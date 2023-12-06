Непал потребовал прекратить вербовать гуркхов в ВС РФ. Есть ли причина волноваться?

4:07 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Южная Азия

Непал выкатил РФ претензии, что она вербует их военную элиту, солдат-гуркхов, для СВО на Украине, и потребовал это прекратить. Искать причины такой трудовой миграции надо в Непале.

Фото: скрин из видео издания "Страна"

Гуркхи хотят служить в ВС РФ

Слухи о том, что "орды непальских гуркхов" стремятся влиться в ВС РФ для службы в СВО, циркулируют около полугода. Причём указывается, что это элитные солдаты, и они сдают тесты, чтобы попасть служить в две разрешённые для этого армии — Великобритании и Индии.

Газета The Kathmandu Post сообщила, что после того, как шестеро непальских граждан погибли в СВО, министерство иностранных дел обратилось к России с просьбой отправить тела погибших непальцев домой и предоставить компенсацию семьям погибших. А также прекратить вербовать непальцев в ВС РФ.

The Kathmandu Post пишет, что посольство Непала в РФ каждый день отправляет обратно как минимум одного непальца, который уехал вступать в российскую армию. По оценкам посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, в ВС РФ служат 150-200 граждан Непала.

Что можно ответить на эти претензии?

Во-первых, выплаты родственникам будут сделаны, согласно заключённым контрактам, а тела, по желанию тех же родственников, будут отправлены домой.

Гуркхи едут в РФ и на Украину, так как в Непале у них нет работы

Во-вторых, невозможно запретить гуркхам присоединяться к иностранным армиям в качестве наёмников, если они не получают возможностей заработать дома. О том, что они воюют не по идейным соображениям, говорит тот факт, что непальцы служат и в украинской армии. Об этом заявил премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал.

Непальский журналист Бират Анупам в The Diplomat указал, что факторами, вынуждающими непальскую молодёжь покидать Непал и вступать в ряды иностранных армий, являются:

безработица,

низкая оплата труда

и отсутствие вакансий в собственных вооружённых силах.

В интернете можно найти множество таких личных историй со ссылкой на невозможность найти работу в Непале.

По данным Всемирного банка, денежные переводы миллионов трудовых мигрантов в Непал из других стран составили почти четверть валового внутреннего продукта (ВВП) страны в прошлом году, заняв по значимости девятое место в мире, пишет The Diplomat.

Гуркхов переправляют в РФ непальские банды

В-третьих, переправка непальских граждан в РФ — это целиком зона ответственности Непала, так как они доставляются сюда контрабандным путём по студенческим и туристическим визам через третьи страны. Вероятно, МИД РФ на это и посоветовал обратить внимание Катманду, ведь появилось сообщение, что в Непале арестована банда контрабандистов.

Указывается, что задержанные брали с каждого человека до девяти тысяч долларов и отправляли их в Россию по "гостевым [туристическим] визам" в основном через Объединённые Арабские Эмираты.

Теперь по поводу самих гуркхов, которые известны тем, что ещё с XIX века воюют в составе британской армии и армии Индии и сдают тесты по физподготовке, чтобы туда попасть служить. Однако в интернете есть видео "студента"-непальца, попавшего в плен к украинцам. Он вовсе не выглядит "качком" — это щуплый, испуганный юноша 22 лет, который на ходу выдумывает правдоподобную историю о своей вербовке.

Историю про несчастных могучих гуркхов, "умирающих за Путина", выдумали западные СМИ, которые рассказывают, что Кремль заманивает их в свою армию быстрым получением российского гражданства.

Читайте по теме:

Заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины

В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией

Идут ли мирные переговоры Герасимов-Залужный?