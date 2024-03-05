Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что ждёт Соединённые Штаты и как скоро произойдёт крах его страны.
У США есть внутренний сильный враг, а Россия тут не причём, отметил он. И самое страшное, что внутренний враг сидит во власти.
Штаты как самопровозглашённого гегемона ждёт печальная судьба Римской Империи.
"Как пал Рим? В римской армии и её легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена… Количество нелегалов превышает население 32 штатов",
— отметил Карлсон.
В связи с этим он сильно сомневается, что США как государство доживут до конца этого столетия.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.