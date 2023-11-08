Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом

11:35 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Президент Сербии назначил всеобщие выборы на 17 декабря. Он подписал указ о роспуске парламента — Скупщины. Выборы пройдут и на муниципальном уровне, мэр Белграда уже заявил об отставке некоторое время назад. Это был вынужденный шаг, глава государства пошёл навстречу требованиям непримиримой оппозиции, которая спит и видит, как избавиться от Александра Вучича.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Внеочередные выборы, похоже, стали для Сербии привычным делом. В 2016 и 2022 году действующая власть уже давала возможность своим противникам всех мастей попытать счастье раньше отведённого конституцией срока и бросить вызов Александру Вучичу. Но тогда результатов оппозиционеры не добились, не состоялся и реванш. Эксперты в Белграде расходятся в оценках исхода выборов: часть из них считает, что у оппонентов действующему главе государства есть определённые шансы для рывка, однако большинство сходится во мнении, что пока альтернативы Вучичу и доминированию на политической сцене Сербской прогрессивной партии нет.

Нынешний виток недовольства оппозиции имел несколько причин. Хотя о каких-то серьёзных побудительных мотивах для протестов несогласных с властью вряд ли стоит говорить. Для них достаточно любого повода, лишь бы появилась возможность пошуметь.

Оппозиция взбунтовалась после ужасного массового убийства 3 мая, когда 13-летний мальчик застрелил 9 человек и ранил ещё шестерых в одной из средних школ Белграда. Потом случилось ещё одно преступление, жертвами которого стали 8 человек. Тысячи людей тогда вышли на улицы в знак протеста и для выражения солидарности с семьями погибших. Конечно, звучали и претензии к властям, которые не смогли предотвратить эту трагедию. Это проявление народного гнева удачно взяла на вооружение оппозиция, которая после провела в столице 27 маршей под лозунгом "Сербия против насилия", обвиняя президента Вучича во всех смертных грехах. Собственно движение "Сербия против насилия" стало той платформой, которая объединила многие оппозиционные силы перед выборами.

В чём же винят противники власти президента Вучича и его команду? Список претензий довольно большой. В нём есть и принципиальные вопросы государственной политики, имеются и вполне бытовые, практические хамские персональные потуги свести счёты и покрепче насолить харизматичному лидеру государства, в основном из зависти к его успехам и достижениям у руля государства за последние годы.

Протесты против Вучича идут уже давно, ещё до массового убийства в белградской школе в мае. В начале февраля в Скупщине Сербии в течение 2 дней бесновалась оппозиция, обвиняя Вучича в "предательстве" и намерении отдать Косово. Президенту ставили в укор переговоры о нормализации между Белградом и Приштиной, якобы сдачу интересов государства в угоду Западу и его многочисленным посредникам в лице высоких представителей ЕС и Америки.

Александра Вучича его недруги неизменно обвиняют в авторитаризме и даже узурпации власти, притеснении оппозиции, тотальном контроле над СМИ, естественно, в коррупции и личном обогащении. Дополнительные "козыри" появились у противников Вучича по следам свежего инцидента на севере Косово в местечке Баньска, в ходе которого погиб полицейский-албанец.

В этой ситуации недруги действующей власти по сути превратились в рупор Приштины и лично "премьера" Альбина Курти, транслируя на сербское общество обвинения в адрес президента в причастности к случившемуся. Дескать, Вучич всё профинансировал, вооружил группу сербов Косово, приютил в Сербии их "главаря" — Милана Радоичича, который к тому же входил в руководство крупнейшей неалбанской партии Косово — "Сербский список". Из стана противников власти призывают ввести против Александра Вучича персональные международные санкции (но не против Сербии). Лидеры крупнейших оппозиционных сил даже направили в адрес главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля соответствующую петицию. Примечательно, что в ходе маршей "Сербия против насилия" в Белграде и других городах страны звучали даже призывы к физическому устранению главы государства и свержению правительства без всяких всенародных выборов.

Вучича также упрекают из-за нежелания вводить санкции против России в связи с СВО на Украине. Санкции, как считают оппозиционеры, позволили бы Белграду "быть на равных с остальной Европой и Западом", а также облегчили бы и подтолкнули процесс евроинтеграции. Президенту Сербии пеняют на дружбу с "опальным и авторитарным лидером Белоруссии" Александром Лукашенко.

Оппозиция в Сербии многолика и неоднородна, но практически всех её представителей объединяет неприятие фигуры Александра Вучича и возглавляемого им руководства государством. Согласно официальным данным, в стране действует более 100 партий от левой до правой ориентации, а также многочисленные этнические политические силы, представляющие интересы нацменьшинств (есть даже три русские партии). Однако наиболее одиозную, активную и непримиримую группу составляют лишь 6-8 организаций, вокруг которых и вертится основная политическая интрига с выборами и протестами в адрес властей.

