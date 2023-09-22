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Олег Володин

Простить нельзя разбомбить: как ответит Баку за миротворцев и вертолет?

7:15
Мир

Лидер Азербайджана принес Владимиру Путину "глубочайшие извинения перед Россией" за гибель российских миротворцев и их заместителя командующего — расстрелянных в автомобиле в Нагорном Карабахе.

Простить нельзя разбомбить: как ответит Баку за миротворцев и вертолет?
Фото: Telegram-канал издания "Русская Весна"

В Телеграм-каналах также публикуют фотографии "УАЗа" и мнения о том, что по бойцам стреляли, "видя, что едут миротворцы".

В социальных сетях также вспомнили, что во время Второй Карабахской войны 9 ноября 2020 года ВС Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24 — тогда экипаж погиб, президент Азербайджана принес извинения, было даже открыто уголовное дело в отношении расчёта, запустившего ракету. В дальнейшем наступила… полная тишина о последствиях дела.

Кроме того, эксперты вспоминают, что после сбития Турцией (партнёром Азербайджана) российского Су-24 над Сирией, после масштабнейших экономических, туристических и продуктовых санкций в отношении Анкары, президент Реджеп Эрдоган выпросил прощения у России, которая после трагедии посылала самолёты к границе лишь в сопровождении истребителей с приказом "сбивать любую угрозу".

Впрочем, после этого данные российской разведки помогли ему узнать о перевороте в стране — и спастись от военных мятежников.

Трагедия, безусловно, вызвала очень яркую реакцию среди военных корреспондентов, политиков и медийных лиц.

В частности, RTVI публикует цитату "Двух майоров", призвавших депортировать из РФ "длинными эшелонами" нарушителей миграционного законодательства азербайджанского происхождения.

Также в материале есть слова военкора Александра Коца: "За сбитый в 2020 году вертолет они тоже извинились и забыли. Мы не забыли", его коллеги Юрия Котенка: "убивать русских в последний день войны становится для Баку традицией".

Кроме того, прозвучали выводы проекта "Старше Эдды" — "пока кто-то имеет возможность за кровь расплачиваться деньгами, причем совсем небольшими, он эту самую кровь будет лить в своё удовольствие и практически без оглядки на бюджет", и члена СПЧ Марины Ахметовой: "Как всё просто — убили, извинились".

В свою очередь, автор популярного экспертного проекта Fighterbomber спрашивает — "кого устроят официальные извинения от какой-нибудь Зимбабве, где власти убьют 4-х наших представителей власти, один из которых будет ваш сын".

Он поясняет: "Если за убийство наших граждан наша страна не готова устроить войну где угодно и с кем угодно, используя для этого любые доступные средства, то [нечего] нам там делать".

"Выслать из России азербайджанцев в ответ на гибель российских миротворцев — эмоциональный ход, но не соответствующий нашему законодательству, на которое всегда обращает внимание Владимир Путин. Люди работают, платят налоги, не имеют никакого отношения к совершённому тяжкому преступлению", — поделился с Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Если же говорить о том, что выслать только тех, кто находится с нарушениями миграционного законодательства, как предлагает ряд аналитиков, то возникает логичный вопрос — если законодательство нарушено, то почему они ещё в России? И не важно, было преступление или нет. Так положено, вне зависимости от мировых событий", — отметил он.

Также эксперт считает, что разговоры о том, что "мы всё простили" — еще более странный. Для прощения или непрощения "сначала должно пройти расследование и сделаны выводы", а президент России "не подвержен сиюминутным решениям под влиянием эмоций".

"Говорить о том, что мы должны открыть ещё один фронт (объявить войну Азербайджану — как минимум странно, а заявления о "необходимости боевых действий", в первую очередь, вредны для многонациональной России", — считает эксперт.

При этом участник миротворческих операций в Грузии (2008 год) и Сирии, подполковник в отставке Владимир Александров считает, что "объявлять войну Баку, высылать всех азербайджанцев — слишком, хотя проверить их по налогам и миграционному вопросу не помешает".

Не должно мешать расследованию и наказанию то, что "Россия получает через Баку параллельный импорт", а также "тесно связана экономически".

Военный уверен, что "страны должны знать — если тронешь русского, как это было в Афганистане, Пакистане, Ливане и в Африке во времена СССР, быть огромной беде".

По его мнению, власти России должны настаивать на том, чтобы Баку нашёл виновных, доказал (не)умышленность обстрела, открыто вынес "в соответствии с законодательством и мировыми конвенциями о военных преступлениях" приговор и продемонстрировал его исполнение.

"Если нам предъявят (не говорю о "передадут") расчёт, убивший наших парней, признавшийся "стреляли со зла, специально" (но, скорее всего, они будут говорить "не видели, не поняли"), докажут их вину и вынесут приговор — 15-20 лет или пожизненное, причем без амнистий или УДО — это будет решением вопроса", — пояснил подполковник.

Отметим, что во времена СССР специальные службы неофициально, но очень жестоко мстили за погибших или украденных российских дипломатов, солдат, специалистов.

  • Так, за гибель в  1985 году в пакистанской тюрьме Бадабер 14 десантников "случайно" погиб в авиакатастрофе над пустыней президент Пакистана, а до этого - "зачистке" подверглись 234 моджахеда (параллельно неизвестными был подорван центральный склад с боеприпасами, погибло до 1300 пакистанских военных). 
  • Когда в том же 1985 году в Бейруте были похищены четверо сотрудников советского посольства, у лидера группировки похитителей пропали 10 самых близких родственников и членов банды. Поговаривают, что на его крыльцо подкинули "недобро выглядящий труп" (официально это не подтверждено), однако все видели пришедшего к нему мальчика с письмом - в нём неизвестные предлагали полевому командиру решить, "кто умрет дальше страшным образом". Дипломаты были немедленно отпущены.
  • Также после жесточайшей казни советских солдат в Афганистане (ВС РФ мешали наркотрафику), приказ "отомстить" был отдан спецназу ГРУ. Тем временем террористы и их западные кураторы назначили встречу в Сельгази на границе с Пакистаном. Однако встреча закончилась тем, что спецназ за 2,5 минуты убил 30 боевиков, а после вертолеты разнесли машины с лидерами группировок и американцами. Тогда в машинах были подстрелены и оставлены в огне лидеры террористов, а останки сотрудника ЦРУ Билли Майлса переданы в маленьком пакете американским дипломатам.

 

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы азербайджан реджеп эрдоган
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