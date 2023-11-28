Виктор Орбан остаётся главным препятствием на пути Украины в ЕС

6:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Венгерский премьер Виктор Орбан остаётся верен себе. Интересы родной страны и её граждан превыше всего, а остальная Европа подождёт. Можно представить, как высшие чиновники ЕС с дрожью в руках и сердечным трепетом просматривают утром новостные ленты.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Орбан практически каждый день отмечается новой порцией раскольнических и даже отчасти скабрёзных заявлений, предрекая Европейскому союзу беды, испытания и даже скорую кончину. А виной всему почти наркотическая зависимость Брюсселя от украинской эпопеи и русофобии, что Будапешт давно и последовательно отвергает.

"Европейский бунтарь", как уже много лет называют Орбана в ЕС, вполне оправдывает такое отношение к нему. Поговаривают, что эту кличку якобы запустил прежний Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, нередко обращавшийся к венгерскому премьеру — "диктатор"; именно он высказался впервые о возможном "разводе" ЕС с Венгрией, если Будапешт не успокоится и не перестанет "хулиганить".

Орбан язвительно заявляет в СМИ:

"Европа стреляет себе в лёгкие, вводя непродуманные санкции против России, ЕС рискует уничтожить свою экономику". "Сначала я думал, что они выстрелили себе в ногу, но они стреляли в лёгкие и теперь им не хватает воздуха".

Как считают в Будапеште, Венгрия стала не единственной страной ЕС, которая выступила против фиксирования верхней цены на российский газ и введение общеевропейского механизма по закупкам "голубого" топлива. Венгры при этом ссылаются на прогнозы экспертов Morgan-Stanley, которые прогнозируют рост инфляции в ЕС на дополнительные 1,5% из-за планируемых мер по газу из России.

"Европу ожидает эра рецессии", — считают в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует наложить вето на дополнительную помощь Украине, чтобы начать дебаты о политике Брюсселя в отношении Киева и разморозить средства Евросоюза, предназначенные для Венгрии, сообщает турецкий портал A News.

"Пока не будет достигнут консенсус по этому вопросу, на уровне лидеров ЕС не могут быть приняты решения о дополнительной финансовой поддержке, гарантиях безопасности или процессе расширения ЕС", — написал Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, которое также было получено представителями стран ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии добавил, что соглашение о дальнейших санкциях против России также невозможно, пока не будет достигнут консенсус в ЕС.

Уже известно, что обращение Орбана "вызвало переполох в Брюсселе", поскольку ряд стран ЕС хотят принять далеко идущие решения в пользу Украины на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Высокие чиновники ЕС признали, что темы, затронутые Виктором Орбаном, "важны и актуальны", но одновременно задавались вопросом, не находится ли венгерский лидер, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, "под российским влиянием"?

Орбан убеждён, что решение Брюсселя пригласить Киев к переговорам о вступлении было "поспешным, ошибочным и непродуманным". Агентство Рейтер, со ссылкой на анонимный источник в ЕС, сообщает, что Венгрия остаётся главным препятствием на пути в Союз для Украины. Мол, Будапешт сохраняет самые серьёзные претензии по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.

Плюс война с Россией, полный развал украинской экономики, неопределенность по остающимся у Киева подконтрольным территориям, тотальная коррупция и многое другое. Сам Орбан утверждает, что

"предотвращение вступления Украины в ЕС будет важнейшим приоритетом его правительства на предстоящие месяцы".

Украина, по мнению премьера, находится в "световых годах" от вступления в Евросоюз.

Как считают чиновники ЕС, при сохранении "вето" Будапешта "у Украины точно не будет шансов присоединиться к Союзу". Понятно, что для принятия новой страны в члены необходимо согласие всех членов ЕС.

Венгрия все еще ждет получения средств из фонда восстановления ЕС в размере 700 миллионов евро, созданного после пандемии коронавируса, и Европейская комиссия заявила, что средства не будут выпущены до тех пор, пока правительство Виктора Орбана не решит давние вопросы судебной системы и верховенства закона.

"Вполне возможно, что часть средств уже находится в Украине. Но, когда денег нет, Брюссель не заявляет об этом четко", — отметил Виктор Орбан.

ЕС также заморозил более шести миллиардов евро на обещанные регулярные выплаты Венгрии, объяснив это "несоблюдением условий борьбы с коррупцией, повышением прозрачности государственных закупок и укреплением независимости судебной системы". Орбан в ответ заявил, что "Будапешт выполнил все требования Европейской комиссии".

Самый печальный прогноз, который на днях озвучил глава правительства Венгрии, что "Европейский союз может развалиться из-за политики Брюсселя" и "Европа балансирует на грани войны". Помощь Украине, очередной 12-й пакет санкций против России, истощение валютных резервов, трудности у малого и среднего бизнеса, опустошение складов вооружений, — все эти тревожные тенденции постоянно фигурируют в комментариях из Будапешта.

Венгрия по сути кошмарит ЕС, что, в принципе, имеет вполне реальные основания. Похоже, что подобную тактику поведения венгерского "несносного дитя" (enfant terrible, есть такое понятие в политологии и исторической науке) вряд ли возможно преодолеть только увещеваниями и угрозами ограничения финансовой помощи из Брюсселя. Видимо, Орбан прав, но высокомерие и самоуверенность еврочиновников не даёт им возможности внести корректировки в близкую к суициду для всей Европы политику.