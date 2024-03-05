"Америкой правят неумные люди". В США признали провал санкций против России

Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России

3:58 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

"Грандиозный" план администрации президента США и неоконсерваторов задушить Российскую Федерацию санкциями, развязать экономическую войну против неё, сокрушить российскую экономику, уничтожить газопроводы "Северный поток", чтобы лишить Москву топливных доходов — это была глобальная ошибка.

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Вашингтон облажался во всём.

И все потому, что управляют Америкой "тупицы и недоумки". Конечно, виноват здесь не Джо Байден, а те люди, кто сегодня управляют им. У этих людей военно-промышленный комплекс США, нефтяное лобби и Уолл-стрит. Это они усадили его в кресло президента, и это они все недоумки. И этими тупицами движет сплошная гордыня.

Это не я "обзываюсь". И это не мои слова, это сказал политический обозреватель из Соединённых Штатов " Джимми Дор. На своем YouTube-канале он подчеркнул, что это американский deep state — глубинное государство возомнило, что санкциями и бомбардировкой они могут добиться экономического процветания страны. Но Россия доказала им обратное.

Журналист приводит интересные цифры. Несмотря на антироссийские санкции, Кремль до сих пор кладёт в казну 800 миллионов долларов в день с продажи своих газа и нефти. И мало того, это оказывается больше, чем в прошлом году. Пока американцы платят 9 долларов за галлон бензина в южных штатах, российский рубль стал самой крепкой мировой валютой.

Россия явно побеждает в этой экономической войне, уверен Дор. Санкции против неё вызывают на Западе обратный эффект — именно там растут цены на продовольствие и топливо. И такое наблюдается по всему миру.

Журналист убеждён, что мирный договор рано или поздно надо заключать. И хоть Владимиру Путину не надо торопиться со сделкой, он как адекватный человек и настоящий лидер государства, хочет заключить мир для своей страны.

А кто же не хочет мира, спрашивает журналист? И сам же отвечает — президент проигрывающей Украины Владимир Зеленский и его хозяева — Соединенные Штаты Америки.

"Путин со своей экономикой размером с итальянскую играет в покер с двумя парами, и как-то побеждает. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономики", — говорит американский аналитик.

Украино-российский конфликт показал, что экономика РФ не описывается конвертированием валюты, и на самом деле экономика России сравнима с крупнейшими экономиками Европы.

Да, украинский кризис всем показал, как сильно Запад недооценивал добычу ископаемых и промышленность и как переоценил роль современных технологий и роль предоставления услуг. Не могу не вспомнить слова нашего президента, который заявил что экономика страны не только выдержала санкционный натиск Запада, но сегодня она больше всех их экономик, за исключением двух лидеров.

А слова американского журналиста, это доказательство того, что западные страны живут в своей воображаемой вселенной, сами себе придумывая миф о том, что могут заставить повиноваться весь мир. И здесь виден огромный разрыв между тем как обстоит дело в реальности и тем, во что так верит Запад.

Если там остались адекватные политики, то им нужно пересмотреть своё отношение к остальным странам, взглянуть в лицо реальности и забыть про свой колонизаторский апломб. Всё чаще и чаще Америка вместе с Европой становится жертвой своих же заблуждений.

А это значит, что остальной мир приспосабливается к современной ситуации. И когда в основе таких стран лежит правильная оценка своих действий, а не глупая гордыня, исход для такого народа благоприятный.

"Мы — империя в упадке. Американская песенка спета. Мы даже о собственном народе и то позаботиться не можем! Плевать они хотели на нашу страну! А в России и метро чище нашего, и медицина бесплатная для всех, и в экономике бум", — грустно подытожил Джимми Дор.