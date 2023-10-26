В Польше назвали причину попыток Германии "подружиться" с Австралией

11:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия становится все более вовлеченной в дела Австралии, пишет аналитик Польского института международных отношений (PISM) Лукаш Ясинский. В своем новом материале специалист анализирует причины сближения Берлины и Канберры.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Цели участия Германии в делах Австралии и Океании

Отношения Германии с Австралией и странами Океании играют все более важную роль в политике правительства канцлера Олафа Шольца. Одной из причин большей активности в этом регионе является стремление Германии играть важную глобальную роль как самостоятельно, так и в рамках ЕС. Расширение политического участия в Австралии и Океании реализует Индо-Тихоокеанские руководящие принципы федерального правительства 2020 г. и Стратегию ЕС 2021 г. Эти документы указывают на необходимость активизации контактов с Австралией и странами южной части Тихого океана для укрепления их позиции по отношению к Китаю и обеспечения стабильности в регионе. Германия также видит проблемы в сфере безопасности.

Хотя Австралия и Окания не имеют большого значения для экономики Германии, с учетом объема торгового оборота (по данным Федерального статистического управления регион занимает последнее место в качестве пункта назначения для экспорта немецких товаров), они важны как сырьевая база и партнеры в энергетических проектах. Австралия и Новая Зеландия являются важными партнерами в планах по декарбонизации немецкой экономики в этой части мира.

Малые островные государства, напротив, воспринимаются Германией как потенциальные союзники в стремлении получить непостоянное, а в будущем и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Чтобы завоевать расположение этих стран, Германия предлагает им сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата, а также пытается улучшить свой имидж, символически примирившись со своим колониальным прошлым.

Сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией

Для Германии вопросы энергетики являются приоритетными в сотрудничестве с Австралией и Новой Зеландией. Совместные инвестиции в исследования технологии производства так называемого "зеленого" водорода, т.е. гидролиза с использованием возобновляемых источников энергии. По планам, этот вид топлива, производимый в Германии, покроет лишь 30% спроса в 2030 году, поэтому потребуется его импорт. Австралийский водород будет доставляться в Германию по морю и станет важной частью энергетического баланса. В январе этого года были объявлены результаты немецко-австралийской исследовательской программы «Немецко-австралийский инкубатор водородных инноваций и технологий» (HyGATE), в рамках которой были отобраны четыре проекта по производству и транспортировке "зеленого" водорода. Финансовый вклад Германии в HyGATE составит более 39 миллионов евро, а Австралии — примерно 32 миллиона евро. Крупнейшей немецкой компанией, участвующей в этих работах, станет Siemens.

Австралия становится важной для Германии также благодаря своим сырьевым ресурсам, поскольку в настоящее время она является крупнейшим в мире экспортером лития и одним из крупнейших — никеля. Это сырье используется, в частности, в производстве аккумуляторов, что играет важную роль с точки зрения немецкого автомобилестроения и электромобильности.

Проекты, связанные с производством и хранением "зеленого" водорода, также реализуются (в меньших масштабах) в сотрудничестве с Новой Зеландией. В рамках немецко-новозеландских научных проектов стоимостью 1,2 млн евро проводятся исследования, в частности: по производству "зеленого" водорода без использования драгоценных металлов. Эти проекты включают, среди прочего: университеты в Байройте, Окленде и Веллингтоне.

Помимо энергетического сотрудничества, Германия также хочет символически отметить свое военное присутствие в Австралии. В прошлом году впервые в истории авиация Люфтваффе приняла участие в учениях Pitch Black и Kakadu. В 2023 году также впервые более 200 военнослужащих сухопутных войск приняли участие в австралийских учениях Talisman Sabre. Помимо немцев, в воздушных и наземных учениях принимали участие солдаты, в том числе: из США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Франции и Японии.

Сближение с островными государствами

В прошлом году министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назначила Беату Гжески, специального представителя по контактам с тихоокеанскими островными государствами, постоянно проживающую в Канберре, в задачу которой входило координировать и развивать отношения Германии с 14 меньшими странами Океании. В августе этого года в столице Фиджи Суве было открыто посольство Германии, первая немецкая дипломатическая миссия в этой части Океании. Выбор такого места обусловлен тем, что это одна из самых густонаселенных стран Океании – почти миллион человек. Столица Фиджи также является штаб-квартирой Форума тихоокеанских островов, организации 18 стран Океании, партнером по диалогу которого остается Германия . Деятельность спецпредставителя завершилась 1 сентября, когда она была назначена послом Германии в Австралии. Преемник пока не назван.

