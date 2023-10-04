Преемник Маккарти не будет лоялен к Украине

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На фоне фактов, приведших к отстранению от власти спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, можно сделать вывод, что его преемник не будет лоялен к Украине. Этому же не способствует путь, которым идёт Америка.

Фото: https://web.archive.org/web/20080409082110/http://kevinmccarthy.house.gov/photogallery.shtml.

Республиканцы убрали Маккарти с поста спикера из-за Украины

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти был отстранен во вторник со своего поста после того, как восемь республиканцев составили перевес в голосовании вместе со всей демократической фракцией. Отставку инициировал коллега Маккарти — республиканец Мэтт Гетц.

Демократы проголосовали дружно, потому что Маккарти в сентябре инициировал расследование по импичменту президента США Джо Байдена.

Республиканцы же были недовольны тем, что Маккарти работал с демократами над принятием законопроекта о краткосрочном 45 -ти дневном финансировании госаппарата, чтобы предотвратить приостановку работы правительства (шатдаун). Кроме того, они уже давно препятствуют вливанию денег в коррумпированную Украину, утверждая, что полезнее их потратить на внутренние проблемы, такие как безопасность границ, помощь в случае стихийных бедствий, обеспечение правопорядка.

Маккарти в начале этой недели опроверг обвинения Геца о том, что он заключил "секретную сделку" с президентом США Джо Байденом, чтобы проголосовать палатой за помощь Украине. Но это не помогло.

В итоге 216 голосами против 210 Маккарти был снят с должности.

Америка на пути к гражданской войне

Отставка Маккарти демонстрирует раскол в США, пишет китайская Global Times.

"Это показывает степень разделения Демократической и Республиканской партий", — отметил замдиректора департамента американских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь, добавив, что политика США сейчас вступает в эпоху "сонма демонов, танцующих в буйном разгуле".

Профессор Центра американских исследований Университета Фудань Вэй Цзунъю заявил, что стороны не способны к компромиссу, и это может привести к гражданской войне.

"Если обе стороны не смогут пойти на компромисс и проявить сдержанность, а превратят различные политические взгляды в предлог для крестового похода против другой стороны или начала борьбы не на жизнь, а на смерть, это может привести к тупику или даже гражданской войне", — сказал Вэй.

Новый спикер не повторит ошибок Маккарти

Байден теперь в растерянности, так как он считал, что Маккарти "сдержит свое обязательство обеспечить поддержку" Украине. Конечно, США наскребут до конца года несколько миллиардов долларов, но этого крайне мало.

Вашингтон направил Киеву 113 миллиардов долларов в виде помощи после начала СВО в феврале 2022 года. В июле Байден попросил конгресс одобрить выделение для Украины ещё 24 миллиарда долларов. Теперь эти ассигнования подвешены.

Во вторник президент США провёл телеконференцию с лидерами стран-союзников, ЕС и военного альянса НАТО, где пытался договориться о продолжении скоординированной поддержки Украины. Как сказал Владимир Зеленский в Вашингтоне, "если помощь Украине прекратится, то она проиграет войну".

Республиканцы планируют провести смотр кандидатов 10 октября и проголосовать за нового спикера 11 октября. На фоне фактов приведших к отставке Маккарти, вряд ли новый спикер будет лоялен к Украине. Это затруднит выделение финансирования киевскому режиму.

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