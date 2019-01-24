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Автор Дарья Митина

"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете

Мир » Европа » Евросоюз

Уже третий месяц — с середины ноября 2018 года — во Франции продолжаются и не думают утихать протесты, организованные "желтыми жилетами".

О новом феномене протестного движения, вернувшись из Парижа, "Правде.Ру" рассказала российский политический деятель левого толка Дарья Митина. Она развенчивает мифы о "желтых жилетах", бытующие в российской прессе.

Движение "желтых жилетов" — совершенно новый европейский феномен, раньше такого не было никогда. И те, кто сегодня смотрит парижские кадры кинохроники, недоумевают, откуда оно взялось, как построено, какова его структура, чего хотят эти люди, кто они такие и чего добиваются? В российской прессе можно прочитать очень много глупостей и мифов на этот счет.

С одной стороны, конечно, французское правительство старается, дискредитировать это движение, с другой стороны, российская официальная пропаганда ему (правительству. — Ред.) подпевает, потому что наши правительства — очень социально близки. Наша власть тоже боится аналогичного в нашей стране, поэтому каких-то слов симпатии или восторга по отношению к "желтым жилетам" услышать сложно.

Очень часто приходится читать, что это столичное движение каких-то парижских бездельников, которым нечем заняться. И также часто говорят, что основу движения составляют мигранты, отверженные, беженцы, так называемые черные и цветные жители Парижа, безработные и так далее. Это все — совершенно не так.

Я была в эпицентре так называемого девятого акта процессов (протесты длятся девять недель). Можно сказать, что для французского протестного движения это рекорд.

Спусковым крючком для начала движения "желтых жилетов" послужило повышение цен на бензин, что очень-очень ударило по карману среднестатистического француза, который критически зависим от этих цен.

Колонны манифестантов двигаются не только по Парижу, а по всем крупным городам. 90-95 процентов демонстрантов в них — коренные французы разных возрастов и социальных групп. Это — и пенсионеры, и студенты, и старшие школьники, и работяги, и госслужащие, так называемые синие воротнички, и интеллигенция, конечно. То есть — движение очень многослойное.

Часто проходит дезинформация, что они крушат все на своем пути, разбивают витрины, сжигают машины и так далее. Нам напоминают про события 2005 года, когда восстание концентрировалось в так называемых парижских пригородах, где живут в основном мигранты и обездоленное население. Сейчас такой локализации нет, это — общенациональное движение.

Следующий миф, что движение инспирировано извне. Вспоминают печально известный Госдепартамент США. Это все тоже нам очень хорошо известно, мы слышали это уже сто раз по отношению к нашей оппозиции.

А еще очень модно вспоминать такое замечательное словосочетание, как "украинский майдан". Потому что пустить в информационное поле слово "майдан" — лучший способ заставить российского зрителя "желтым жилетам" не сочувствовать.

Движение "желтых жилетов" возникло потому, что уже много-много десятилетий французские власти, что правые, что левые правительства, социалисты, "Вперед, Франция", правоцентристы и все другие проводили сугубо неолиберальную, неомонетарную политику. Оно возникло именно сейчас, в частности потому, что спусковым крючком послужил бензин.

Во-вторых, психологический эффект. Каждый француз чувствует себя обманутым, потому что два года назад, когда еще кандидат в президенты Эммануэль Макрон шел к власти, он выдвигал левоцентристскую программу, долго и красиво говорил о выходе из зоны евро и Евросоюза, о снятии с себя кабальных обязательств Евросоюза и прочие красивые слова, которые обычно говорят левые политики.

Но избравшись на должность президента Французской Республики и переступив через порог Елисейского дворца, Макрон сразу стал проводить правую неолиберальную политику: начал демонтаж всей социальной сферы, на что не посягал даже такой одиозный политик, как Николя Саркози. Сразу же начались разговоры о повышении пенсионного возраста.

И уже тогда — в 2016 году, как только Макрон открыл рот на эту тему, 500 тысяч парижан вышло на улицы Парижа. У нас это не очень показывали и рассказывали. Но сейчас скрывать это движение стало все сложнее и сложнее, потому что оно приняло общефранцузский характер. И в целом ряде городов демонстрации были сопоставимы с парижской демонстрацией.

Прогнозировалось, что после католического Рождества и новогодних праздников движение "желтых жилетов" сойдет на нет. Как бы не так!

Даже по официальным оценкам французской полиции, в которых всегда приуменьшаются такие цифры, в "девятом акте" протестов приняло участие на шестьдесят процентов больше участников, чем в предыдущем. Протест не сворачивается, а, наоборот, приобретает размах.

И самая большая, конечно, загадка, вокруг чего накручено больше всего всяких небылиц, домыслов, мифов, стереотипов — это структура движения "желтых жилетов".

Никто толком не понимает, как это движение управляется, какова его структура, кто в него входит, кто его лидеры, как осуществляется управление всеми этими протестными движениями.

Насколько я поняла за неделю, проведенную в Париже, движение, действительно, возникло совершенно стихийно и спонтанно. И наилучшее тому доказательство — крайне невнятная и абстрактно-выжидательная позиция ведущих французских политических партий.

Ни левые противники Макрона — Французская коммунистическая партия, партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, анархисты и так далее, ни правые оппоненты — партия "Национальный фронт" под руководством неистовой Марин Ле Пен, прочие правые саркозисты и так далее не признали пока что это движение своим.

Они пока что совершенно не пытаются его как-то возглавить или хотя бы направить в нужное им направление, а находятся в полной растерянности и не очень понимают, как к этому всему подступиться. Только недавно на демонстрациях появились флаги главного французского профсоюза — Всеобщей конфедерации труда. И все.

И лозунги — исключительно общенациональные, которые сформулированы на основании сорока двух требований "желтых жилетов". Этот документ у нас опубликован, разошелся по сетям. И уже приходилось слышать такое, что якобы эти 42 требования — фейк, на самом деле никакой политический и экономической программы у "жилетов" нет. Это — неправда.

42 требования "желтых жилетов" — это абсолютно реальный документ, их программа, которая напечатана во всех информационных ресурсах оппозиции, во всех газетах, выставлена на всех сайтах.

Она, действительно, слегка эклектична, потому что механическим образом включались в эту программу требования крайне левых и крайне правых, а они, как вы понимаете, не могут полностью совпадать.

Тем не менее около сорока, то есть — абсолютно большая часть лозунгов, как ни странно, совпали. Это — не только положения экономические о налогах, тарифах, хотя тарифная политика — краеугольный камень движения. Это и — вещи мировоззренческого плана, более общего. Например, на недавней демонстрации самым популярным лозунгом был "Четыре выхода".

"Желтые жилеты" агитируют за выход из зоны евро, за выход из Евросоюза, за выход из НАТО и за выход из системы людоедского либерального капитализма. То есть основная масса выступает под антикапиталистическими лозунгами. И конечно, будет огромной ошибкой со стороны французских левых, прежде всего коммунистов, если они этим не воспользуются.

От позиции Франции во многом зависит вся структура объединенной Европы. И чем быстрее большие страны сами раскачают эту закостеневшую, несправедливую, кабальную бюрократию, тем для нас для всех лучше.

Британия уже начала ее раскачивать, Франция подхватила эстафету. Я думаю, что следующими будут Италия, Испания, Германия и, как говорится, далее — везде. Будем наблюдать и пожелаем "желтым жилетам" успеха.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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"Желтые жилеты": взгляд изнутри
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