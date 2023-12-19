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Дмитрий Плотников

Американцы в украинском гамбите пожертвовали Европой

4:06
Мир

Российско-украинский конфликт, казалось бы, подошёл к своей логической финишной прямой этой геометрии. Сторона "a" (Украина) не смогла, стороны "b" (США) и "c" (Европа) не сдюжили, а сторона "d" (Россия) как держала свою линию, так и продолжает незыблемо держать.

Американцы в украинском гамбите пожертвовали Европой
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Однако вот что я хотел бы отметить в этом противодействии Украины и России. Если бы с самого начала вина государств была хотя бы (!) паритетной, то есть виноваты обе стороны. То кое-как скроенная Европа, а она  всё-таки мало-мальски сплочённая, до конца бы стояла на стороне Киева. Поскольку был бы очевиден факт, что Россия здесь тоже выступает агрессором и уступать ему уж точно нельзя.

Но мы же сегодня прекрасно видим, как кинули своих друзей украинцев сначала поляки, потом венгры, теперь закрывают границы словаки, а там и чехи и т. д. и т. п.

И это невзирая на то, что большая часть европейских государств ещё одержима ненавистью к Российской Федерации, а ради ослабления России коллективный Запад готов воевать до последнего… украинского военнослужащего. Так недавно и сказал глава правительства Словакии Роберт Фицо.

"Большая часть государств-членов Евросоюза Украиной и ненавистью к России одержима, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ, о том, что нужно продолжать поддерживать войну на Украине", — сказал Фицо в своём обращении, опубликованном в соцсетях.

А вот, кстати, Венгрия с самого начала говорит о том, что киевская власть — это сборище бандеровцев, националистов и ворюг.

Но, если раньше об этом только думали, то теперь в Европе об этом стали говорить совершенно откровенно.

Абсолютно убеждён в роли американцев. Они как всегда "держат марку" и не дают европейцем рассказывать правду до поры до времени. Зато потом по той же отмашке Белого дома на Киев выльется столько обвинений и грязи, что и наивная Европа будет удивляться, "а как же так, в самом центре нашего континента мы такое прошляпили".

И Владимир Зеленский оказывается совсем не Зеленский, а новый какой-то предатель Иуда, да и вся его клика, оказывается, бандеровцы* и коррупционеры. Достанется и арестовичам** с гордонами***.

Также нисколько не сомневаюсь, что именно американцы сделают Евросоюз виноватым в этом позоре. Как всегда США умоют руки, останутся в стороне, недоумённо пожимая плечами, удивляясь, как это граждане цивилизованного Европейского союза не смогли разобраться в вопросе какой-то там националистической Украины. Да Вашингтон ещё и скажет, что надо было слушать их, и он, дескать, это всё говорил заранее.

Тут, как говорится, высший пилотаж работы американцев. И казну серьёзно набили, и Россию от Европы отвернули, и многие потоки перенаправили на себя, и абсолютно деморализовали Европу, постоянно заставляя плясать под свою дудку.

Ну а что Россия сблизилась с Китаем, ну извиняйте, такая была цена у этой игры. И уж кто-кто, а американцы в этом украинском гамбите точно не проиграли.

И по моим подсчётам, произойдёт это, как только сойдёт снег с левого берега Днепра.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

** Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

*** Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов

Американский журналист-обозреватель Такер Карлсон согласился с тем, что его телевезионное-шоу
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина евросоюз владимир зеленский
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