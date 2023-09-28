Бензин на АЗС подорожал на 20%. Правительство России запретило вывоз нефтепродуктов за рубеж. Почему подорожал Аи-95, как избежать этого сценария в следующем году, снизилась ли добыча нефти в России, как сезон отпусков и сельхозработы влияют на цены на топливо, Pravda.Ru рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
— За последний месяц цена на бензин выросла на 20%, в регионах стал наблюдаться дефицит бензина. Проблема настолько серьёзная, что правительство прекратило экспорт нефтепродуктов за рубеж. Бензин сразу опустился на 11%, дизельное топливо — на 14,5%. Александр Сергеевич, как долго продлится запрет экспорта нефтепродуктов?
— Мера, видимо, будет длиться до окончания основной части сельхозработ, потому как одним из главных потребителей дизельного топлива является агрокомплекс.
Кстати, заметное снижение оптовых цен, которые формируются на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, началось за два дня до введения запрета на экспорт, примерно на 5% в сутки. Запрет на экспорт поддержал эту тенденцию и не дал ей развернуться в другую сторону.
— Говорят, на дефицит топлива влияет плановый ремонт нефтеперегонных заводов. А может быть, у нас вообще в стране упала нефтедобыча?
— Нет, конечно. Мы добываем нефти в два раза больше, чем перерабатываем. В прошлые годы мы:
Поэтому мы значительную часть нефти экспортируем.
Ремонт нефтеперерабатывающих заводов согласуется с правительством, и под сроки ремонтов делаются дополнительные запасы. В этом году у нас объём спроса, особенно в отдельных регионах, сильно отличался от прогноза, на 1-2%, это уже существенное отклонение. Ещё добавилось перенаправление экспортных потоков, и отдельные регионы столкнулись с тем, что загрузка железнодорожных мощностей оказалась настолько большой, что сроки доставки моторного топлива увеличились. То есть если вы едете на юг на своей машине, а многие так и сделали, вы увеличиваете потребление моторного топлива на юге.
Объём автотуризма у нас вырос за последние три года (не за полтора года). С 2020 года люди стали меньше летать и чаще пользоваться личным автотранспортом. Это означает увеличение спроса на Аи-95 с мая, когда начинается сезон отпусков.
Этот сезонный фактор, загрузка железных дорог, перенаправление экспортных потоков привели к тому, что в отдельные регионы стало тяжело доставлять моторное топливо.
Кроме того, сроки проведения ремонтов на некоторых предприятиях были сдвинуты, в том числе из-за адаптации к нашей непростой ситуации. Адаптировались успешно, но некоторые заводы ввели мощности на две недели позже, чем предполагалось. Это не страшно было бы в обычных условиях, но когда в том регионе был дефицит моторного топлива и запасы делались под меньший объём, чем объём спроса, который оказался в действительности, то это оказало негативное воздействие.
Когда предприятия закончили ремонт, сезон отпусков стал заканчиваться, тогда и проблемы на юге рассосались. Но здесь подключился аграрный фактор, в рамках которого увеличивается спрос на дизельное топливо.
Учитывая негативные процессы, которые были в этом году, необходимо в следующем году актуализировать планы ремонтов и увеличить запасы на время их проведения.
Однако я хочу обратиться к транспортным компаниям, которые потребляют дизельное топливо и иные виды моторного топлива для перевозки товаров. Не стоит ли всё-таки воспользоваться программами, которые предлагает государство, и закупить технику на газомоторном топливе, которое в разы дешевле и не менее эффективно, чем топливо, которое вы используете сейчас? Или, может быть, выбрать более дешёвые виды моторного топлива, которые вам предлагает государство. Или есть какие-то причины вроде несливаемости этого топлива, которые вам мешают?
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