Основой соглашения и сотрудничества между Германией и правительствами небольших стран южной части Тихого океана являются действия по борьбе с последствиями изменения климата, такими как наводнения и тайфуны. Эти страны все чаще ощущают на себе последствия повышения уровня воды в океане, что в долгосрочной перспективе угрожает существованию некоторых из них, например Тувалу. Германия считает действия по борьбе с изменением климата важным и неизменным элементом своей политической программы. Несмотря на вызовы и противоречия во внутренней политике, связанные с затратами на декарбонизацию экономики, Германия пользуется большим доверием у правительств этих стран с точки зрения экологии, чем США, которые, например, вышли из предыдущих климатических обязательств во время президентства Дональда Трампа, или Китай, который в вопросах климата ограничивается декларациями.

Власти Германии и Фиджи сотрудничали в организации климатического саммита COP 23 , который состоялся в Бонне в ноябре 2017 года. Еще одним примером сотрудничества с Фиджи является разработка (при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества) руководящих принципов по переселению жители деревень, находящихся под угрозой затопления, переселяются в расположенные более высоко районы. Разработан список из 40 таких сел. В общей сложности Германия ежегодно тратит более 12 миллионов долларов на борьбу с последствиями изменения климата и в рамках помощи развитию островных государств Океании. Эту сумму следует считать небольшой, для сравнения, Франция выделяет на эти цели 60 млн евро.

Дебаты в Германии о наследии колониализма также важны для отношений со странами Океании. В последние годы Германия проводила археологические работы в своей бывшей колонии Палау с целью изучить и обезопасить так называемые зеленые пирамиды, построенные около 500 г. до н.э.. Этот проект призван стать символической компенсацией за период колониализма.

Возросшую дипломатическую активность Германии следует также анализировать в контексте планов ООН, особенно получения постоянного места в Совете Безопасности, что остается целью немецкой дипломатии со времен Герхарда Шредера. С точки зрения Германии, вступление в Совет Безопасности ООН доказало бы ее экономическую и политическую глобальную роль, а в символической сфере это означало бы преодоление наследия Второй мировой войны. В краткосрочной перспективе на место непостоянного члена СБ ООН на 2027–2028 годы претендует и Германия. Посольство Германии в Суве позволит лоббировать этот вопрос среди стран Форума тихоокеанских островов. Больший упор на хорошие отношения со странами Океании может облегчить Германии получение их поддержки во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Выводы и перспективы

Участвуя в Океании, Германия более четко демонстрирует свое стремление играть более важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Это соответствует подходу Европейского Союза, а также является платформой для более тесного трансатлантического сотрудничества. И ЕС, и США связывают евроатлантическую безопасность с безопасностью в Азии. Для снижения риска кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе необходимо более тесное сотрудничество со странами региона. Хотя участие Германии в этой части мира растет, ожидается, что она по-прежнему будет сосредоточена на политической деятельности и экономическом сотрудничестве. Из-за ограниченных возможностей Бундесвера Германия не будет участвовать в военном конфликте, если ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе обострится. Скорее всего, они ограничатся оказанием политической поддержки США, Австралии и их союзникам.

Ожидается, что Германия продолжит наращивать влияние среди островных государств. Учитывая благосклонное отношение и готовность властей стран региона к сотрудничеству, с относительно небольшими политическими и финансовыми затратами, Германия может заручиться их поддержкой, в том числе в рамках своих планов получить временное, а затем постоянное место в СБ ООН. Действия Германии также являются попыткой сигнализировать о том, что, учитывая экспансию Китая в регионе, не только США, но и Германия – важная страна ЕС – заинтересованы в сближении с Фиджи и меньшими странами Океании.

Приоритетом для Германии станет сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией в сфере энергетики. Использование "зеленого" водорода соответствует водородной стратегии ЕС и будет способствовать декарбонизации экономики Германии и ЕС и независимости от импорта ископаемого топлива, но только в ближайшее десятилетие. Таким образом, участие Германии в сфере энергетики может оказать положительное влияние на позицию ЕС в регионе. В политической сфере более тесное сотрудничество с Австралией и Океанией может, в свою очередь, способствовать росту влияния и значения Германии и лишь косвенно и в ограниченной степени – ЕС в целом.