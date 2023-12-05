Тигран Кочарян: после СВО будет "новая Ялта"

11:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

В Армении спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с медиаэкспертом, главным редактором Alpha News Тиграном Кочаряном. Он рассказал, как Никол Пашинян уводит страну от России на Запад, считают ли армяне русских "белыми турками", почему разрыв отношений с Россией уничтожит Армению как государство и правда ли, что после СВО мир ждёт "новая Ялта".

Фото: Mil.ru

— Армянское руководство чётко сменило курс с России на Запад. Что это сулит Армении?

— В 2018 году к власти в Армении пришло жёсткое антироссийское правительство. Они понимали, что ещё не время. Всё началось с ноября 2020 года, когда в результате нападения Азербайджана Армения подписала трёхстороннее соглашение и многие территории Нагорного Карабаха оказались под оккупацией Азербайджана. После этого в стране резко начали на государственном уровне пропагандировать антироссийские взгляды: мол, Россия не помогла нам удержать Карабах.

Когда Россия вывела свои войска из Харьковской области и Херсона, армянское руководство решило, что "Россия проигрывает, нужно бежать на Запад". Именно в эти дни Пашинян в Праге официально признал Карабах в составе Азербайджана, поставив в неудобное положение и Россию, и армян Карабаха, потому что оказалось, что армяне Карабаха якобы живут в Азербайджане и российские миротворцы должны выйти оттуда: если там граждане Азербайджана, Ильхам Алиев обеспечит их безопасность.

На всех государственных телеканалах и в соцсетях началась антироссийская пропаганда в стиле "русские — это белые турки".

Зная, что у большинства армян отрицательное отношение к туркам, пытаются это внушить по отношению к русским. Недавно был скандал: по заказам армянских школ, в которых есть русские классы, и русских школ собрали 50 тысяч книг в России, привезли сюда, и минобразования Армении запретило раздачу этих книг в школах. Два года назад заключили договор, что построят здесь 14 русских школ за счёт России, до сих пор процесс буксует.

Эти же методички распространялись в Грузии, Молдавии, на Украине. И сейчас Армения уверенно пытается уйти от России. Чем это обычно заканчивается?

Нет ни одной страны на постсоветском пространстве, которая бы ушла от России, стала враждовать с Россией и извлекла из этого пользу.

Задаёшь людям вопрос: "Вот мы вышли из ОДКБ, и Азербайджан напал на Армению. Кто нас будет защищать?" Появляются версии: "Франция, США". Спрашиваешь: "У Азербайджана есть Шушинская декларация, по которой Турция обязывается помогать Азербайджану в случае войны. Будут ли США и Франция воевать против Турции, союзника по НАТО?" Сто лет назад у Франции был мандат на армянскую Киликию, между Сирией и Турцией. Франция спокойно ушла из своего протектората, отдала 90% территории Турции, и армяне вынуждены были тоже уйти. Не повторится ли сейчас такое?

Для меня главное — безопасность моей страны. Глупо менять внешнеполитический курс, когда идёт глобальное противостояние между Россией и Западом. Пашинян привёл этот конфликт на территорию Армении. Если Запад победит в Армении, то у нас появится ещё одно недружественное государство — Иран. Последние 30 лет у нас единственные дороги были через Грузию и Иран. В 2008 году Грузия перекрыла нам границу. И тогда нас спас Иран. А сейчас Пашинян ссорится с Ираном.

Недавно помощник госсекретаря О`Брайен сказал, что Армении и Азербайджану нужно выйти из оси Россия — Иран и присоединиться к Западу. Пашинян, не спрашивая своих де-юре союзников, меняет вектор в тот момент, когда наш союзник и ещё одно государство, которое к нам благосклонно, борются с этим противником.

Властям показалось, что после ухода России из Харьковской области начнётся наступление на Москву. Россия развалится, и Армении не надо оставаться под обломками империи.

— Настолько внимательно здесь следят за спецоперацией?

— Естественно. Здесь все понимают, что для России это экзистенциальная война и от успехов России зависит положение во всём её приграничье. Из-за СВО Россия была вынуждена закрывать глаза на недружественные действия Азербайджана и Турции. Пока не решён основной конфликт, этим пользуются Турция, Азербайджан, Запад.

— Зачем Западу Армения?

— Назло России. Франция мстит за Габон, Нигер, Мали в Африке. И ещё Франция активизировалась в Узбекистане и Казахстане, потому что у неё проблемы с ураном, который она раньше добывала в Нигере. Запад заходит к нам не с англо-саксонским лицом, а с французским лицом. Но что может Запад получить от Армении, чего не может получить от Турции? Основная цель Запада — нагадить России.

В 2018 году сразу после революции помощник Трампа по нацбезопасности Болтон встретился с Пашиняном, после чего появился "план Болтона". Его пункты:

обнулить влияние России в регионе;

армянам отказаться от исторических стереотипов;

закрыть доступ Ирана в Армению.

