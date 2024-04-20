Заложники и терпилы. США берут под контроль энергетику и экономику Европы

Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе

4:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан около месяца назад совершил свою первую поездку на Украину после старта спецоперации России.

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Однако мало кто знает, что на состоявшейся встрече посольство США и офис президента Украины подготовили весьма интересные документы.

Порешали за своё

Итак, американцы были заинтересованы в данных вопросах:

Логистика поставок вооружения: срок, объём и запросы (Салливана хлебом не корми, а дай установить контроль над логистикой в схемах и графиках. Он лично всё просматривает сам);

Поставки и работа свежего и отработанного ядерного топлива США для АЭС. Ядерная "контролируемая" безопасность/небезопасность под эскалацию (через десять дней после его визита состоялись удары по Запорожской АЭС) и россказни про возведение новых блоков Westinghouse на Хмельницкой АЭС;

Оценка планов и рисков "контролируемых террористов" спецслужб США и Украины. Допустимые границы этих терактов и их последствия (визит был за пару дней до "Крокуса Сити Холла");

Предложения и схема поставок газа РФ странам Евросоюза в этом году, поскольку Киев отказался продлевать прямой контракт с компанией "Газпром" на транзит газа и выдвинул идею газопоставок через Украину при помощи "некоего" консорциума (естественно, с участием США).

И к бабке не ходи, американцы пытаются взять под контроль экономику и энергетику Европейского союза. Очевидно, что Европа сегодня стала абсолютным заложником и "терпилой". Для факта: одна лишь ФРГ с 2022 года потеряла 300 млрд долларов из-за цен на энергоносители, а США как слон в посудной лавке влезли на рынок газа через свою "сжиженку".

Европейские страдания

Берлин молча скрипит зубами, поскольку видит последствия своей импотенции. Но Салливан лишь успокаивает "терпил" и кормит обещаниями большого куска от замороженных российских активов через облигации. Эммануэль Макрон фотографируется на фоне боксерской груши и отплясывает танец-гибрид, где верхняя часть тела выкидывает коленца украинского гопака (отправка солдат в Незалежную), а филейная часть крутит олимпийский тверк (перемирие на время Игр в Париже).

Чёткая и честная (а кому нужна сегодня честность в политике?) позиция России декларирует: хотите газ по "вкусным" ценам — поставляйте через целые нитки Северного потока (а не американцы ли их взорвали?). Удары по украинским подземным хранилищам газа на западе Украины только подтверждают эту позицию. Киевская власть в понимании Кремля, партнёр непредсказуемый, истеричный и весьма ненадёжный.

Теперь Салливан и раскидывает этот пасьянс истерик, интересов и предложений, с учетом будущих выборов президента в США, которые обещают быть "кровавыми".

Киеву дали несколько месяцев

Разумеется, американец дал гарантию Зеленскому и Ко, что даже с учётом шатающейся легитимности нынешнего президента Украины, смены главы Незалежной и его клики не будет. Все страждущие (Порошенко, Кличко и Тимошенко) с идеями экс-главкома ВСУ Валерия Залужного отправлены в "буфэт". Расшатывать карточный домик киевского режима США пока не дадут. Правда, ключевое слово тут "пока". А потом в игру вступает итог осенних президентских выборов в США.

Вывод

Ещё пару слов о дружбе. Теперь военная миллиардная помощь от США своим "киевским корешам" будет только в кредит, частями и в самом лучшем случае, ближе к осени 2024 года.

А визит Салливана, сперва так радостно рассматриваемый Киевом как политический, в результате вышел "про бабки". Неизменное осталось только одно — решаться всё это будет опять за счёт жизней тысяч простых граждан Украины, брошенных в печку американских имперских амбиций.