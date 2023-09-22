Киев получил от США в 70 раз меньше запрашиваемого объема помощи. Почему?

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Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого эквивалентна 325 миллионам долларов. Такая информация содержится в распространенном письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. Как подсчитало агентство РИА Новости, выделенный пакет в 70 раз меньше, чем ожидал Киев: ранее речь шла о 24 миллиардах долларах. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: m.politnavigator.net

Состав нового пакета

В заявлении говорится, что в новые поставки войдут дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), которые, как предполагается, должны помочь Киеву усилить ее систему ПВО. Более того, в пакет вошли и артиллерийский боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы. Предполагается, что перечисленные вооружения и техника "поступят из запасов Минобороны" США.

Если говорить более предметно, то, согласно распространенному заявлению, речь идет о следующих вооружениях:

ракеты AIM-9M для средств ПВО;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

зенитные ракетные комплексы Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

различные запчасти.

Обманутые ожиданиями

Как сообщает РИА Новости, информация о предоставления нового пакета помощи была озвучена на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Этот визит, как сообщается, прошел на фоне недовольства тем, что конгресс выделяет слишком большие и неподконтрольные траты на помощь Киеву.

Сам Зеленский встретил положительно новость о выделении нового пакета помощи.

"Именно то, что нужно нашим воинам сейчас", — сказал он, комментируя информацию о новом пакете помощи, при этом не упомянув скандальные ATACMS, поставка которых Киеву обсуждалась ранее.

Ранее, однако, звучала информация о том, что Киев может получить 24 миллиарда долларов помощи. Такие призывы звучали от американского президента Джо Байдена. В августе Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов, 24 из которых был намерен направить Украине на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

В США, однако, этот запрос подвергся жесткой критике, в том числе со стороны представителей Конгресса. Ряд американских политиков призывали отклонить этот проект.

Так в результате и произошло: 22 сентября Киев получил в 70 раз меньше: 325 миллионов долларов. Как отмечал 21 сентября спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с Зеленским, США не давали обязательств по запрошенным Белым домом для Киева 24 миллиардам.

Миллиардные вливания

Запад продолжает отправлять на Украину все новые военные пакеты помощи. Поставки реализуются как через локальные инициативы, так и через международные организации. Некоторые страны выделяют пакеты помощи из своих национальных резервов. Крупнейшим военным донором Киева остается Вашингтон, который предоставляет самые разные виды помощи: как сами виды вооружений, так и средства, за счет которых Киев сможет выкупить оружие у американских поставщиков.

Один из последних крупных пакетов США был связан с фондом "Инициатива по оказанию помощи Украине". (USAI). В него включались поставки, предполагающие оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет. Общая сумма пакета — 2,1 миллиарда долларов.

О самом крупном пакете помощи Вашингтона Киеву стало известно в начале января 2023 года. Тогда Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 3,075 миллиарда долларов.

Регулярно продолжаются подсчеты общих сумм поддержки Киева. Попытки вычислить конечную цифру предпринимали журналисты, однако конкретика осложняется секретностью таких поставок. 19 апреля в Белом доме официально заявили, что с начала СВО объем американской военной помощи Украине достиг 35,4 миллиарда долларов.

Позиция России

Российская сторона однозначно осуждает любую военную помощь Украине и расценивает это как акт враждебности в отношении Москвы. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу ранее указывал на риск эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок военной техники Киеву.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует главу ведомства телеграм-канал Минобороны.

Российский президент Владимир Путин, однако, комментируя поставки, уточнял, что они никак не помогают Киеву. Такое заявление он сделал, говоря о ходе контрнаступления ВСУ, которое российская стороны оценивает как провальное.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — подчеркнул глава государства.