В результате этнической чистки в Арцахе нет армян. Нет армян — не нужны российские миротворцы. Потом российскую военную базу попросят из Армении, в том плане, что Армения установит дипломатические отношения с Турцией, подпишет мирные договоры с Азербайджаном и не будет поднимать вопрос международного признания геноцида армян. Появится вопрос к России: "Зачем ваша база здесь? Вы нас защищали от турок, у нас с турками хорошие отношения, до свидания". Поэтому сейчас усиленно идёт сближение с Турцией, ремонтируются пограничные переходы.

По "плану Болтона", вопрос российской базы должен был быть решён намного раньше, но в ходе Карабахской 44-дневной войны в 2020 году развязка была неожиданной для Запада в том, что Карабах не успели сдать полностью Азербайджану: Россия вмешалась в последний момент и, не спрашивая никого, зашла в Карабах в виде миротворцев. Вместо одной головной боли в виде российской военной базы Запад получил две головные боли. Тогда перешли к другому варианту: нужно признать Карабах в составе Азербайджана, и Алиев скажет: "Это мои граждане. Спасибо, Россия, я сам решу вопросы безопасности". Русские пока остаются в Карабахе, но фон создан соответствующий, Россия уже не считается гарантом безопасности в Арцахе.

Есть страшная "россияфобия". Отношение к русским туристам нормальное. Но отношение к России как государству очень плохое. И чем дальше, тем хуже. Почему Россия не следит за тем, что на армянских государственных каналах 90% передач антироссийские?

Уроки Украины, Молдавии и Грузии не были выучены. Армянская власть получает финансирование с Запада, её не волнует судьба российско-армянских отношений и армянского народа. До сих пор Армения не объявила траур по жертвам последней эскалации в Карабахе и 500 жертвам взрыва на складе топлива в Степанакерте. Но я в страшном сне не представлял, что в Армении появится нарратив: "А что Россия? Мы её нагнём одним пальцем".

— Что потеряет Россия, если уйдёт отсюда?

— Россия теряет авторитет. Фраза "Мы своих союзников не бросаем" будет перевернута: "У России был единственный союзник — Армения, и Россия ее бросила". Причём не скажут, что Армения сделала много недружественных шагов, в результате чего Россия изменила отношение.

Дальше Турция попытается дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе, где у неё много агентуры, начиная от Абхазии, Кабардино-Балкарии и Черкессии. Турецкая экспансия продолжится в Средней Азии, Башкирии, Татарстане.

Близкий друг Реджепа Эрдогана — руководитель английской разведки МИ-6 Ричард Мур, один из архитекторов того, что происходит на Украине, в Армении. Турция и Запад попытаются раздербанить Россию изнутри. Почему Россия в Сирии начала помогать Асаду? Потому что есть принцип международной политики: чем дальше ты от своих границ воюешь, тем безопасней твои границы. Исход из Армении приблизит НАТО к границам России.

— Может ли здесь стоять НАТО, а Турция будет курировать Армению?

— С выходом России может стоять кто угодно. Армении может вообще не быть. У нас происходит перекройка международного права, международных границ. Договорённости в Ялте уже не работают. ООН потеряла свою роль.

После окончания горячей фазы российско-украинского конфликта крупные страны соберутся и расчертят новые границы, установят новые правила, потому что никто в мире не хочет постоянно воевать, будет "новая Ялта".

Армения подходит к "новой Ялте" в плачевном состоянии. У неё под боком вражеское государство, которое говорит об анклавах Азербайджана в Армении. Эксперты рассматривают даже "украинский" сценарий, когда Армения вступает в открытую конфронтацию с Россией. Предположим, вокруг военной базы России.

— Конфликта не будет. Здесь суверенное государство, если скажут "уходите", русские просто уйдут с базы.

— Сейчас очень мало суверенных государств. Украина говорит, чтобы Россия ушла с Украины. Россия не уходит. Или любая страна скажет, чтобы американская военная база ушла с её территории. Американцы не уходят.

Больше двух-трёх лет это не может продолжаться, потому что Запад ждал истощения, но Россия не заканчивается. Закончилась Украина, её населению вбили нарративы, что "Россия — враг", "русские мешают нашему развитию". Население поверило, и Украину ввергли в бездну.

Когда говорят: "Умом Россию не понять", — это относится и к внешней политике России. Никто не мог просчитать, что Россия за три-четыре часа перекрасит своё тяжёлое вооружение и окажется прямо в аэропорту Косова Приштина. Или что Россия никого не спросит и окажется в Карабахе в виде миротворцев в ноябре 2020 года. Как будет реагировать Россия в случае с военной базой? Последние столетия Россия выигрывает войны также за счёт непредсказуемости.