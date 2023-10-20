Вокруг Палестины развёрнута информационная война "по-западному"

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События на израильско-палестинской земле резко сместили фокус внимания мировых СМИ с Украины, от которой западный налогоплательщик начал всерьёз уставать, к сектору Газа.

Фото: Telegram

Однако от смены географических названий принципиальное содержание западных новостей и их лексическое оформление не изменились. Это наглядно показывает, что информационная поддержка Израиля и Украины — явления одного порядка.

Современный Израиль часто называют 51-м штатом Америки. После Второй мировой войны из еврейских общин, основанных беженцами разных лет, на территории бывшей английской колонии (от которой Британия отказалась в 1947 году) было создано государство. Это был по сути "гуманитарный проект" для жертв холокоста и многочисленных погромов еврейских кварталов в разных частях света. Однако под протекцией США "проект" очень скоро был переформирован в проводника так называемых "западных либеральных ценностей" — читай американской — "повестки" на Востоке. В этой связи вполне можно утверждать, что современный Израиль такое же прокси-государство, как и современная Украина. Только Израиль создавался как зона влияния в арабском мире, а Украину "натаскивали" против русских. Бенефициар же у обоих прокси-государств один — США, который по грубости методов работы и бесцеремонности международной политики давно превзошел свою бывшую метрополию.

Отсюда и схожая до мелочей риторика западных СМИ в освещении конфликтов: они работают по одной методичке. Как ранее любое слово с положительной коннотацией в сторону России и русских или отрицательное — в сторону Украины рассматривалось как поддержка "российского кровавого режима", так и сейчас взывания к совести Тель-Авива клеймят "поддержкой террористов". Сейчас дошло до того, что министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман написала официальное послание полиции с призывом арестовывать участников антиизраильских акций за использование палестинского флага — официального символа частично признанного государства. В Германии к тому же напрямую запретили любые мероприятия в знак солидарности с Палестиной, приветствуя исключительно поддержку Израиля. То есть Запад намеренно соотносит понятия "террор", "тоталитаризм", "радикализм" и т. д. с конкретными государствами и нациями, изначально не признавая факта, что как радикализм, так и нацизм — явления вненациональные.

Фейки об убитых младенцах

В начале нового витка израильско-палестинского конфликта многие ведущие британские газеты вышли с сообщениями о том, как ХАМАС отрезает головы израильским младенцам — и это при том, что на момент вёрстки этих газет сам Израиль уже заявлял об отсутствии каких-либо доказательств, кроме голословного сообщения, сделанного израильской журналисткой. Она, кстати, впоследствии отказалась от своих слов. Но эту леденящую душу фейковую историю уже поспешил озвучить американский президент лично: мол, были какие-то ужасающие фото, а затем Белый дом официально заявил, что Байден ничего подобного не говорил. Тут уместно вспомнить про мариупольский роддом, а ранее — про якобы убийство в 1990 году иракскими солдатами новорождённых в Кувейте. Фейк о гибели невинных, только что появившихся на свет детей — любимый кейс западной пропаганды, та "красная кнопка", на которую жмут, чтобы всколыхнуть общественное мнение. Ведь когда информация подобно вирусу моментально распространится в медийном пространстве — опровержения ложно обвиненной стороны уже никто не замечает и не принимает. Однако здесь нам интересен сам факт того, что Израиль признал этот эпизод фейком, в то время как Украина прославилась своими рукотворными "сенсациями" не только в Мариуполе, но и в Буче, а также в нескольких других менее растиражированных декорациях. Почему Израиль отказался от фигового листа фейковой благопристойности, который так щедро ему протягивал Запад?

