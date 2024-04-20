Ради денег готовы на всё. Места в правительстве Киев отдаёт США, чтобы они выделили кредит

Ради денег Киев отдаёт ключевые позиции власти ставленникам США

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак согласовал с Государственным департаментом Соединённых Штатов перезагрузку украинского правительства.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Теперь все ключевые должности будут отданы американской клиентеле (зависимым от США людям). Киев вынужден был согласиться на этот сценарий, чтобы Вашингтон выделил финансирование.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена потребовала до конца 2024 года переформатировать кабинет министров Украины, в который должны входить менеджеры ориентированные на реформы (читай, ставленники Белого дома).

Никто и не сомневался, что в ответ на выделение помощи (кредита) Украине, ей придётся размениваться остатками самостоятельности. И без того зависимая от США страна станет зависима от своих "хозяев" на все 100 процентов.

Стоит ли говорить, что освободить от такого ига Украину и адекватных граждан этой страны может только армия Российской Федерации. Поэтому цели и задачи специальной военной операции для России несколько расширяются. Наверное, это и хорошо, поскольку все красные линии уже давно пересечены, и с очень агрессивной политикой Запада надо бороться такими же методами!