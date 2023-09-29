"Восточная хитрость" Токаева не отменяет осторожности Москвы

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Президент Касым-Жомарт Токаев, находясь в Германии, с восточной хитростью заявил, что Казахстан будет придерживаться западных санкций в отношении РФ. Москве надо быть начеку.

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Токаев — мастер дипломатии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с визитом в Германии в рамках саммита "С5 + Германия", сделал несколько противоречивых заявлений.

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России, заявил он, но тут же добавил, что Казахстан не является "анти-Россией" и Астана твёрдо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.

Токаев разъяснил, что санкционное противостояние является "абсолютно контрпродуктивным" с точки зрения оздоровления международных отношений. По его словам, Казахстан не располагает товарами, которые подпадают под санкции, и не участвует в параллельном импорте в Россию.

В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями, сказал Токаев.

То есть санкции выполняем, потому что санкционировать нечего, но следим в оба, как бы чего не вышло.

Мишустин доволен работой с Казахстаном в условиях санкций

Власти Казахстана будут и дальше делать заявления о санкциях, чтобы продвигать и интересы своего крупного бизнеса. Санкции против РФ приносят пользу Казахстану, куда релоцировался российский бизнес. Там он платит налоги и осуществляет тот самый параллельный импорт, от которого открещивается Токаев, и формально он прав.

Заметим, что недавно побывавший в Казахстане премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что торговый оборот России и Казахстана в 2022 году составил рекордные 2 трлн рублей, несмотря на санкции. Россию в условиях санкционных ограничений интересуют возможности кооперации со странами ЕАЭС, сказал Мишустин.

Москва может купировать желания Токаева

Казахстанские власти твёрдо сидят на "двух стульях" и делают это с восточной хитростью успешно, но в своей политике иногда переходят в откровенно враждебные действия, способствующие росту русофобии в стране. Это же касается поддержки киевского режима.

Чтобы их купировать, надо намекать Токаеву на то, что реализация его желаний зависит от РФ.

Например, он предложил премьеру ФРГ Олафу Шольцу расширить экспорт казахстанской нефти в Германию и "внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса". Для этого — создать "консорциум для реализации совместных сырьевых проектов".

По словам Токаева, с начала года Казахстан поставил в Германию по нефтепроводу "Дружба" 500 тыс. тонн нефти, а в 2024 году планирует поставить 1,2 млн тонн нефти. Однако очевидно, что Казахстан зависит в транзите от РФ. Токаев может пообещать Шольцу всё что угодно, но сможет ли он реализовать планы — вопрос открытый.

Также напомним, что недавно Минэнерго Казахстана обратилось с просьбой к Минэнерго России увеличить поставки российского бензина и дизеля в три раза (и это с учётом дефицита в РФ). А ещё раньше казахстанцы просили российских коллег установить разумную цену на газ. Кроме того, дефицит электроэнергии Казахстан восполняет также импортом из РФ.

Неужели Москва повторит свои ошибки?

В МИД РФ так прокомментировали заявления Токаева: Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами и рассчитывает на совместную работу с Казахстаном, — чтобы не было негативного воздействия на связи двух стран.

Эта позиция невмешательства уже привела к СВО на Украине и уходу из Армении. Казахстан находится в зоне риска и в связи со значительным русским населением, и активной деятельностью соросовских институтов, раздувающих казахский национализм и религиозный радикализм.

Учитывая, что ресурсная база Казахстана принадлежит западным компаниям и имеются месторождения редкоземельных металлов, борьба за них, в условиях эмбарго Китая на поставки Западу, может развернуться в ближайшее время. Тогда весь протестный потенциал будет Западом задействован.

Одна надежда, что заявления МИД РФ — это тоже "восточная хитрость" Кремля.

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