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Дмитрий Плотников
Заложники и терпилы. США берут под контроль энергетику и экономику Европы

Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе

4:16
Мир

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан около месяца назад совершил свою первую поездку на Украину после старта спецоперации России.

Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако мало кто знает, что на состоявшейся встрече посольство США и офис президента Украины подготовили весьма интересные документы.

Порешали за своё

Итак, американцы были заинтересованы в данных вопросах:

  • Логистика поставок вооружения: срок, объём и запросы (Салливана хлебом не корми, а дай установить контроль над логистикой в схемах и графиках. Он лично всё просматривает сам);
  • Поставки и работа свежего и отработанного ядерного топлива США для АЭС. Ядерная "контролируемая" безопасность/небезопасность под эскалацию (через десять дней после его визита состоялись удары по Запорожской АЭС) и россказни про возведение новых блоков Westinghouse на Хмельницкой АЭС;
  • Оценка планов и рисков "контролируемых террористов" спецслужб США и Украины. Допустимые границы этих терактов и их последствия (визит был за пару дней до "Крокуса Сити Холла");
  • Предложения и схема поставок газа РФ странам Евросоюза в этом году, поскольку Киев отказался продлевать прямой контракт с компанией "Газпром" на транзит газа и выдвинул идею газопоставок через Украину при помощи "некоего" консорциума (естественно, с участием США).

И к бабке не ходи, американцы пытаются взять под контроль экономику и энергетику Европейского союза. Очевидно, что Европа сегодня стала абсолютным заложником и "терпилой". Для факта: одна лишь ФРГ с 2022 года потеряла 300 млрд долларов из-за цен на энергоносители, а США как слон в посудной лавке влезли на рынок газа через свою "сжиженку".

Европейские страдания

Берлин молча скрипит зубами, поскольку видит последствия своей импотенции. Но Салливан лишь успокаивает "терпил" и кормит обещаниями большого куска от замороженных российских активов через облигации. Эммануэль Макрон фотографируется на фоне боксерской груши и отплясывает танец-гибрид, где верхняя часть тела выкидывает коленца украинского гопака (отправка солдат в Незалежную), а филейная часть крутит олимпийский тверк (перемирие на время Игр в Париже).

Чёткая и честная (а кому нужна сегодня честность в политике?) позиция России декларирует: хотите газ по "вкусным" ценам — поставляйте через целые нитки Северного потока (а не американцы ли их взорвали?). Удары по украинским подземным хранилищам газа на западе Украины только подтверждают эту позицию. Киевская власть в понимании Кремля, партнёр непредсказуемый, истеричный и весьма ненадёжный.

Теперь Салливан и раскидывает этот пасьянс истерик, интересов и предложений, с учетом будущих выборов президента в США, которые обещают быть "кровавыми".

Киеву дали несколько месяцев

Разумеется, американец дал гарантию Зеленскому и Ко, что даже с учётом шатающейся легитимности нынешнего президента Украины, смены главы Незалежной и его клики не будет. Все страждущие (Порошенко, Кличко и Тимошенко) с идеями экс-главкома ВСУ Валерия Залужного отправлены в "буфэт". Расшатывать карточный домик киевского режима США пока не дадут. Правда, ключевое слово тут "пока". А потом в игру вступает итог осенних президентских выборов в США.

Вывод

Ещё пару слов о дружбе. Теперь военная миллиардная помощь от США своим "киевским корешам" будет только в кредит, частями и в самом лучшем случае, ближе к осени 2024 года.

А визит Салливана, сперва так радостно рассматриваемый Киевом как политический, в результате вышел "про бабки". Неизменное осталось только одно — решаться всё это будет опять за счёт жизней тысяч простых граждан Украины, брошенных в печку американских имперских амбиций.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша киев европа джейк салливан
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