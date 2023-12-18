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Антон Куликов

Экс-министр экономики Сербии объявил свою страну "колонией" России

2:32
Мир

И не просто "колонией", а "мафиозной". Ранее Раде Баста был министром экономики и депутатом сербского парламента — Народной скупщины. В бытность свою министром призывал ввести санкции против России. Что и стало одной из причин его увольнения с поста.

Экс-министр экономики Сербии объявил свою страну "колонией" России
Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

А теперь он требует от Германии и Евросоюза пересмотреть взгляды на политику президента Сербии Александра Вучича (на фото). Который, по словам экс-министра, слишком ориентируется на Россию.

Раде Баста заявил, что Сербия помогает Российской Федерации обходить санкции. Дескать, власти страны не только закрывают на это глаза, но и помогают России обходить ограничения.

В интервью немецкому изданию Bild Баста заявил, что в Белграде не хотят двигаться в соответствии с европейской политикой и стандартами.

По его словам, всё зависит от того, что именно Германия в частности и Евросоюз вообще хотят продвигать на Балканах. Мол, хотите ли вы демократии или хотите продолжать наблюдать, как регион "вырождается в российскую мафиозную колонию"?

А Москва "демократических Балкан", конечно же, не хочет. И держит Сербию в своих руках.

Заметим, что экс-министр буквально слово в слово копирует "демократизаторов" из других бывших советских и восточноевропейских государств. Только название государства другое, да ещё, может, пассажи, связанные с санкциями. А так всё та же дешёвая риторика.

Интервью Басты были приурочено к досрочным парламентским выборам в Сербии, которые прошли 17 декабря.

Согласно опросам, за коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей.

На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит проевропейская коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей — представители Социалистической партии Сербии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле приветствуют успех Вучича на выборах. За этими выборами в Москве внимательно следят, отметил он.

Но при этом Песков подчеркнул, что в Кремле считают выборы исключительно внутренним делом Сербии.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сербия евросоюз александр вучич
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