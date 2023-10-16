Дарья Асламова: Алиев заберёт у Армении Зангезур и Сюник

В 1992 году армяне самоотверженно защитили Нагорный Карабах. Спустя 30 лет Армения добровольно отдала Карабах Азербайджану. Почему это произошло, был ли для Еревана Степанакерт "чемоданом без ручки" и когда Азербайджан заберёт у Армении Зангезур и Сюник, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой спецкор издания Дарья Асламова.

Фото: Оpenverse

— Дарья, почему 30 лет назад Армения сражалась за Нагорный Карабах до победного конца, а сейчас достаточно спокойно отдала его Азербайджану?

— В первую войну, 1992 года, Армения была полна энтузиазма: мы снова построим великую Армению, мы готовы бороться за это. На этом вдохновении, на этой храбрости они выиграли.

В Азербайджане, наоборот, царила полная растерянность, люди откровенно говорили: "Мамой клянусь, хотим, чтобы опять вернулся Советский Союз". Они закономерно проиграли этот конфликт.

После эйфории от победы независимая Армения стала постепенно приходить к реальности. А реальность оказалась жёсткой. Единый стратегический союз — это Россия. Сбоку одной границы — фронтовая линия с Азербайджаном. Сбоку другой — Турция, полностью закрытая граница с 1993 года. Здесь очень не любящая армян Грузия. А здесь крохотный Иран, который сам под санкциями. Экономика без выхода во внешний мир развиваться не может. А что может продавать Армения, кроме коньяка и фруктов? Ничего. Армения начала медленно потухать. Люди побежали оттуда.

Азербайджанцы сидели, потирая руки, на нефтяных деньгах, строили шикарный Баку, бордюры из мрамора, новые уличные фонари. Мол, мы посмотрим, как нищая Армения сдастся. Это мне говорили ещё в 2009 году. Азербайджан готовился к реваншу, покупал оружие у Израиля. Мало кто знает, но Азербайджан — один из главных партнёров Израиля. В Азербайджане выросло поколение, его подогревали СМИ: "Вот молодые бойцы, они смогут вернуть Нагорный Карабах".

Армения жила на деньги гастарбайтеров и диаспоры: 1,5 млрд долларов шло от гастарбайтеров только из России. Выросло новое поколение армян: в нищете, работы нет, образование плохое. Родители говорят: "Езжай в Россию либо на Запад".

В это время Запад открывает свыше 5000 неправительственных организаций — на крохотную Армению, где людей-то нет. Вкладывает огромные деньги в СМИ, воспитывает новую элиту. Никол Пашинян и его жена Анна Акопян не скрывали целей сдать Карабах. В 2013 году я встречалась с Анной Акопян. Она мне сказала: "Зачем нам Карабах? Нужно превратить его в автономию, он как чемодан без ручки и нужен только России. Мы экономически заперты из-за Карабаха, у нас все границы закрыты. Давайте сделаем, чтобы Карабах был как Аландские острова". Это официальная территория Финляндии, а там — автономия Швеции.

Все либералы считали: "Сейчас мы сдадим Карабах, откроем границы с Турцией и Азербайджаном, станем членом большой дружной семьи европейских народов. К нам придёт ЕС, откроет предприятия, потому что у нас дешёвая рабочая сила".

Ребята, дешёвая рабочая сила в ЕС есть:

в Прибалтике,

Румынии,

Болгарии.

Что-то они там ничего не открывают.

Началась пропаганда: "Мы гордо идём в Европу, надо просто избавиться от Карабаха". Выросло поколение молодых потребителей, которые не хотят никакой войны, а хотят, чтобы Карабах исчез.

Когда я в 2020 году приехала на вторую войну в Степанакерте, там был пустой город, всё население выехало. Слили они Карабах: армянская армия не помогала, Карабах не был признан. В Степанакерте были только иностранные журналисты и мальчики-срочники 18 лет, которые оказались без касок, бронежилетов, оружия, продуктов. Они даже не умели стрелять, потому что их взяли в армию в августе-месяце по призыву.

В кафе в Ереване было полно мужчин, которые пили кофе. Я говорила: "Что вы тут сидите? Вы же вроде как все воюете за Карабах". "А нам он не нужен", — отвечали они. Это горькая реальность.

Сбежали многие из самого Нагорного Карабаха. Хотя ребята сражались храбро. Там было много храбрых замечательных людей. Но фактически Армения слила Карабах не сейчас, а ещё в 2020 году.

Произошла смена поколений, смена проекта: "Нам не нужна великая Армения, давайте торговать с Турцией, Азербайджаном, у нас заработает экономика, мы вольёмся в структуры ЕС".

Армяне не понимают: когда ты сливаешь свою землю и соотечественников, рано или поздно тебе прилетит. Ильхам Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы, Сюник (район между Азербайджаном и Арменией) и Зангезур, чтобы соединиться с Нахичеванью.

В Азербайджане уже кричат с плакатами: "Зангезур — это Азербайджан".