Среди самых заклятых врагов действующей власти и лично Александра Вучича является бывший мэр Белграда (в 2008–2013 гг.) и глава "Партии свободы и справедливости" Драган Джилас. Он позиционирует свою партию как лево-центристскую, она представлена в парламенте, имея 10 депутатов (всего в Скупщине Сербии 250 мест).

Стремительно набирает политические очки относительно молодой и амбициозный политик, депутат Скупщины Мирослав Алексич с его Народным движением Сербии (ранее был вице-председателем Народной партии Вука Еремича, бывшего министра иностранных дел при президенте Борисе Тадиче). Алексич постоянно присутствует в оппозиционном медийном пространстве, естественно, жёстко критикуя Александра Вучича. К нему и другим крупным фигурам оппозиции приковано повышенное внимание западного дипкорпуса в Белграде.

Мирослав Алексич стал одним из инициаторов подписанного на днях т. н. "Коалиционного соглашения" или Соглашения коалиции "Сербия против насилия" с участием ряда "проевропейских" партий (так они себя сами позиционируют). Речь идёт о документе, состоящем из четырех статей, который определяет предвыборный список части оппозиции, а также вопросы финансирования их совместной кампании. Во главе списка будут Алексич и Мариника Тепич, заместитель председателя "Партии свободы и справедливости" (партия Драгана Джиласа).

Свои подписи под Соглашением поставили представители многих крупных оппозиционных партий, движений и групп. Среди них Демократическая партия (старейшая политическая сила в современной Сербии), Зелёно-левый фронт, Сербия Центр, движение "Вместе", Гражданская демократическая партия, партия "Новое лицо Сербии" и даже партия румын Сербии.

Оппозиция делает в оставшееся до голосования время громкие заявления, обозначая свои требования и программные установки.

"Мы хотим сделать так, чтобы Сербией не управляли люди, связанные с организованной преступностью", "дать шанс молодым…, навести порядок в образовании, чтобы всем была доступна медицина", "не хотим, чтобы Сербия была охвачена насилием, хотим, чтобы здесь жили довольные и свободные люди", — собственно ничего особо нового в отличие от того, что делает действующая власть, её противники не предлагают гражданам страны.

Тот же Алексич неизменно критикует Александра Вучича, называя его не проевропейским политиком, а радикалом, узурпировавшим государство. Драган Джилас представил на крупнейшем независимом телеканале Н1 пропагандистский фильм о Вучиче, в котором облил грязью президента и его семью.

В белградской прессе пишут довольно регулярно, что Джилас, будучи градоначальником в столице Сербии, путём махинаций заработал более 600 млн. евро, манипулируя и распродавая собственность Белграда. В общем, предвыборная кампания идёт в полную силу с использованием компромата, лжи и наветов.

Сербская прогрессивная партия (СПС) Александра Вучича идёт на выборы, имея давних союзников в лице Социалистической партии, которую возглавляет нынешний заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Ивица Дачич. О готовности поддержать СПС в случае проблем с формированием правящей коалиции заявил старейший сербский политик Воислав Шешель, глава Радикальной партии (много лет назад в рядах этой силы начинался путь Александра Вучича в большую политику).

Власти Сербии и лично президент не сомневаются в своей победе. Успехи в развитии государства очевидны. Экономика растёт с хорошей динамикой, страна аккумулирует значительные иностранные инвестиции, большими темпами сокращается безработица, стабильно растут средняя зарплата и пенсии, инфляция под контролем, — все эти достижения фиксируют в своих отчетах мировые финансово-экономические институты, в частности, Международный Валютный Фонд. Сербия выдвигается в лидеры региона Западных Балкан, с Белградом на равных общаются многие мировые лидеры. За последние годы заметно укрепилась обороноспособность государства, стремительно расширяется потенциал военного производства.

Оппозиция по большей части говорит лозунгами и популистскими призывами, тем более, что у партий по сути нет конкретных программ по развитию Сербии. Тем не менее, недруги Вучича не оставляют надежд расширить своё присутствие и влияние на политической арене страны. Вполне вероятно, что по итогам выборов им удастся чего-то добиться, нельзя исключать их потенциальные успехи на уровне регионов, в отдельных городах Сербии. Оппозиция активно претендует на лидерство в борьбе за пост мэра Белграда.

Сербия имеет много недоброжелателей в Европе и Америке. С учётом давних традиций Запада по вмешательству в выборы и политическую жизнь в Восточной Европе и среди развивающихся государств, нельзя исключать их подключения и влияния в той или иной степени на досрочное голосование и предвыборную кампанию в Сербии. Факторов много, но окончательное решение, естественно, будет за гражданами страны.