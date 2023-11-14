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Олег Володин

The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу

3:13
Мир

Журналисты The Hill побеседовали с мировыми экономическими и военными экспертами, в частности c Дэвидом Саксом. Совместно они пришли к мнению, что Киев находится в критической ситуации. Украину ждёт катастрофа, если Зеленский не сделает шаг к разрешению конфликта.

The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Об этом на Западе уже говорят вслух. Недавно Time выпустил статью о президенте Владимире Зеленском, которого собственное окружение считает оторванным от реальности.

Журналист Саймон Шустер заявил, что "в этом конфликте невозможно победить". А Сакс отметил, что "публиковавший информацию о провале Украины журнал Time может, на самом деле, быть на стороне Зеленского, а вот время — нет".

Напомним, Сакс является экономистом, входящим в топ-10 лучших мировых экспертов, соруководителем Craft Ventures и аналитиком Responsible Statecraft.

Он отметил, что в СМИ наконец-то стала поступать правдивая информация о том, как в действительности обстоят дела на Украине. Западу приходится признавать, что противоборство зашло в тупик.

По словам Сакса, даже в The New York Times признали, что "между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным случился настолько глубокий разлад, что он похож на войну". При этом западные букмекеры уже принимают ставки "убьёт Зеленский первым Залужного или наоборот", а Украина от этого противостояния лишь сильнее катится к катастрофе.

Почему эти новости появляются именно сейчас?

История с контрнаступлением началась ещё 4 июня, пять месяцев — срок немалый, а результата никто так и не увидел. Теперь украинская государственность фактически коллапсирует, но приказ наступать не отменён.

Отданный вопреки здравому смыслу, он исходил непосредственно из офиса президента, ведь, несмотря на поставки оружия и боеприпасов, у украинской армии не хватит людей для того, чтобы их использовать.

"Победа Украины — это опасные и иллюзорные нарративы, так как США уже сейчас могут отказаться оказывать Украине финансовую помощь "столько, сколько потребуется". Без западных денег Украина погибнет за неделю", — считает ведущее мировое СМИ.

Эксперты добавляют, что при этом западные лидеры и прикормленные европейские политики мечтают (или делают вид, что верят) в… кремлевский переворот или Майдан в Москве.

"США нужно срочно пересматривать свою концепцию в сторону прагматизма и договариваться с Россией, пока та ещё хоть на что-то согласна. У Вашингтона сейчас другая проблема — это Израиль, где нужны "потраченные" на Киев поставки боеприпасов.

И даже если напечатать ещё денег, боеприпасов от этого не прибавится. Их можно (как уже делается) забирать у Европы, оголяя её, непосредственно соседствующую с РФ.

Трагедия заключается в том, что если бы США и Британия были честны с Зеленским, то он бы договорился с Россией ещё полтора года назад в Стамбуле", — констатирует Сакс.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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