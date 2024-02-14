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Любовь Степушова
Финансист Никита Кричевский объяснил, в чём состоит конфискация в ЕС замороженных активов России

Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп"

4:22
Мир

Продолжается информационный пожар вокруг конфискации замороженных российских активов в европейских депозитариях. СМИ "ловят хайп", так как речь идёт о перераспределении того, что РФ не принадлежит.

Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп"
Фото: https://www.shropshirestar.com

ЕС согласовал "правовую базу" для изъятия активов РФ

Чиновники ЕС надеются достичь окончательного соглашения по замороженным активам РФ к 24 февраля. Известно, что "демократические правительства" в первые дни начала СВО заблокировали доступ России к валютным резервам на сумму более 300 млрд евро.

В понедельник была распространена информация, что совет ЕС утвердил постановление, которое "создаёт правовую базу об использовании прибыли от замороженных активов".

"Центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более одного миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно", — сказано в постановлении.

Депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Чиновники на Западе угрожают "конфискацией"

Ситуацию подогревают западные чиновники и экс-чиновники, которые требуют прямой конфискации активов РФ. Например, агентство Bloomberg распространило заявление канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова, который считает очень важным, чтобы "активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США".

"Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", — нагнетает эстонец.

Отметился и представитель госдепа Мэттью Милле, которые заявил о поддержке ЕС в намерении финансировать Украину за счёт доходов от замороженных российских активов.

"Мы радуемся любым мерам, которые ЕС может принять для использования российских активов для Украины", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как США относятся к принятому советом ЕС решению.

Со своей стороны, бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен для The Financial Times в статье "Запад недостаточно далеко зашел в санкциях против России" пишет, что западные лидеры "должны преодолеть свою нерешительность в использовании замороженных российских активов для поддержки Украины".

"Сейчас, когда политики по обе стороны Атлантики ломают голову над тем, как финансировать военные действия Киева, это источник дохода, который мы больше не можем игнорировать", — указывает он.

Россия обещает "жёсткий ответ"

На эту повестку резко отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, которая пообещала дать жёсткий ответ. Она заявила, что "это воровство".

"Мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жёстким. Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам", — сказала Захарова.

Москва обещает затаскать европейских банкиров по судам и конфисковать замороженные в РФ западные активы.

Проблема в хайпе

Ситуацию пояснил экономист Никита Кричевский в Telegram. По его словам, речь идёт о перераспределении налога с прибыли, которая накапливается на российских счетах, то есть той суммы, которая в любом случае изымается в пользу Бельгии, Франции, Германии и так далее, и по замыслу будет отдана Украине.

"Хайп вокруг конфискации прибыли с активов российских фондовых инвесторов, что застряли в европейских депозитариях, возник на пустом месте. Есть ст.17 Хартии ЕС, по которой конфисковать прибыль с таких активов невозможно. А менять Хартию ради отдельно взятой Украины, которая даже не член ЕС, никто не станет. Речь идет о перераспределении налога с этой прибыли, и только”, — написал Кричевский.

За прошедший год по бельгийскому депозитарию Euroclear ( 80 % активов в ЕС) этот налог составил около 800 тысяч евро. Но эта сумма не поступит Украине, а только та, которая будет начислена за 2024 год. Очевидно, что проблем Украины она не решит, если к началу следующего года она ещё будет существовать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы эстония украина евросоюз мария захарова
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