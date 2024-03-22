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Александр Приходько

Россия будет готовить специалистов для Африки

3:10
Мир

В Государственной Думе России состоялась встреча министров образования Нигера и Мали с представителями комитета ГД по образованию и науке, а также комитета по труду и соцполитике для координации сотрудничества стран в сфере высшего образования, сообщает федеральное интернет-издание "Капитал страны".

Россия будет готовить специалистов для Африки
Фото: Фото предоставлено пресс-службой Госдумы РФ

Министр высшего образования и науки Нигера Санду Мамаду напомнил про недавний визит российской делегации в Нигер и о достигнутой в его рамках договорённости о подготовке в России инженеров для Нигера, в том числе — для ядерной энергетики.

"Это парадокс, что у нас есть уран, но мы не можем его использовать для получения электричества, — сказал Санду Мамаду. — Подготовка специалистов для этой сферы, нефтегазовой отрасли и подготовка технических специалистов в биоинженерной, медицинской областях — это три приоритетных направления, в которых мы бы хотели сотрудничать в сфере образования с Россией. Мы также рассчитываем на помощь России в развитии нашей образовательной инфраструктуры, чтобы наши университеты могли принимать большее количество студентов. Мы готовы не только перенимать ваши образовательные технологии, но и закупать ваше оборудование для обучения наших специалистов".

Министр высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансае также сообщил о высоком спросе в Африке на российское образование, ведь здесь на сегодня живёт около 400 млн молодых людей.

"Случай Мали особенный, — отметил Бурема Кансае. — У нас более 49% жителей — младше 15 лет, всем им требуется образование. Но мы опираемся на ту базу, которая у нас осталась со времени обретения независимости: это 5 государственных университетов и еще 2 в регионах. В настоящее время мы работаем над открытием еще двух университетов. Сейчас сотрудничество России и Мали набирает обороты, мы подписали Меморандум о сотрудничестве, и уже начали его воплощать в жизнь. Были подписаны конвенции между университетами двух стран. Россия выделила 290 грантов для студентов из Мали в 2023 году и столько же в планах на 2025 год".

Министр также сообщил, что самые востребованные направления — горнодобывающая отрасль, энергетика и инфраструктура.

Руководитель межпарламентских групп дружбы с парламентами Мали и Буркина-Фасо Дмитрий Савельев представил министрам Наталию Красовскую, занимающуюся открытием и развитием сети негосударственных русских домов в странах Африки, и попросил поддержать это начинание.

Как сообщила сама Наталия Красовская, министерства рассматриваются как ключевые союзники в развитии этого проекта.

"Мы готовимся открыть подготовительные курсы ведущих российских вузов для абитуриентов Альянса государств Сахеля. Нам важно, чтобы ваши граждане, выпускники наших вузов, возвращались домой и развивали экономику родных стран и отношения между нашими государствами".


Также она обратила внимание на то, что обозначенные на встрече задачи требуют внедрения русского языка в школьное образование и в качестве первого иностранного в вузах.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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