Энергетик: транспортным компаниям лучше перейти на газомоторное топливо

4:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Бензин на АЗС подорожал на 20%. Правительство России запретило вывоз нефтепродуктов за рубеж. Почему подорожал Аи-95, как избежать этого сценария в следующем году, снизилась ли добыча нефти в России, как сезон отпусков и сельхозработы влияют на цены на топливо, Pravda.Ru рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Фото: Openverse

— За последний месяц цена на бензин выросла на 20%, в регионах стал наблюдаться дефицит бензина. Проблема настолько серьёзная, что правительство прекратило экспорт нефтепродуктов за рубеж. Бензин сразу опустился на 11%, дизельное топливо — на 14,5%. Александр Сергеевич, как долго продлится запрет экспорта нефтепродуктов?

— Мера, видимо, будет длиться до окончания основной части сельхозработ, потому как одним из главных потребителей дизельного топлива является агрокомплекс.

Кстати, заметное снижение оптовых цен, которые формируются на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, началось за два дня до введения запрета на экспорт, примерно на 5% в сутки. Запрет на экспорт поддержал эту тенденцию и не дал ей развернуться в другую сторону.

— Говорят, на дефицит топлива влияет плановый ремонт нефтеперегонных заводов. А может быть, у нас вообще в стране упала нефтедобыча?

— Нет, конечно. Мы добываем нефти в два раза больше, чем перерабатываем. В прошлые годы мы:

добывали 530-550 млн тонн,

перерабатывали 270 млн тонн.

Поэтому мы значительную часть нефти экспортируем.

Ремонт нефтеперерабатывающих заводов согласуется с правительством, и под сроки ремонтов делаются дополнительные запасы. В этом году у нас объём спроса, особенно в отдельных регионах, сильно отличался от прогноза, на 1-2%, это уже существенное отклонение. Ещё добавилось перенаправление экспортных потоков, и отдельные регионы столкнулись с тем, что загрузка железнодорожных мощностей оказалась настолько большой, что сроки доставки моторного топлива увеличились. То есть если вы едете на юг на своей машине, а многие так и сделали, вы увеличиваете потребление моторного топлива на юге.

Объём автотуризма у нас вырос за последние три года (не за полтора года). С 2020 года люди стали меньше летать и чаще пользоваться личным автотранспортом. Это означает увеличение спроса на Аи-95 с мая, когда начинается сезон отпусков.

Этот сезонный фактор, загрузка железных дорог, перенаправление экспортных потоков привели к тому, что в отдельные регионы стало тяжело доставлять моторное топливо.

Кроме того, сроки проведения ремонтов на некоторых предприятиях были сдвинуты, в том числе из-за адаптации к нашей непростой ситуации. Адаптировались успешно, но некоторые заводы ввели мощности на две недели позже, чем предполагалось. Это не страшно было бы в обычных условиях, но когда в том регионе был дефицит моторного топлива и запасы делались под меньший объём, чем объём спроса, который оказался в действительности, то это оказало негативное воздействие.

Когда предприятия закончили ремонт, сезон отпусков стал заканчиваться, тогда и проблемы на юге рассосались. Но здесь подключился аграрный фактор, в рамках которого увеличивается спрос на дизельное топливо.

Учитывая негативные процессы, которые были в этом году, необходимо в следующем году актуализировать планы ремонтов и увеличить запасы на время их проведения.

Однако я хочу обратиться к транспортным компаниям, которые потребляют дизельное топливо и иные виды моторного топлива для перевозки товаров. Не стоит ли всё-таки воспользоваться программами, которые предлагает государство, и закупить технику на газомоторном топливе, которое в разы дешевле и не менее эффективно, чем топливо, которое вы используете сейчас? Или, может быть, выбрать более дешёвые виды моторного топлива, которые вам предлагает государство. Или есть какие-то причины вроде несливаемости этого топлива, которые вам мешают?