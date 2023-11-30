Вопрос переписи населения стал политической проблемой в Черногории

9:51 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Уже несколько лет в Черногории не могут организовать всеобщую перепись населения, чтобы иметь точные данные о численности жителей. До сих пор в ходу данные из 2003 — 2011 годов и различные оценки, весьма приблизительные. Маленькая страна уже давно сталкивается с большим оттоком жителей, которые тысячами переезжают в ЕС в поисках лучшей доли.

Фото: evropaedu.ru

Но у этой "медали" есть и оборотная сторона, которая завела в тупик не одно правительство в Подгорице. Основное препятствие — пресловутая сербофобия, которую стараниями прежнего "владыки" Черногории Мило Джукановича, взращивали здесь долгие годы. И правительство Здравко Кривокапича, и сменивший его кабинет Дритана Абазовича изобретали различные способы, в основном ссылаясь на некие "технические затруднения", чтобы избежать переписи.

Все они опасались, что большинство граждан Черногории заявят себя сербами, приверженцами Сербской православной церкви (СПЦ), которую с подачи Джукановича стремились загнать в угол, лишить собственности и представить проводником интересов Белграда. Сам Джуканович заявлял, что

"посредством переписи новые власти хотят показать, что Черногория — это сербское государство".

Сербские партии Черногории и, в первую очередь, лидер партии "Новая сербская демократия" Андрия Мандич категорически не верили прежним властям и их объяснениям по поводу затягивания переписи. Правительства в последние три года (кабинеты Кривокапича и Абазовича) стремились не дать возможности жителям страны объявить себя сербами.

Подобные действия противоречили бы официальному курсу Подгорицы после выхода в 2006 году из Государственного союза Сербии и Черногории. С момента обретения полной независимости Милорад Джуканович в качестве лидера государства проводил агрессивный курс на полный разрыв с Сербией и укрепление "многовековой черногорской государственности". Именно он завёл двусторонние отношения Подгорицы и Белграда в полный тупик, открыто выражал недружественные тезисы и лозунги против Сербии и СПЦ, стремился по украинскому образцу обзавестись своей сугубо черногорской митрополией.

"Сербская православная церковь всегда была инструментом великосербского национализма и российских имперских интересов на Балканах",- в этот ложный и практически шовинистский посыл свято верил бывший президент-самодержец.

Собственно, истоки панической боязни политиками-националистами и предыдущими правительствами Черногории новой переписи уходят корнями в подобные идеологические установки правителя Джукановича.

Не секрет, что многие жители Черногории, считавшие себя сербами, стали переходить в черногорскую идентичность, как будто это смена религиозной конфессии либо обретение нового гражданства. Сербы называют это "тихой ассимиляцией", но это факт, печальный, увы. Считается, что во времена Югославии большая часть населения была сербами. Однако в процессе обострения межэтнической ситуации в стране оказалось, что считать себя истинным черногорцем было спокойнее и даже выгодно в социальном и политическом отношении. Сейчас сербы составляют порядка 30% населения, однако это данные, которым уже более 10-15 лет. Именно новая перепись должна была внести ясность в этот вопрос.

С другой стороны, националистически настроенные политические силы государства по-прежнему воспринимают планы по новому пересчету населения и выяснения этнической и религиозной принадлежности как угрозу государству. Так, лидер Либеральной партии Андрия Попович весьма жёстко критикует сторонников данного мероприятия:

"Это будет вторым раундом в деле уничтожения Черногории как суверенного государства".

По его мнению, в первом раунде страна проиграла в разборках с Сербской православной церковью, который закончился подписанием Основополагающего договора между правительством и СПЦ. По словам Поповича, страна потеряла 650 монастырей и церквей, значительные земельные участки, что "создавалось нашими предками", а, мол, досталось всё это новым здесь людям, имея в виду священников СПЦ. Перепись, по убеждению политика, является чем-то вроде "национального инжиниринга", в процессе которого будут попытки ассимиляции черногорцев, рождённых в этой державе".

