Кредит одобрен. Украине приготовиться к тотальной мобилизации и гибели страны

Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых"

5:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Итак, голосование в Палате представителей США состоялось.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons Public Domain Mark 1.0

Как и ожидалось, большинством голосов помощь Украине и зарубежным союзникам США одобрена. 316 человек проголосовало "за" и 94 — "против". И почти на 90 процентов Киеву выделят помощь (читай, кредит!) на продолжение войны в этом году.

В чему это приведёт

Результат не сенсационный, всё к этому шло. Поскольку живых денег Украина всё-равно не увидит, и их львиная доля останется в Соединённых Штатах. Само голосование позволяет выдвинуть четыре законопроекта, которые объединят военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, плюс гуманитарная помощь Сектору Газа. Теперь итоговое голосование пройдёт в субботу, затем законопроект будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Что потом? А потом начнётся самое мрачное для Незалежной. Теперь президент Украины Владимир Зеленский будет обязан выполнить своё обещание западным хозяевам. Он теперь должен набрать обещанное число украинцев в Вооружённые силы, чтобы начать "встречное наступления" в конце лета или начала осени.

Да-да, именно это он пообещал Вашингтону, в обмен на лобби помощи (опять читай, кредит!) Украине. Правда, сегодня Запад чрезвычайно волнует падающий моральный дух военнослужащих армии Украины, да и всего народа. С этим связан тот факт, что украинцы (порой даже уже совсем престарелые) отказываются идти в ВСУ по сотням причин.

И виноваты в этом только Зеленский со своей администрацией. А вернее, их политика запугивания народа и вранья ему. Ведь армия крепостных никогда не победит в войне, поскольку никакой мотивации эти солдаты иметь не будут, а "страшные истории", что "придёт москаль и поработит всех", уже давно перестала работать.

Да и сегодня, честно сказать, все понимают, что кредит Киев от американцев получит "чисто" для поддержки штанов. Возможно, быстрое поражение армии Украины эта помощь и предотвратит, но не более того. А значит, этот кредит просто-напросто продлит агонию киевского режима.

Нет сомнения, что после выборов в США все поставки Украине полностью прекратятся, а за этим почти сразу последует немедленное поражение Украины и её капитуляция, о чем недавно на Генеральной ассамблее ООН заявил российский полпред Василий Небензя.

Что получит Запад? А Запад переключится на Китай и Ближний Восток.

Ослиное упорство Киева

Вернёмся к Зеленскому и его обещаниям Белому дому. Лобби группам США, которые смогут продавить кредит Киеву, он посулил, что за первые два-три месяца "новой мобилизации" он сумеет отловить от 100 до 300 тыс. "штурмового мяса", отправит их в учебные центры (в основном, конечно, натовские) и осенью под американские выборы президента, начнёт ещё один "контрнаступ". Он уверен, что теперь с таким количеством, ему всё удастся. Разумеется, огромные человеческие потери он даже в голову не берёт, поскольку давно перестал считать украинцев за людей.

Киев очень рассчитывает, что бросив сразу 300 тыс. солдат в атаку, он сможет забрать территорию "у Путина". А когда Зеленский победит, никто его не спросит за потери и невероятно высокую цену, все якобы будут рады "перемоге"!

Если заглянуть в утопию

Вполне возможно, что киевской власти дадут все 60 млрд долларов. Но при этом ей дадут и кучу условий и "специальных" требований. Главным образом, дадут это всё под мобилизацию 1,5-2 млн граждан Незалежной до конца 2025 года. Если обратиться к арифметике, то получается где-то по 3 тысячи долларов за одного мобилизованного. Напомню, в кредит!

И чтобы не ходить два раза в кабинет арифметики, сразу решаем уравнение и определяем, что один натовский 155-мм снаряд стоит дороже. Но ведь именно людским ресурсом Зеленский будет сперва обороняться, а потом и попытается наступать. И тут нет ничего удивительного, поскольку Запад всегда привык брать ресурсами. А тем более чужими.

И если в Афганистане было за что бороться — это полный контроль за наркотрафиком и страной, в Ираке — это нефть и тоже контроль за страной, то на Украине ресурс — это люди, отправляющиеся в мясорубку за интересы транснациональных компаний, ВПК Соединённых Штатов и передела рынка ресурсов в мире.

Для Украины это позорная и губительная роль. Народ используют и выбросят, то что от него останется…