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Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет денег на долгосрочную поддержку ВСУ

1:02
Мир

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила об отсутствии у Вашингтона средств для долгосрочной помощи Украине.

Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет денег на долгосрочную поддержку ВСУ
Фото: openverse

При этом она подчеркнула, что США не собираются останавливать поддержку украинской армии. Как пояснила представитель американской администрации, спикер палаты представителей Кевин Маккарти обещал продолжить помогать Киеву. Однако текущих средств хватит лишь на срочные потребности ВСУ, уточнила пресс-секретарь.

"Но это не долгосрочное решение", — отметила Жан-Пьер во время брифинга.

Ранее американский президент Джо Байден утвердил закон о финансировании работы правительства США до середины ноября. В этом документе не предусмотрены средства для Украины.

По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, ВСУ начнут ощущать нехватку военной техники в конце ноября, если Штаты не возобновят поставки оружия.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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