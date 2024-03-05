США ждёт судьба Римской Империи: отчёт на самоуничтожение пошёл

Такер Карлсон заявил, что США скоро развалятся как Римская Империя

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что ждёт Соединённые Штаты и как скоро произойдёт крах его страны.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

У США есть внутренний сильный враг, а Россия тут не причём, отметил он. И самое страшное, что внутренний враг сидит во власти.

Штаты как самопровозглашённого гегемона ждёт печальная судьба Римской Империи.

"Как пал Рим? В римской армии и её легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена… Количество нелегалов превышает население 32 штатов",

— отметил Карлсон.

В связи с этим он сильно сомневается, что США как государство доживут до конца этого столетия.