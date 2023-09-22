Лидер Азербайджана принес Владимиру Путину "глубочайшие извинения перед Россией" за гибель российских миротворцев и их заместителя командующего — расстрелянных в автомобиле в Нагорном Карабахе.
В Телеграм-каналах также публикуют фотографии "УАЗа" и мнения о том, что по бойцам стреляли, "видя, что едут миротворцы".
В социальных сетях также вспомнили, что во время Второй Карабахской войны 9 ноября 2020 года ВС Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24 — тогда экипаж погиб, президент Азербайджана принес извинения, было даже открыто уголовное дело в отношении расчёта, запустившего ракету. В дальнейшем наступила… полная тишина о последствиях дела.
Кроме того, эксперты вспоминают, что после сбития Турцией (партнёром Азербайджана) российского Су-24 над Сирией, после масштабнейших экономических, туристических и продуктовых санкций в отношении Анкары, президент Реджеп Эрдоган выпросил прощения у России, которая после трагедии посылала самолёты к границе лишь в сопровождении истребителей с приказом "сбивать любую угрозу".
Впрочем, после этого данные российской разведки помогли ему узнать о перевороте в стране — и спастись от военных мятежников.
Трагедия, безусловно, вызвала очень яркую реакцию среди военных корреспондентов, политиков и медийных лиц.
В частности, RTVI публикует цитату "Двух майоров", призвавших депортировать из РФ "длинными эшелонами" нарушителей миграционного законодательства азербайджанского происхождения.
Также в материале есть слова военкора Александра Коца: "За сбитый в 2020 году вертолет они тоже извинились и забыли. Мы не забыли", его коллеги Юрия Котенка: "убивать русских в последний день войны становится для Баку традицией".
Кроме того, прозвучали выводы проекта "Старше Эдды" — "пока кто-то имеет возможность за кровь расплачиваться деньгами, причем совсем небольшими, он эту самую кровь будет лить в своё удовольствие и практически без оглядки на бюджет", и члена СПЧ Марины Ахметовой: "Как всё просто — убили, извинились".
В свою очередь, автор популярного экспертного проекта Fighterbomber спрашивает — "кого устроят официальные извинения от какой-нибудь Зимбабве, где власти убьют 4-х наших представителей власти, один из которых будет ваш сын".
Он поясняет: "Если за убийство наших граждан наша страна не готова устроить войну где угодно и с кем угодно, используя для этого любые доступные средства, то [нечего] нам там делать".
"Выслать из России азербайджанцев в ответ на гибель российских миротворцев — эмоциональный ход, но не соответствующий нашему законодательству, на которое всегда обращает внимание Владимир Путин. Люди работают, платят налоги, не имеют никакого отношения к совершённому тяжкому преступлению", — поделился с Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.
"Если же говорить о том, что выслать только тех, кто находится с нарушениями миграционного законодательства, как предлагает ряд аналитиков, то возникает логичный вопрос — если законодательство нарушено, то почему они ещё в России? И не важно, было преступление или нет. Так положено, вне зависимости от мировых событий", — отметил он.
Также эксперт считает, что разговоры о том, что "мы всё простили" — еще более странный. Для прощения или непрощения "сначала должно пройти расследование и сделаны выводы", а президент России "не подвержен сиюминутным решениям под влиянием эмоций".
"Говорить о том, что мы должны открыть ещё один фронт (объявить войну Азербайджану — как минимум странно, а заявления о "необходимости боевых действий", в первую очередь, вредны для многонациональной России", — считает эксперт.
При этом участник миротворческих операций в Грузии (2008 год) и Сирии, подполковник в отставке Владимир Александров считает, что "объявлять войну Баку, высылать всех азербайджанцев — слишком, хотя проверить их по налогам и миграционному вопросу не помешает".
Не должно мешать расследованию и наказанию то, что "Россия получает через Баку параллельный импорт", а также "тесно связана экономически".
Военный уверен, что "страны должны знать — если тронешь русского, как это было в Афганистане, Пакистане, Ливане и в Африке во времена СССР, быть огромной беде".
По его мнению, власти России должны настаивать на том, чтобы Баку нашёл виновных, доказал (не)умышленность обстрела, открыто вынес "в соответствии с законодательством и мировыми конвенциями о военных преступлениях" приговор и продемонстрировал его исполнение.
"Если нам предъявят (не говорю о "передадут") расчёт, убивший наших парней, признавшийся "стреляли со зла, специально" (но, скорее всего, они будут говорить "не видели, не поняли"), докажут их вину и вынесут приговор — 15-20 лет или пожизненное, причем без амнистий или УДО — это будет решением вопроса", — пояснил подполковник.
Отметим, что во времена СССР специальные службы неофициально, но очень жестоко мстили за погибших или украденных российских дипломатов, солдат, специалистов.
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