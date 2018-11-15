Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном

В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убеждён, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.

— В среде российских политиков всё чаще раздаются высказывания о том, что Азербайджан — более надёжный и предсказуемый партнёр, нежели Армения, в последнее время переживающая турбулентные политические процессы. Что вы думаете по этому поводу?

— Я напомню вам слова Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении. Присутствуя на Trident Juncture 2018, проходящих в Норвегии учениях НАТО, Пашинян сообщил о желании своей страны войти в состав НАТО, оставаясь при этом членом ОДКБ. Более того, армянский политик заявил: "Если для вступления в НАТО Армении всё же придётся выйти из ОДКБ, мы выполним это условие". В последние годы власти Армении усиленно педалируют своё военно-политическое сотрудничество с НАТО, принимая участие в различных программах и мероприятиях Североатлантического альянса, а в самой Армении периодически имеют место различные антироссийские проявления и высказывания.

В противовес этому с Азербайджаном у России установились ровные и стабильные отношения. Эта республика последовательно проводит политику неприсоединения к военным блокам и является государством, всё более и более влияющим на течение событий и стабильность в регионе. В тех новых геополитических условиях, что создались в Армении после смены власти, и с учётом роста азербайджанской военной мощи, тесное взаимодействие Азербайджана с ОДКБ было бы актуально для самой республики. Азербайджан уже сотрудничает со странами, входящими в состав ОДКБ, в том числе в военно-технической и военно-политической сферах, и я полагаю, что в случае, если Баку выскажет официальное желание вступить в ОДКБ, Россия будет поддерживать приём Азербайджана в эту организацию.

— Но можно ли совместить со вступлением в ОДКБ участие Азербайджана в Движении неприсоединения и Армению, которая усиленно противодействует включению Азербайджана в процесс сотрудничества с ОДКБ?

— Я, наверно, удивлю вас, но Белоруссия тоже входит в Движение неприсоединения, однако это не мешает ей быть активным членом военно-политического союза. Что касается напряжённых отношений между Арменией и Азербайджаном, то приведу вам наглядный пример: существует давний конфликт между Грецией и Турцией — членами Североатлантического альянса — из-за Северного Кипра, однако обе страны продолжают оставаться в НАТО.

Главными факторами, определяющими вступление Азербайджана в ОДКБ, будут не противостояние Армении, а политическая воля самого Баку и позиция таких стран, как Россия, Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. При необходимости они смогут убедить Армению не действовать вопреки интересам основных участников ОДКБ. А необходимость есть, потому что подключение ОДКБ к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта окажет положительный эффект на переговорный процесс, так как поможет сблизить позиции Азербайджана и Армении, тем самым максимально снизив угрозу возобновления военных действий между ними.

Первый шаг к этому уже сделан: на Совете коллективной безопасности ОДКБ, только что прошедшем в Астане, среди документов, принятых главами шести государств блока, было и решение о правовом статусе стран-наблюдателей и стран-партнёров. Это свидетельствует об открытости ОДКБ и готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами. Лично я буду очень рад, если в такие отношения с организацией вступит Азербайджан.

— А как вы относитесь к шумихе вокруг высказывания заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Госдумы Юрия Швыткина которую армянские политики, похоже, расценили как обещание российской вооружённой помощи в решении нагорно-карабахского конфликта?

— Сразу отмечу, что Юрий Швыткин всего лишь озвучил официальную позицию России, которая тайной никогда не была. Он еще раз озвучил, что наша страна готова обеспечить безопасность Армении как члена ОДКБ в случае военной агрессии против этой страны. Никакие домыслы здесь неуместны. Да, в четырёх городах Армении находятся российские пограничные отряды, которые охраняют армянскую границу с Турцией и Ираном ещё со времен СССР. И все страны-члены организации, включая Россию, в случае агрессии против Еревана согласно договора должны оказать военную поддержку Армении, но не Нагорному Карабаху. Причём отмечу, что прежде, чем применить силу, страны ОДКБ, в соответствии с Договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, обязуются мирными (!) средствами разрешать разногласия между собой и с другими государствами.

Опять же повторю: что касается военной поддержки, которую вроде как ожидает от России Ереван в Карабахском конфликте, то это не имеет ничего общего с юридической стороной вопроса, если мы говорим об ОДКБ. Азербайджан и в мыслях не держал нападать на Армению. Военные действия то и дело вспыхивают на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, которая не является армянской территорией. Более того, Нагорно-Карабахская республика сегодня — юридически непризнанное никем, в том числе даже самой Арменией, образование и по факту не может быть членом ОДКБ. Из-за чего тогда весь сыр-бор? Почему Россия или любая другая страна-участник ОДКБ должны вмешиваться в конфликт на азербайджанской земле?

Поддерживая региональный баланс, являющийся основой стабильности, Россия принципиально выступала и выступает за мирное решение проблемы. Отмечу, что позиция азербайджанской стороны по решению нагорно-карабахского конфликта опирается на нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН. А Россия стремится в любых обстоятельствах примирить стороны политическими средствами — на что указывает опыт урегулирования ситуации в апреле 2016 года.