнолог Василий Стоякин.

"Плюс политический фактор, связанный с отказом "Оппоблока" поддержать выдвижение единого кандидата. Однако способ воздействия выбран не очень удачный. Скорее всего, следствием будет еще большая деморализация именно того электората, на который должен опираться Бойко. И рост недоверия к России, опять же, со стороны лояльно и позитивно настроенных к России граждан Украины", — резюмирует Стоякин.

"Как и предупреждали лучшие умы нации, Кремль коварно подкрался и ударил по "лучшим людям" из актива Банковой", — пишет блогер Алексей Куракин.

"Правительство РФ огласило новый санкционный список, куда попали и назначенная на Банковой "молодая надежда оппозиции" Евгений Мураев, и Александр Вилкул, и Вадим Новинский, и другие политики, зависимые от олигарха Рината Ахметова.

Ранее Кремль публично задекларировал, что "в Киеве не с кем разговаривать", и фактически прекратил контакты с нынешней украинской властью во главе с Порошенко.

А теперь власти РФ четко дали понять, что Мураев, Вилкул и другие "ахметовцы" — это "ряженая оппозиция", назначенная на Банковой и работающая на второй срок Порошенко.

И они не имеют никакого отношения ни к защите православной веры, ни к отстаиванию интересов русскоязычных, а просто спекулируют на этих лозунгах", — утверждает Куракин.

Что имеем в итоге? Вилкул и Мураев лишились возможности использовать в предвыборной агитации тезисы о налаживании отношений с Россией, установлении мира в Донбассе и защите православия, ибо именно Москва ввела санкции против них (разумеется, с учетом мнения РПЦ).

Вилкулу (как и всему "Оппоблоку") и Мураеву четко дали понять, что их не считают договороспособными, и, соответственно, они никак не смогут способствовать нормализации отношений с РФ — их просто на границе развернут обратно.

На выборы с лозунгами о прекращении войны и защите православных теперь им идти не стоит — оппозиционный избиратель (все те, кто против Майдана и прямого управления из США) в это просто не поверит.

С того дня, как Медведев ввел санкции против Вилкула, Мураева & Co, они перестали быть оппозиционными политиками, перейдя в разряд "детей лейтенанта Шмидта" вроде Михаила Самуэлевича Паниковского и Шуры Балаганова, или, точнее говоря, самозванцев.

А для кураторов "Оппоблока" Рината Ахметова и Бориса Колесникова это и вовсе — весьма тревожное (и, по всей видимости, последнее) предупреждение, означающее, что нельзя потакать антироссийским настроениям Петра Алексеевича, и, раскалывая оппозицию, помогать ему переизбраться, одновременно зарабатывая миллионы в России.

Думаю, они уже осознали, под следующие санкции попадут кондитерская фабрика Колесникова "Конти-рус" в Курске, а также шахты Ахметова "Обуховская" и "Донской антрацит" в Ростовской области.

Напомню, что после скандального стукачества Мураева на своих бывших однопартийцев в прямом эфире собственного телеканала — его знающие люди предупредили, что ответ ему прилетит быстрый и жесткий. Все так и получилось — и поделом "павлику морозову". Продолжение следует…

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