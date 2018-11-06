Иран обойдет санкции танкерами-невидимками

5 ноября вступил в действие второй пакет американских санкций против Ирана. Одновременно 11 иранских танкеров исчезли из международной системы слежения. Что еще придумал Иран для обхода санкций?

Санкции США вводят запрет на закупки иранской нефти. Для пяти стран сделаны временные исключения. Это Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. Также запрещен заход танкеров в иранские порты и фрахтование иранских судов. Вводятся запреты на расчеты иностранных банков с ЦБ Ирана в долларах и запрет на доступ Ирана к валюте, которую он хранит на зарубежных счетах.

6 ноября Международная межбанковская система передачи данных (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) приостановила доступ нескольких иранских банков к своей системе обмена сообщениями "в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы".

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин, практика борьбы с санкциями и выживания у Ирана достаточно богатая. Тегеран не в первый раз находится под достаточно жесткими американскими санкциями. Но после того, как США вышли из "ядерной сделки" с Ираном, "в мире нет единой позиции, выстраиваемой по американским лекалам", заметил эксперт в интервью "Правде.Ру". Евросоюз против санкций, не говоря уже о Китае и России и других ключевых партнерах Ирана, таких как Индия, Индонезия, Южная Корея и Япония.

По мнению Владимира Фитина, в Европе и других странах в обход санкций будут созданы новые компании, официально не связанные с материнскими, "сильно увязанными на американский рынок". Это облегчит торговлю с Ираном.

"Иранский опыт вряд ли полноценно может использоваться в России, потому что против российского нефтяного сектора никаких санкций не применялось. Россия продолжает занимать позицию полного подтверждения ядерного соглашения с Ираном и необходимости продолжения работы с ним и взаимодействия в торговой и экономической области", — заключил Владимир Фитин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Напоминаем, что ранее минфин США включил в санкционный список более 700 лиц и организаций Ирана, в том числе Национальную нефтяную компанию, 70 финансовых организаций, включая 50 иранских банков, а также авиакомпанию Iran Air и 67 самолетов из ее авиапарка.

До введения второго пакета санкций Иран добывал 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки и экспортировал 2,5-2,6 миллиона баррелей, крупнейшими покупателями выступали Китай и Индия. По заявлению госсекретаря Майка Помпео, целью санкций является заставить Тегеран "прекратить поддерживать "Хезболлу", ХАМАС, повстанцев в Йемене и ополченцев в Ираке", а также "вывести войска из Сирии".

Заметим, что система SWIFT — это бельгийская платформа обмена сообщениями, которая облегчает трансграничные платежи. Система объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и территориях по всему миру. Это нечто вроде центральной нервной системы в международных финансовых операциях.

В марте 2012 года SWIFT перестал направлять сообщения всем иранским банкам или физическим лицам, которые были внесены в черный список ЕС. В результате экспорт нефти Ирана упал с 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2011 году до около миллиона баррелей к 2014 году. Тогда запрет SWIFT широко рассматривался как способный привести Иран к переговорному столу. Эти переговоры осуществил Барак Обама в 2015 году. Система не обязана выполнять распоряжения США, но в 2012 году конгресс уполномочил любого президента налагать санкции на совет директоров SWIFT (в который входят руководители некоторых крупнейших банков мира), если он откажется отключить иранские банки, внесенные в черный список Вашингтоном.

По данным информационного агентства AFP, Европейский союз намерен создать замену SWIFT для Ирана — систему специального назначения (SPV), чтобы помочь странам покупать нефть у Ирана в обход санкций США. У Китая есть такая собственная платежная система, существующяя с 2012 года.

"Мы должны заставить американцев понять, что они не могут разговаривать с великим иранским народом языком давления и санкций", — сказал лидер Ирана Хасан Роухани во время телевизионного выступления.

Завуалированная цель американцев ясна — оказать давление на иранский народ, привести его к "цветной революции" и свергнуть неугодный американцам "антисионистский" режим. Однако это представляется невозможным, иранцы — консолидированная нация и за 40 лет существования Исламской республики ни разу не дрогнули.

Некоторые блогеры отметили, что после объявления второго пакета санкций 11 иранских "супертанкеров" исчезли из систем спутникового слежения, что стало результатом отключения их спутниковых транспондеров.

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