Очередное расчеловечивание

Ответ на этот вопрос кроется в картине, которую нам демонстрируют власти Израиля: оправдания нужны преступнику, а политическая элита Израиля уверена, что борется против "людей-животных" — со слов министра обороны Йоава Галланта. Это не просто дегуманизация противника, которая на уровне информационной войны согласно западной традиции дежурно внедряется в сознание бойцов в любом конфликте. Это изначально другой ценностный уровень, базирующийся на религиозной нетерпимости. Недаром американский сенатор Линдси Грэм назвал израильско-палестинский конфликт "религиозной войной". Да и его призывы "сровнять с землёй" сектор Газа легли на подготовленную почву: Йоав Галлант отдал приказ о полном закрытии сектора Газа, включая запрет на ввоз продовольствия, воды, топлива и передачу электричества. А министр здравоохранения Израиля Моше Арбель отдал официальное распоряжение о запрете лечить раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах страны. В этой ситуации Запад де-юре призывает Израиль к гуманизму и соблюдению неких "правил войны", де-факто — запрещает не только акции в поддержку мирных палестинцев, оказавшихся на гране гуманитарной катастрофы, но и блокирует оказание любой гуманитарной и медицинской помощи, нарушая все принципы реализации общечеловеческих ценностей.

Более того, несмотря на то, что Израиль, на его взгляд, не нуждается в оправдании своих действий, Запад изо всех сил стремится обелить своего восточного сателлита в глазах мирового сообщества. Западные СМИ образ врага израильтян создают и с помощью таких малоприметных деталей, как выбор слов при подсчете жертв конфликта: если израильтянин и в Израиле, то — "убит" и "убито", если в Палестине и палестинец — "умерший" и "умерло". Чтобы сразу было понятно, что палестинцы — нелюди, ведь они убивают по сути без причины, потому что они — террористы. Израиль же "наносит ответные удары". Судя по частоте, с которой слово "ответный" используется западными журналистами — это обязательный (одобренный методичкой) эпитет при упоминании ракетных ударов по гражданским объектам со стороны Израиля.

Последние события, связанные с уничтожением госпиталя, в котором находились местные жители сектора Газа, в том числе женщины и дети, в результате чего погибло более 470 человек, и очевидно, что список жертв еще далеко не полон, показали, что и способы снять с себя вину не блещут новизной — мы слышим все те же аргументы про "обстреляли себя сами", что и на Украине. А про госпиталь западные СМИ говорят, что он "взорвался".

Чтобы картина была полной, стоит вспомнить, что, по мнению Запада (от лица которого, в частности, выступала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен), удары России по гражданской инфраструктуре Украины — это "преступление", а действия Израиля — это "естественное право на самооборону".

"Это другое". Классика

Ещё один знаковый пример. Журналист немецкого Bild Юлиан Репке так комментирует стертый Израилем с лица земли густонаселенный район в Газе и гибель множества ни в чем не виноватых детей, женщин и стариков:

"Ответственность за это лежит исключительно на ХАМАС, который знал, что произойдет после его атаки".

Это тот же самый Репке, который каждую точечную бомбардировку Россией военных объектов на Украине называл военным преступлением против человечности. Хотя ту же Украину восемь лет предупреждали, что у бомбежек Донбасса будут последствия. Интересный вывод напрашивается: ответ Израиля на действия ХАМАСа — это вина ХАМАСа, а ответ России на действия Украины — это вина России. Для Запада это очевидно. Для всего остального мира — нет. И тут остаётся только в очередной раз отметить факт применения двойных стандартов.

Также весьма показательно в этом плане обвинение со стороны ЕС соцсети X (бывший Twitter*) и её владельца Илона Маска в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте. Что ЕС счел дезинформацией? На этот вопрос позволяет ответить следующий эпизод: в Британии министр науки, инноваций и технологий Мишель Доунлан сообщила о срочной встрече с представителями крупных соцсетей, "чтобы проявить солидарность с Израилем и нашей еврейской общиной". Исходя из этого заявления, очевидно, какой контент считается Западом правдой, а какой — дезинформацией.

Впрочем, правда становится "первым павшим" на поле боя в любой войне. Но когда мы говорим о картине мира, усиленно рисуемой Западом, то речь должна идти не только о проверенных временем клише — таких, как обвинения в убийстве младенцев, но и о том, что в запасе у западных пропагандистов всегда два набора "правды" — один для своих, другой — для соперников "своих".

*- в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года