Лидеру Либеральной партии ответили местные политики-сербы:

"Перепись — наша законная обязанность. Никто не говорил о длившейся 30 лет ассимиляции сербов. Пусть люди расскажут (о себе) свободно. А Черногория останется и после переписи".

Сформированный совсем недавно новый состав кабинета министров во главе с Милойко Спайичем буквально с первых дней взялся за разбирательства вокруг переписи, словно в государстве нет более важных и насущных проблем.

Дело дошло до вмешательства западных держав, в первую очередь США и Великобритании, в эту сугубо внутреннюю процедуру. Из Вашингтона и Лондона Подгорице через их посольства в Черногории транслировались разные способы избежать возможной коллизии и недоразумений по итогам мероприятия.

Сначала перепись откладывали, потом американцы и англичане стали советовать организовать работу "счётчиков" таким образом, чтобы максимально выхолостить содержание вопросов. Мол, "не надо спрашивать о национальности, вероисповедании, пусть получится голая статистика". Важно знать лишь, сколько реально имеется граждан страны, чтобы правительство могло ориентироваться в своей работе.

Запад явно боится появления в Черногории второй Сербии, пусть в уменьшенном варианте, но с тем же менталитетом. Это, дескать, может пошатнуть европейский и североатлантический векторы внешней политики государства. И конечно же никакой России и её влияния здесь — таков был основной посыл заокеанских и британских покровителей Черногории.

Новый президент страны Яков Милатович с учётом поступления западных советов-инструкций вынужден был их отвергнуть. По его словам, "действующий закон предусматривает включение в опросник переписи подобных вопросов, как этническая идентификация", невзирая на предостережения от западных партнёров относительно возникновения "ненужной поляризации" в обществе по итогам кампании. Сам Милатович некоторое время назад в шутку, а может и всерьёз заявил для прессы, что "он черногорец, но говорит по-сербски".

"Важно создать такую систему, в которой бы все, вне зависимости от национальной принадлежности, имели бы равные возможности",- убеждён президент Черногории.

Подход президента Милатовича к данной теме он выразил одной фразой:

"Статистический вопрос необходимо предоставить статистикам, а не политизировать его".

Премьер Спайич также настроен на проведение всей процедуры в спокойном и деловом ключе. Черногория должна продемонстрировать всем, в первую очередь партнерам в ЕС, куда её обещают принять до 2030 года, а возможно и раньше, что данное важнейшее общественное мероприятие имеет "полную законность, прозрачность и инклюзивность".

Глава правительства считает важным, чтобы представители оппозиционных партий приняли участие в работе комиссий по проведению переписи, как это было в ходе предыдущего аналогичного мероприятия в 2011 году. Кстати, сербские лидеры Черногории и лично Андрия Мандич убеждены, что результаты переписи 2011 года "были сфальсифицированы" по указанию Джукановича, чтобы скрыть "сербский фактор".

Для более тщательной подготовки к общенациональному учету населения начало работы "счётчиков" правительство решило переместить с ранее обозначенного срока, 15 ноября, на 30 ноября. Итоги будут обнародованы в течение месяца со дня окончания переписи.

Премьер Милойко Спайич специально для местных СМИ разъяснил значение итогов переписи для обеспечения более эффективной работы правительства в сфере занятости, налогообложения, жилищного строительства, социальной защиты. Властям также необходимо знать, сколько молодёжи уезжает из страны в Европу и другие места для заработков, и соответственно обеспечить планирование занятости, оплаты труда и т. д.

В Подгорице уже объявлено со слов директора MonStat (статическое ведомство Черногории), что подготовка к началу работы переписчиков "идёт по плану", а 30 ноября будет дан старт всей кампании.

В самый последний момент премьер Спайич принял решение перенести начало работы переписчиков на 3 декабря. Сделано это было после практически ультиматума от партии бывшего президента Мило Джукановича — Демократической партии социалистов (ДПС), которые пригрозили бойкотировать перепись и отказаться от участия в работе комиссий. ДПС по указанию Джукановича всегда выступала против этого мероприятия.

Хочется верить, что, если перепись состоится, то это станет победой здравого смысла над застарелыми националистическими фобиями и политическими спекуляциями.