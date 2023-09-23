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Инна Новикова

Максим Шевченко: без Карабаха Армения потеряла геополитическое значение

4:05
Мир » Бывший СССР

Почему капитуляция Нагорного Карабаха перед Азербайджаном — важная стратегическая победа России, Ирана и Турции; проводит ли на самом деле Армения антироссийскую политику и куда теперь Запад направит свои усилия для разжигания новой войны против России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой журналист и политик Максим Шевченко.

Максим Шевченко: без Карабаха Армения потеряла геополитическое значение
Фото: Оpenverse

— Максим, вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе 19-20 сентября неожиданно быстро закончился. Что происходит и чего ожидать в дальнейшем?

— Проект "Арцах", или проект независимого Нагорного Карабаха, был возможностью для групп мирового армянства и стоящих за ними геополитических центров влиять на общую геополитическую ситуацию. Подозреваю, что в какой-то момент Россия, Иран и Турция поняли, что пора убрать эту ставку с геополитического стола своих противников, США и Евросоюза.

Россия, Иран и Турция в разное время испытали на себе атаку со стороны Запада. Они решили, что хватит, надо свести к нулю фактор "армянского проекта". Сама по себе Армения — просто небольшое государство с населением три миллиона человек, не обладающее ни ресурсами, ни трансгосударственными коммуникациями. Единственная коммуникация, которая идет через Армению, — это дорога из Ирана через Зангезур, откуда Иран выходит на Грузию, российский и европейский рынки.

Карабахский фактор, проект "Арцах", делал армянство мировым игроком. Этот проект был возможностью стравливать и давить на:

  • Россию,
  • Иран,
  • Азербайджан,
  • Турцию.

Я уверен, что Азербайджан всё сделал по безусловному согласованию с Москвой, Тегераном и Анкарой. Недаром, когда началась азербайджанская операция, Сергей Шойгу, министр обороны РФ, полетел в Тегеран и министр обороны Турции был на онлайн-связи с коллегой в Баку. Всё было под контролем.

Задача была как можно быстрее убрать проблему под названием "проект "Арцах" и таким образом оставить без почвы под ногами глобальное армянство, которое стало всё больше ориентироваться на Запад, что доставляло серьёзные проблемы России, Ирану и Турции.

После того как Карабах полностью вернулся в состав Азербайджана, Армения перестала быть фактором геополитического и стратегического значения.

На местном уровне ещё можно испортить жизнь с помощью Зангезура, стравить Турцию с Ираном, как Запад хотел. Но это уже гораздо сложнее. Снятие карабахского фактора — это огромная стратегическая победа антизападной тройки в лице России, Ирана и Турции.

— Но в последние годы, особенно с приходом к власти Пашиняна, Армения целенаправленно вела антироссийскую политику.

— Армения, в отличие от Украины, не имеет никакого стратегического значения. Она имела значение только как эпицентр большого кавказского конфликта. Да, там есть российская АЭС, которая контролируется "Росатомом" и продаёт электроэнергию Грузии, Ирану, Азербайджану.

Между прочим, значительная часть "серого" импорта в обход санкций идёт в Россию именно через Армению. Даже машины, которые растаможиваются в Киргизии, въезжают к нам через Армению. Армения очень сильно связана с российской экономикой, российским внутренним рынком.

У нашего президента нет особых проблем с Николом Пашиняном. Пашинян — супервыгодная для России фигура в Ереване. Он помог ликвидировать карабахскую проблему, которая приводила на Кавказ США и Евросоюз. У них теперь нет повода туда влезать. Они сейчас сидят, зубами скрежещут.

Но Запад сейчас бросит все силы на Грузию, будет организовывать там государственный переворот, чтобы втянуть Грузию в войну против России.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы грузия армения азербайджан сергей шойгу никол пашинян максим шевченко нагорный карабах
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