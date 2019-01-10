За "цветной революцией" во Франции стоят США?

Почему американцы испугались инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по созданию франко-германской армии? Уточню, что некий эмбрион такого подразделения вполне существует. Речь идет о франко-германской бригаде, дислоцированной в районе Рейна, по обе стороны границы двух сопредельных государств.

На самом деле, даже о французской армии — не говоря уже о европейской — в России известно до обидного мало. Наверное, такое положение дел во многом обусловлено тем, что сами военные с трехцветной кокардой (цвета французского флага — синий-белый-красный) предпочитают молчать как рыбы обо всем, что касается национальной обороны.

Таков, возможно, удел представителей многих стран мира. Но тем не менее американские или российские люди в форме гораздо чаще ходят на пресс-конференции или хвалятся своими достижениями, чем их коллеги с берегов Сены.

В то же время французская армия остается самой мощной самодостаточной боевой единицей Европейского сообщества. Такое положение вещей объясняется сразу несколькими причинами.

Во-первых, во Франции больше нет призыва, что положительно сказывается на профессиональном уровне подготовки солдат и офицеров, а также на их боевом духе.

Во-вторых, так или иначе, французы постоянно участвуют в миротворческих операциях, во всех маневрах НАТО, включая арктическую зону, и прежде всего в поддержании мира на Ближнем Востоке и в Африке.

Иными словами, налицо постоянная и эффективная подготовка компетентных кадров в условиях, близких к боевым.

В отличие от немецкой армии, до сегодняшнего дня не закрывшей свои проблемы после окончания Второй мировой (статус немецких вооруженных сил страдает от исторической репутации и постоянного надзора со стороны американцев), Франция обладает всеми возможностями для утверждения своего суверенитета.

Помимо всего прочего, у этой страны остались заморские территории и департаменты, которые требуют постоянной и неусыпной заботы.

Франция обладает также ядерной триадой, то есть всеми видами современного стратегического вооружения, которого нет больше ни у одной европейской страны.

Уточню, что якобы независимые ядерные силы Великобритании на самом деле зависят душой и телом от США. Такой статус-кво не удивителен, так как Париж развил свое ядерное оружие самостоятельно, а Лондон получил бомбу от Вашингтона на правах подарка.

Наконец, именно во Франции существует собственная космическая программа, включая космодром на Куру, что позволяет ей быть независимой от навигационных систем других государств.

Опять-таки именно во Франции есть собственная программа производства истребителей и других военных самолетов, включая объекты БРЭО.

Единственно, в чем эта страна уступает США, это системы искусственного интеллекта, включая, но не ограничиваясь ими, так называемые дроны (БПЛА).

Между тем уже несколько лет назад Франция успешно протестировала роботизированный минный тральщик без экипажа на борту. Прототип корабля, испытанный в территориальных водах страны, у берегов провинции Бретань, называется Kenneth Du (в переводе с бретонского — "Черная Звезда").

Франция также обладает мощной наземной армией численностью около 270 тысяч военнослужащих и специалистов. Она также способна фактически удвоить это число за счет призывников буквально за одну неделю.

Париж самостоятельно производит одну из самых современных моделей танков в мире char Leclerc. Дальнейшие разработки фирмы Dassault в области совершенствования истребителя четвертого поколения Dassault Rafale позволяют уже сейчас говорить о создании боевого самолета пятого поколения.

Франция также обладает авианосцами и собственной линейкой боевых и гражданских вертолетов Eurocopter.

В итоге можно с уверенностью утверждать, что подобным потенциалом на сегодня не располагает ни одна европейская держава, что автоматически превращает Париж, несмотря на всю дипломатию Эммануэля Макрона, в опасного конкурента для Вашингтона.

В этой связи можно предположить, что нынешняя "цветная революция желтых жилетов (ЖЖ)" на территории страны может быть тщательно продуманной провокацией, цель которой — подрыв планов президента Франции по созданию собственной европейской армии, способной отправить американские вооруженные силы домой, за Атлантику.

Как известно, США не терпят конкуренции даже со стороны союзников. Можно также отметить, что это якобы стихийное движение ЖЖ активно выступает против повышения любых налогов.

Однако в том случае, если европейцы все же захотят приступить к созданию собственных полноценных вооруженных сил, им придется дорого заплатить за это новшество, что обязательно выльется в дополнительные фискальные поборы.

Таким образом, "желтые жилеты" связывают руки французскому правительству, вызывают хаос в стране, создают неразбериху, вносят социальный раскол, настраивают население против собственных армии и полиции, способствуют анархии и падению ВВП.

В итоге, благодаря спровоцированному анархистами "социальному параличу", присутствию американцев в Европе опять ничто не угрожает.

Удержись даже Макрон в Елисейском дворце, ему явно будет не до собственных военных амбиций до конца действия собственного президентского мандата. Так что, скорее всего, именно ЦРУ можно поздравить с очередной успешной инициативой, проведенной на территории Франции.

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